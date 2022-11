Protestbewegung im Iran: Das Regime in der Krise?

Stand: 19.11.2022 12:03 Uhr

Die Proteste gegen die autoritäre Regierung im Iran gehen weiter – trotz Todesurteilen und brutaler Behandlung der Demonstranten. Der einzige Weg für das Regime, an der Macht zu bleiben, ist Gewalt.

Gut zwei Monate nach Mahsa Aminis Tod ist die Lage im Iran unklar. Die Frage, ob und – wenn ja – inwieweit die Proteste bereits zu Unstimmigkeiten oder gar Rissen innerhalb des Regimes geführt haben, lässt sich kaum beantworten. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Demonstrationen seitdem andauern, obwohl General Hossein Salami, Kommandant der Revolutionsgarden, vor drei Wochen unmissverständlich verlangte, dass sie sofort aufhören. Offenbar lassen sich einige der meist jungen Iraner von Drohungen nicht mehr abschrecken und wollen ihre aufgestaute Wut und Unzufriedenheit mit dem System der Islamischen Republik dauerhaft auf die Straße tragen.

Da die Demonstrationen im ganzen Land stattfinden und die Protestbewegung keinen Anführer hat, hat die Regierung ernsthafte Schwierigkeiten, sie einzudämmen und strategisch zu schwächen. Äußerungen wie die des Parlamentspräsidenten Mohammad Bagher Ghalibaf, das Land sei zu bestimmten Reformen fähig, blieben unbeachtet. Einerseits sieht die Mehrheit der iranischen Machtelite Reformen als Zeichen der Schwäche. Andererseits fordern viele Demonstranten nicht nur eine Reform der Islamischen Republik, sondern einen Systemwechsel. Und die heute an der Macht befindlichen Islamisten wissen nur zu gut, dass das Regime des Schahs Ende der 1970er Jahre ins Wanken geriet, als der Monarch den Forderungen der Straße nachgab.

Das Regime setzt auf Gewalt

Deshalb setzt das Regime auf die gewaltsame Niederschlagung der Proteste. Die Zahlen von Menschenrechtsgruppen von rund 360 Toten und mehr als 16.000 Festnahmen sprechen für sich. Ayatollah Ali Khamenei hat bislang noch nicht öffentlich die Niederschlagung der Unruhen gefordert. Dennoch gibt es Gerüchte, dass die jüngsten Ausschreitungen in der südöstlichen Provinz Sistan-Belutschistan eine Art Testlauf für den Revolutionsführer waren: Hier hatten Sicherheitskräfte wiederholt auf meist sunnitische Demonstranten, darunter Geistliche, geschossen und Dutzende Menschen getötet. Die Proteste konnten jedoch nicht gestoppt werden.

Dass Gerichte nun mehrere Todesurteile gegen Demonstranten im Eilverfahren verhängt haben, ist für die Machthaber daher nur logisch: Das Regime sucht nach Abschreckungsmitteln. Auch wenn er es nicht öffentlich sagen will, hilft ihm nur rohe Gewalt zu überleben. Das Regime versteckt sich hinter Sicherheitskräften auf niedriger Ebene, um die wirklich brutalen Kräfte zu verschleiern. Offiziell wird betont, dass die Bekämpfung der aktuellen Proteste in der Verantwortung der Polizei und der paramilitärischen Freiwilligengruppen der Basij-Milizen liegt. Doch es mehren sich Berichte, dass auch die Revolutionsgarden aktiv sind, die 2009 die Proteste der „Grünen Bewegung“ rücksichtslos zum Schweigen brachten – getarnt in den Uniformen der Polizei und Basij-Milizen.

Zudem berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International über geheime Dokumente, in denen der Generalstab der Streitkräfte alle regionalen Kommandeure zu „harten Maßnahmen“ gegen die Demonstranten aufrief. Ob dieser Ansatz den Regierenden wirklich nützt, darf bezweifelt werden. Zur Erinnerung: Am „Schwarzen Freitag“ 1978 ließ der Schah auf dem Jaleh-Platz in Teheran auf unbewaffnete Demonstranten schießen und löste damit einen noch stärkeren Protest gegen sein Regime aus.

Werden die Proteste weitergehen?

Ob die Demonstranten weiterhin auf die Straße gehen werden, ist angesichts der stetig zunehmenden Gewalt gegen sie nicht sicher. Dafür spricht aber einiges: die offenbar niedrigere Angstschwelle bei einigen von ihnen, die Zunahme der Unruhe in dieser Woche zum Jahrestag der unterdrückten Proteste von 2019 und auch der Unmut über die jüngsten Wirtschaftsdaten. Masoud Mirkazemi, Präsident der staatlichen Organisation für Planung und Staatshaushalte, meldete Ende vergangener Woche für das laufende Jahr, das im Iran bis zum 20. März andauert, ein Haushaltsdefizit von 34 Prozent. Es gibt auch Gerüchte, dass der Wertverlust des Rial um 20 Prozent in den letzten zwei Wochen auf die massiven Ausgaben der Regierung für Sicherheitskräfte zurückzuführen ist.

Bisher haben sich die Machthaber des Iran von Extremen zurückgehalten. Stattdessen warnt Außenminister Hossein Amir-Abdollahian vor einem „Bürgerkrieg“, der seiner Meinung nach von westlichen Ländern im Land organisiert wird. Die Demonstranten werden seine Worte wohl als Hinweis darauf nehmen, dass die Hardliner nun zugeben, dass sie Angst vor dem Ende „ihrer“ Islamischen Republik haben. So oder so: Wenn die Proteste weitergehen und auch wichtige Bereiche des öffentlichen Lebens wie die Basare und das Verkehrswesen oder gar die Petroindustrie nachhaltig in Mitleidenschaft ziehen, dürfte ein weiteres Blutbad unvermeidlich sein. Berichten zufolge wurde am Donnerstag das Geburtshaus von Ayatollah Ruhollah Khomeini in Brand gesteckt. Das Anwesen in der zentraliranischen Stadt Khomein war 30 Jahre lang ein Museum gewesen.