Proteinshake zum Abnehmen? Ernährungsexperte erklärt, ob das möglich ist

Der Stern sprach mit Ernährungsexpertin Heike Niemeier über die Notwendigkeit des Muskelaufbaus, die Wirkung von Proteinshakes und die Erfolgsmessung.

Heike Niemeier ist Ernährungsexperte



Heike Niemeier ist Ernährungsexpertin

Eiweiß Shakes sind nicht nur etwas für Bodybuilder?

Muskelwachstum findet nur dann statt, wenn wir einen Kalorienüberschuss haben. Und dieser Überschuss muss aus Proteinen stammen. Denn dies ist der Baustoff der Muskulatur. Und da sich jeder für Muskeln interessieren sollte, sind Proteinshakes nicht nur etwas für Bodybuilder. Muskeln schützen und schütten wichtige Hormone aus. Und mit zunehmendem Alter verliert der Körper Muskeln. Proteine ​​helfen, diesem Abbau entgegenzuwirken. Shakes bieten eine schnelle und unkomplizierte Proteinversorgung und sind grundsätzlich für jeden geeignet.

Ab welchem ​​Alter beginnt der Muskelabbau?

Schon im Alter von 20 bis 30 Jahren. Und mit körperlichem Training können Sie dem Zusammenbruch entgegenwirken.

Proteinshake zum Abnehmen – geht das?



Einige Hersteller versprechen eine Gewichtsabnahme mithilfe von Proteinshakes. Aber nimmt man durch die Einnahme nicht tatsächlich zu?

Nein. Wenn die Gewichtszunahme auf mehr Muskelmasse basiert, erhalten Sie in unserer Beratung Applaus. Bei der Gewichtsveränderung muss man differenzieren: Ist es mehr Muskelmasse oder doch mehr? Fett dem Körper hinzugefügt? Aber grundsätzlich eignen sich Proteinshakes auch zum Abnehmen. Denn Proteine ​​haben den höchsten Sättigungseffekt. Der Magen ist länger beschäftigt. Darüber hinaus werden im Darm Hormone ausgeschüttet, die dem Gehirn signalisieren: Ich bin satt. Und dafür eignen sich proteinreiche Lebensmittel und Proteinshakes. Viele Menschen reduzieren bei einer Diät ihre Kalorienzufuhr und nehmen automatisch weniger Protein zu sich. Dann kommt es zum Muskelabbau. Proteinshakes tragen zum Erhalt der Muskelmasse bei.

Was ist der Unterschied zwischen Muskelmasse und Fett messbar?

In der Praxis verwenden wir eine sogenannte BIA-Skala. BIA steht für Bioelektrische Impedanzanalyse. Es macht sichtbar, was von außen nicht sichtbar ist. Nämlich wie viel Fett und wie viel Muskulatur im Körper vorhanden und verteilt ist. Das Gerät arbeitet mit Elektroden an den Füßen und Händen. Das bedeutet, dass der gesamte Körper gemessen wird. BIA-Waagen messen mit unterschiedlicher Genauigkeit. Präzise Geräte kosten mehrere Tausend Euro. Das ist der Unterschied zur Haushaltswaage.

Wie arbeiten Sie?

Das Messprinzip ist das gleiche. Du stehst auf der Waage und es schrumpft Elektrizität durch den Körper und das Gerät spuckt Daten aus. Liegen aber nur die Füße auf der Waage, dann wird auch nur der Unterkörper gemessen. Der Oberkörper wird geschätzt. In den Einstellungen solcher Waagen geben Sie vorab Ihr Geschlecht, Ihr Alter und Ihre Körpergröße ein. Das Gerät verwendet dann einen Durchschnittswert für den Oberkörper, der zu Ihren Daten passt. Um einen groben Überblick zu bekommen, sind solche Skalen in Ordnung. Allerdings sind medizinische BIA-Skalen genauer.

Proteinshakes helfen beim Aufbau und Erhalt von Muskelmasse. Ist es ohne möglich?

Ich gehöre quasi zum Food-Team. Du brauchst nicht unbedingt Proteinshakes. Quark, Hüttenkäse, Bio-Fleisch, Eier, Soja, Tofu, Erdnüsse und Kürbiskerne sind sehr gute Proteinquellen. Allerdings sind Shakes praktisch, wenn man nicht viel Zeit hat, etwas zuzubereiten. Allerdings ist es auf Dauer keine gute Idee, sich ausschließlich von Proteinshakes zu ernähren. Denn bei kommerziellen Produkten reicht die Nährstoffversorgung nicht aus.

Proteinshakes sollten also keine Mahlzeiten ersetzen?

Nur wenn Sie keine Zeit haben, Mahlzeiten zuzubereiten und zu essen. Ich würde Proteinshakes als Nahrungsergänzungsmittel in Betracht ziehen. Wenn Sie Proteinshakes über einen längeren Zeitraum verwenden möchten, sollten Sie dies unter ärztlicher Aufsicht tun und darauf achten, dass diese auch über eine ausreichende Menge an Mineralien und Vitaminen verfügen, sogenannte Formula-Diäten.

Kann man schnellere Erfolge beim Muskelaufbau erzielen, wenn man zusätzlich zu einer proteinreichen Ernährung auch Shakes zu sich nimmt?

Möglicherweise. Sie sollten mindestens 1,6 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nehmen. Man multipliziert also sein Eigengewicht mit dem Faktor 1,6 und schon hat man den Proteinbedarf pro Tag berechnet. Um diesen Bedarf leichter zu decken, hilft es oft, zusätzlich Proteinshakes zu sich zu nehmen.

Was ist bei den Nährstoffen und Inhaltsstoffen von Proteinshakes zu beachten?

Es gibt zwei gute Proteinquellen. Eines davon ist auch das Molkenprotein Molkenproteinwird genannt. Und das andere ist das Kaseinprotein. Molke ist schnell verfügbar. Dies ist ein gutes Protein für Shakes tagsüber. Kasein wirkt langsamer. Die Einnahme erfolgt eher abends Gute-Nacht-Shake zum Muskelaufbau in der Nacht. Zudem sollte der Proteingehalt mindestens 50 Prozent betragen, also 50 Gramm Protein pro 100 Gramm Shake, noch besser wären 70 Gramm. Leute die vegane Produkte Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Proteine ​​aus unterschiedlichen pflanzlichen Quellen stammen. Zum Beispiel Erbsen, Reis und Soja. Pflanzliche Proteinquellen allein sind nicht so hochwertig wie Molkenproteine. Deshalb mischt man sie. Neben der Menge ist auch das Verhältnis der verschiedenen Aminosäuren in Proteinen zueinander wichtig. Besonders wichtig für den Muskelaufbau ist eine bestimmte Aminosäure, das sogenannte Leucin. Dieser Wert sollte im Proteinshake hoch sein. Außerdem sollte darauf geachtet werden, dass das Pulver kaum bis gar keine Zusatzstoffe enthält. Und dass es in der EU zugelassen wurde.

Wann ist der beste Zeitpunkt für einen Proteinshake? Vor dem Training, um genug Energie zu haben, oder danach?

Sie sollten über den Tag verteilt ausreichend Protein zu sich nehmen. Also nicht nur nach dem Sport, sondern regelmäßig, da die Muskulatur ständig abgebaut und erst wieder aufgebaut wird, wenn neue Proteine ​​zugeführt werden. Wenn Sie nach dem Sport schnell wieder Hunger verspüren, sollte Ihre erste Mahlzeit Eiweiß enthalten, damit Sie nicht gleich viele Kohlenhydrate und Fette zu sich nehmen. Dadurch wird die Fettverbrennung unterbrochen, wenn Sie abnehmen möchten. Mahlzeiten nach dem Sport sollten daher fett- und kohlenhydratarm und proteinreich sein.

Kann man zu viel Protein essen?

Ja. Ein natürlicher Abwehrmechanismus besteht jedoch darin, dass uns stark übel wird. Menschen, die diesen Mechanismus ignorieren und sich vom Muskelaufbau leiten lassen, haben möglicherweise auch eine Essstörung entwickelt. Ab etwa drei Gramm Eiweiß pro Kilo Körpergewicht spricht man von zu viel. Aber diese Menge löst bei den meisten Menschen starke Übelkeit aus. Außerdem sollten Sie ausreichend Wasser trinken. Mindestens zwei Liter. Darüber hinaus entstehen durch den Abbau von Proteinen im Körper überschüssige Säuren im Körper, die nur durch Mineralstoffe ausgeglichen werden. Und man findet sie in Gemüse, Obst und Hülsenfrüchten. Ein Steak sollte daher immer von einem Salat begleitet werden.

Wie sieht ein passendes Trainingsprogramm aus, wenn man gleichzeitig Muskeln aufbauen und abnehmen möchte?

Ohne Training kann kein Muskelaufbau stattfinden. Das ist die Grundvoraussetzung. Zu einem geeigneten Sportprogramm gehört Ausdauertraining wie Joggen Krafttraining größere Effekte erzielen können. Joggen beispielsweise ist für übergewichtige Menschen sehr anstrengend, weshalb Krafttraining effektiver sein kann. Deshalb fängt man oft damit an und ergänzt es durch Ausdauertraining. Auch wenn Sie kein Bodybuilder werden möchten, sondern lediglich einen definierten Körper erreichen möchten, ist ein progressiver Aufbau der Muskelmasse wichtig, um sichtbare Erfolge zu erzielen und diese zu halten.

Wann werden Erfolge sichtbar?

Das kann man nicht pauschal sagen. Es ist wichtig, regelmäßig und schrittweise zu trainieren. Die ersten sichtbaren Veränderungen hängen nicht nur vom Training ab, sondern auch von verschiedenen anderen Faktoren, wie zum Beispiel Alter, Stresslevel, Schlafqualität, Alkoholkonsum und Medikamenten. Entscheidend sind jedoch gute Laune und Motivation. Und wenn Sie Ihre gewünschte Muskelmasse oder Figur erreicht haben, müssen Sie nicht unbedingt schrittweise weiter trainieren, sondern können einfach weiter trainieren, ohne weitere Gewichte zu heben. Wichtig ist, die Freude am Training zu bewahren und sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen.

