Rechte ziehen in Kretschmers Wohnung um

Während der Pandemie marschierten Corona-Leugner vor dem Haus von Sachsens Ministerpräsident Kretschmer. Jetzt trifft es die Dienstwohnung des CDU-Politikers in Dresden. In der Nähe des Gebäudes tauchen rechte Demonstranten auf – die Polizei sperrt das Gelände ab.

Teilnehmer einer Protestkundgebung gegen eine geplante Flüchtlingsunterkunft im Norden Dresdens sind in eine Dienstwohnung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer umgezogen. In einem Video gepostet am

„Politiker können sich zu Hause nicht mehr wohlfühlen, wenn sie Entscheidungen über ihre Köpfe hinweg treffen“, stachelte ein Mann die Menge über ein Mikrofon an. Die Polizei sperrte den Bereich um Kretschmers Wohnhaus ab. Nach Angaben des MDR beteiligten sich rund 300 Menschen an der Parade.

Justizministerin Katja Meier von den Grünen. Stellvertretender Ministerpräsident und Umweltminister Wolfram Günther sprach in der Stellungnahme von einer „inakzeptablen Missachtung der Demokratie".

Die von der rechtsextremen Kleinpartei „Freies Sachsen“ einberufene Versammlung vor der Alten Schule, deren Parade und eine Gegendemonstration seien „ohne Zwischenfälle“ verlaufen, sagte ein Sprecher des polizeilichen Lagezentrums auf Anfrage. Vor drei Wochen versuchten Unbekannte, das Gebäude, das als Flüchtlingsunterkunft dienen sollte, in Brand zu setzen. Die Flammen erloschen jedoch, bevor sie die zuvor mit brennbarer Flüssigkeit gefüllte Fassade erreichten. Nach Angaben der Stadt werden 65 Flüchtlinge in die ehemalige Schule einziehen.