Bagdad/Teheran

Nach einer islamfeindlichen Aktion in Dänemark sind im Irak erneut Demonstranten auf die Straße gegangen. Hunderte Menschen versammelten sich in der Hauptstadt Bagdad in der Nähe der dänischen Botschaft, sagten Augenzeugen.

Sicherheitskräfte zerstreuten sie mit Wasserwerfern und hinderten sie daran, die sogenannte Grüne Zone zu betreten, in der sich mehrere Botschaften befinden. Dabei handelte es sich erneut vor allem um Anhänger des schiitischen Geistlichen Muqtada al-Sadr. Die Demonstranten hielten Fotos von al-Sadr hoch und forderten Vergeltung.

Koran-Beleidigungen gehen voraus

Die Kopenhagener Polizei bestätigte dänischen Medien, dass dort am Freitagnachmittag ein Buch in der Nähe der irakischen Botschaft verbrannt wurde. Ob es sich um einen Koran handelte, ließ sie offen.

Auf Facebook veröffentlichtes Filmmaterial einer Gruppe namens „Danske Patrioter“ (dänische Patrioten) zeigt einen Mann, der ein Buch anzündet, das einem Koran ähnelt. Anschließend platzierte er eine irakische Flagge über dem Rauchbuch, die jedoch kein Feuer fing. Anschließend legte er die Fahne auf den Boden und ging mehrmals darüber.

Zuvor hatten Verunglimpfungen von Koranexemplaren in Schweden zu Protesten in islamischen Ländern geführt. Vor einigen Tagen brachen Demonstranten in die schwedische Botschaft in Bagdad ein und steckten sie in Brand. Der Irak hat den schwedischen Botschafter ausgewiesen.

Das saudi-arabische Außenministerium sprach von einer „systematischen Provokation gegen die Gefühle von Millionen Muslimen auf der ganzen Welt“. Tausende haben sich den Protesten im Iran und im Libanon angeschlossen. Auch aus der Türkei kam Kritik.

Iran fordert „höchste Strafe“

Irans Staatschef Ayatollah Ali Khamenei hat nach der Verunglimpfung eines Korans in Schweden die Auslieferung des Verantwortlichen gefordert. „Muslimische Gelehrte sind sich einig, dass der Täter dieses Verbrechens die härteste Strafe erhalten muss“, sagte der religiöse Führer in einer von seinem Büro veröffentlichten Erklärung. Schweden zieht den Hass der muslimischen Welt auf sich.

Was genau unter „höchster Strafe“ zu verstehen ist, äußerte sich der 84-Jährige nicht explizit. Die mutwillige Schändung des Korans gilt im Iran als Gotteslästerung. Im Extremfall kann für Blasphemie die Todesstrafe verhängt werden.