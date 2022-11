Prostatakrebs: Das Bestrahlen von metastasierenden Tumoren verbessert das Überleben

Für einige Männer beseitigt diese Strategie die Notwendigkeit einer Hormontherapie.

Oligometastatischer Krebs ist eine frühe Form von Prostatakrebs im Stadium 4, der sich auf andere Organe im Körper ausgebreitet hat, jedoch nur in begrenztem Maße – im Allgemeinen definiert als nicht mehr als drei bis fünf Bereiche außerhalb der Prostata, am häufigsten die Lymphknoten oder Knochen .

Vor knapp einem Jahrzehnt galt es als allgemein tödlich, und die Behandlung beschränkte sich auf systemische Hormontherapien, die Testosteron abschalteten, ein Hormon, das die Tumore zum Wachstum antreibt. Aber jetzt führen aufregende Entwicklungen auf diesem Gebiet zu neuen Behandlungsstrategien, die das Überleben von Patienten in klinischen Studien verbessern.

Diese Strategien werden durch Fortschritte in der medizinischen Bildgebung ermöglicht, die metastatische Tumore aufdecken, die zuvor zu klein waren, um sie zu sehen. Ärzte können die Tumore jetzt direkt mit Bestrahlung oder Operation behandeln. Dies wird als Metastasen-gerichtete Therapie (MDT) bezeichnet und ermöglicht es einigen Männern mit oligometastasiertem Prostatakrebs, die Hormontherapie zu verzögern oder sogar vollständig zu vermeiden, zusammen mit ihren herausfordernden Nebenwirkungen.

Jetzt zeigen die Ergebnisse einer wichtigen neuen Studie, dass positive Reaktionen auf MDT auch bei langfristiger Nachsorge anhalten.

Die Methodik der Forscher

Um die Ergebnisse zu generieren, kombinierten die Forscher Ergebnisse aus zwei früheren Studien, in denen Männer randomisiert MDT oder Beobachtung unterzogen wurden: eine namens STOMP und eine andere namens ORIOLE. Die Männer in den Studien wurden mit einer Technik namens stereotaktische ablative Strahlentherapie behandelt, bei der intensive Strahlen aus mehreren Richtungen auf Tumore fokussiert werden, während gesundes Gewebe geschont wird. Zusammengenommen zeigten die Studien, dass MDT das Fortschreiten von Krebs und die anschließende Notwendigkeit einer Hormontherapie verzögert. Nach ihrer Veröffentlichung begann MDT, sich immer mehr durchzusetzen.

Für diese neue Studie wurden die STOMP- und ORIOLE-Probanden zu einer einzigen Gruppe von 116 Männern mit einer mittleren Nachbeobachtungszeit von 52,5 Monaten zusammengefasst. Ziel der Forschung war es, die Unterschiede im progressionsfreien Überleben (die Zeitspanne, die es dauert, bis sich der Krebs verschlimmert) zwischen Männern, die mit MDT behandelt wurden, und solchen, die dies nicht erhielten, zu vergleichen.

Die Ergebnisse zeigten einen klaren Vorteil der Bestrahlung: Das progressionsfreie Überleben dauerte durchschnittlich 11,9 Monate bei den mit MDT behandelten Männern, verglichen mit 5,9 Monaten bei den unbehandelten Kontrollen.

Aber die Forscher gingen noch einen Schritt weiter: Sie analysierten archivierte Blut- und Tumorgewebeproben der Probanden auf krebsassoziierte Mutationen in fünf verschiedenen Genen: ATM, BRCA1, BRCA2, Rb1 und TP53. Auch hier zeigten die Daten eine starke Diskrepanz: Bei Männern mit mindestens einer Mutation dauerte das progressionsfreie Überleben durchschnittlich 7,5 Monate, verglichen mit durchschnittlich 13,4 Monaten bei Männern ohne Mutation.

Bemerkenswerterweise hielt das progressionsfreie Überleben bei bis zu 20 % der mit MDT behandelten Männer vier Jahre oder länger an, unabhängig von ihrem Mutationsstatus. Aber im Allgemeinen hatten Männer, denen die Mutationen fehlten, die besten Reaktionen. MDT allein könnte für diese Männer zunächst ausreichend sein, folgerten die Forscher, während MDT bei Männern mit Hochrisikomutationen wirksamer sein könnte, wenn es mit einer systemischen Therapie gepaart wird.

Die Reaktion eines Experten

„Den Autoren sollte für ihre respektable Nachbeobachtung von 52 Monaten Beifall gezollt werden“, sagt Dr. Nima Aghdam, Radioonkologin am Beth Israel Deaconess Medical Center in Boston und Mitglied der Harvard Medizinschule Jahresbericht über Prostataerkrankungen Beirat. In der richtigen Umgebung, fügte Dr. Aghdam hinzu, kann MDT sicher verabreicht werden, wodurch Behandlungen verzögert werden, die häufig zu einer Beeinträchtigung der Lebensqualität des Patienten führen.

Die Auswahl der richtigen Patienten für die Behandlung ist entscheidend, aber die identifizierten Mutationen „können es uns in Zukunft ermöglichen, festzustellen, wer am meisten von MDT profitiert“, sagte er. Es kann sein, sagte Dr. Aghdam, dass MDT allein verabreicht einen Weg für einen langfristigen, krankheitsfreien Zeitraum bei Patienten bietet, die in ambulanten Einrichtungen behandelt werden. „Dies wird längere Studien erfordern, um dies zu klären“, sagte er, „aber die Möglichkeit, dass ein guter Teil der Patienten ADT für eine lange Zeit aufschieben kann, wird allgemein anerkannt.“