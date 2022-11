Proteste gegen Null-Covid: Chinas Bevölkerung stößt an die Grenze ihrer Leidensfähigkeit

Die Wut auf die Null-Covid-Politik von Xi Jinping treibt die Chinesen auf die Straße. Chinas unpolitische Gesellschaft rumort. In welche Richtung entwickelt sich der Protest?

Heute Morgen berichtet ein Augenzeuge aus der chinesischen Metropole Hangzhou von einer Szene, die er seltsam findet: Eine Gruppe von mehr als hundert Menschen läuft im Regen auf der Straße entlang des Personenverkehrszentrums. Du sprichst kein Wort. Sie halten keine Schilder hoch. gespenstisch. Mehrere Polizisten und zwei Verkehrspolizisten folgen den Menschen den ganzen Weg. Hartnäckig und ausdauernd.

Der in Hangzhou ansässige Social-Media-Nutzer verband seine Beobachtung mit den Protesten gegen die Null-Covid-Politik unter der Regierung von Xi Jinping, die am Wochenende an mindestens 16 Orten im ganzen Land von Shanghai bis Peking aufflammten. Ein Leser twitterte die Erklärung für das Schweigen der stillen Demonstration: „Wir alle wissen, dass wir alle Zu- und Absagen einer bestimmten Partei überlassen haben. Deshalb müssen wir nicht reden. Wir zeigen unsere Meinung mit unserem Körper.“ .“

Offenbar hat sich die Stimmung in China gedreht. Die Zustimmung zu Xi Jinpings ganz eigenem Weg durch die Corona-Pandemie sinkt rapide. Während die Behörden Rekorde bei Neuinfektionen verzeichnen, bereits neue Lockdowns und massive Eingriffe in den Alltag drohen, gehen Menschen in Ürümqi, Zhengzhou, Guangzhou, Peking und Shanghai für ihre Freiheit auf die Straße. Auslöser der Proteste war ein tödlicher Hausbrand in Xinjiangs Hauptstadt Ürümqi, bei dem am Donnerstag zehn Menschen starben. Aus Angst, gegen die Ausgangssperre zu verstoßen, waren die Bewohner gar nicht oder zu spät aus dem brennenden Gebäude geflohen. Sperrgitterzäune stoppten die Feuerwehr.

Der Unterschied zu Deutschland

Auch in Deutschland gab es Proteste gegen Corona-Beschränkungen, aber da enden die Parallelen. Die Querdenker-Demos in Deutschland waren nicht leise, sie waren laut. Sogar ein Fackelauflauf vor dem Haus des sächsischen Gesundheitsministers wurde geboten.

Mit der Lockerung der Corona-Regeln im März 2022 gingen die Proteste in Deutschland zurück. China hingegen, das einen weitaus rigideren Kurs verfolgt, konnte sich bisher auf die stoische Geduld seiner Bevölkerung verlassen. Es gab nur vereinzelten Widerstand. Prominentestes Beispiel aus jüngster Zeit ist das Protestbanner auf der Sitong-Brücke in Peking kurz vor dem 20. Parteitag: Wir wollen keine PCR-Tests, wir wollen keine Lockdowns, hieß es.

Weißschichtwiderstand

Bereits am Samstagabend waren in Shanghai Proteste ausgebrochen. Hunderte von Menschen versammeln sich zu einer Kerzenlicht-Mahnwache in der Ürümqi-Straße. Viele von ihnen halten weiße Blätter hoch – ein symbolischer Protest gegen die Zensur. Sie skandieren immer wieder: „Xi Jinping, geben Sie Ihr Amt auf.“ Wie bei den Studentenprotesten von 1989 werden Aktionen von Studenten organisiert. Am Sonntag formierte sich vor der Elite-Tsinghua-Universität in Peking ein Protest. Ein Student hält ein leeres Blatt Papier hoch. Die Kommilitonen rufen in einer Endlosschleife: „Demokratie, Rechtssystem, Meinungsfreiheit.“

In der Provinz Shanxi westlich von Peking wurde ein Mann lediglich von den anwesenden Polizisten daran gehindert, auf einem öffentlichen Platz in ein Mikrofon zu sprechen. Nachdem sich das Publikum für ihn eingesetzt hat, fordert er sein Recht auf Arbeit, um sein Zuhause zu behalten. Überall sieht man Masken. Auch wenn der Widerstand als Reaktion auf die strikte Corona-Politik entstand, sind sich die Chinesen der Ansteckungsgefahr sehr bewusst. Oder dient die Maske dazu, nicht erkannt zu werden?

Protest bringt einen Punktabzug

Es ist die Flucht aus der ausweglosen Spirale einer verfehlten Corona-Politik, die viele Chinesen jetzt auf die Straße treibt, sie antreibt. Und es ist die Flucht nach vorn nach Befürchtungen schwerer Repressalien durch die Teilnahme an den ersten Protesten im Überwachungsstaat China. Im sogenannten Sozialkreditsystem, das gutes Benehmen belohnt und schlechtes bestraft, zieht die Teilnahme an illegalen Protesten – und jeder Protest ist illegal – einen empfindlichen Punkteabzug nach sich, was zu Nachteilen im Alltag wie Reisebeschränkungen und Schlimmerem führt.

Auch die Corona-App wurde zu einem Monitoring-Tool ausgebaut. Wie die Regierung mit dem ungewöhnlichen Widerstand umgehen kann, werden die kommenden Tage zeigen. Vorerst berichten Menschen aus Hangzhou, Shanghai und Peking von einer starken Zunahme des Polizeiverkehrs. Am Montag gab es keine Proteste – auch in den chinesischen Medien gab es keine Berichte darüber.