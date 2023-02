Propagandisten in Chatroulette: „Älteren Russen kann nicht einmal ein Arzt helfen“

Mykhailo Medvedev, ein ursprünglich aus der Region Tscherkassy stammender Ukrainer, lebt seit langem in Polen und studiert Internetmarketing. Kurz nach der Invasion meldete er sich freiwillig und entwickelte ein ungewöhnliches Hobby, mit dem er nun Geld für die ukrainische Armee sammelt: Medwedew entlarvt russische Propagandisten auf Chatroulette und veröffentlicht die Gespräche anschließend auf seinem YouTube-Kanal Zomboyashchik TV. Er erzählt ntv.de, worüber er mit den Russen spricht.

ntv.de: Wie kamen Sie auf die Idee, Russen auf Chatroulette zu entlarven?

Mykhailo Medvedev: Ich wollte vor allem wissen, wer an den „Sondereinsatz“ glaubt und wer nicht. Denn wenn ich die Nachrichten sehe, sagen sie, dass alle Russen Putin und die „Spezialoperation“ unterstützen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um ukrainische oder polnische Nachrichten handelt. In jedem Land gibt es Propaganda, aber man kann nicht alles glauben. Also dachte ich, ich schaue es mir an.

Und, wie ist es gelaufen?

Russisch ist nicht meine Muttersprache, daher habe ich einen leichten Akzent. Am Anfang wurde ich zehnmal abgewiesen, weil sie merkten, dass ich kein Russe bin. Zuerst wollte ich keine Inhalte für YouTube erstellen. Ich wollte nur wissen, was die Russen denken. Dann beschloss ich, Polnisch zu sprechen und schwierige russische Wörter einzufügen, damit die Russen mich verstehen konnten.

Die Russen waren so glücklich, dass sie Polnisch verstanden, aber aus irgendeinem Grund haben sie nicht verstanden, dass ich russische Wörter eingefügt habe, und das war lustig. Ich habe dieses Video auf TikTok gepostet. Dann schrieben mir Leute, ich solle mehr machen. Also beschloss ich, das Thema zu wechseln und die Russen umzuerziehen: Ich gebe ihnen vertrauenswürdige Quellen, aus denen sie die Wahrheit erfahren können.

Wann haben Sie die ersten Videos gedreht?

Den ersten habe ich Ende März auf TikTok veröffentlicht. Im August wurde mein Hauptkonto gelöscht, aber ich habe es wiederhergestellt.

Sie haben also vor der Invasion nicht gebloggt?

Mykhailo Medvedev vor dem Krieg (Foto: privat)

Nein, davor hatte ich ein normales Leben.

Während des Livestreams sammelst du Spenden für die ukrainische Armee und auch in Polen leistest du ehrenamtliche Arbeit für ukrainische Flüchtlinge. Wie ist das passiert?

Zuerst habe ich mich am 24. Februar 2022 auf der Website einer polnischen Freiwilligenorganisation in Warschau registriert. Am nächsten Morgen empfingen wir Flüchtlinge im Kulturpalast, aber nur für drei Tage, weil aus irgendeinem Grund keine Ukrainer, sondern Taxifahrer oder andere Unbekannte umsonst zum Essen kamen. Also haben wir unseren Aussichtspunkt zum Bahnhof verlegt, damit wir sehen konnten, dass es sich wirklich um Flüchtlinge handelt. Ich habe mich zwei Monate lang freiwillig gemeldet und auch mehrmals humanitäre Hilfe in mein Heimatland Tscherkassy geschickt.

Gibt es bereits Fans Ihres YouTube-Kanals? Kommen Leute auf dich zu und machen Fotos?

Ja, sogar hier in Warschau, was sehr seltsam ist. Vor allem, wenn ich irgendwo hingehe, wo viele Leute sind oder wo viele Ukrainer sind. Mein Publikum auf Instagram, TikTok und YouTube besteht zu 48 Prozent aus Ukrainern, zu 10 Prozent aus Russen und zu 7 Prozent aus Polen. Etwa 10.000 Menschen folgen mir aus Warschau.

Wählen Sie bei Chatroulette jedes Mal ein Thema für das Gespräch oder entscheiden Sie spontan, worüber Sie sprechen möchten?

Das hängt von den Ereignissen in der Ukraine ab. Als die Russen Dnipro bombardierten, sprach ich mit ihnen darüber. Ich treffe auch oft auf russische Propaganda-Blogger. Ich sage ihnen, sie sollen ein Thema nennen, über das wir sprechen. Gespräche mit Zivilisten sind nicht so interessant, weil sie die russischen Gesetze nicht kennen und einfach alles glauben, was die Behörden ihnen sagen. Deshalb schweigen sie oft einfach und schalten ab. Sachkundige oder Blogger halten das Gespräch länger am Laufen, aber wenn ihnen die Fakten ausgehen, sagen sie nur: Die ganze Welt ist gegen uns.

Welche Fragen stellen Sie ihnen?

Ich gebe Bloggern die Möglichkeit, ihre Fragen zu stellen. Dann führe ich sie in eine Sackgasse, wo sie sich mit ihrer eigenen Unkenntnis der Verfassung und allgemein akzeptierter Dokumente blamieren können. Ich habe einmal einen alten Mann nach Biolabs und Moskitos gefragt. Damals wurde in Russland die Propaganda verbreitet, dass Mücken, die Russen angreifen, in biologischen Labors in der Ukraine hergestellt würden. Dieser alte Mann glaubte so sehr daran. Als ich ihn fragte, woher die Moskitos wüssten, wen sie angreifen sollten, sagte er, dass ihnen etwas injiziert worden sei und sie Ukrainer deshalb nicht stechen würden. Ich habe auch mit eigenen Augen gesehen, dass manche Leute nicht wissen, wie man einen Wasserkocher benutzt.

Wer sind diese Leute im Chat? Was ist Ihr Beruf?

Die meisten sind Propaganda-Blogger. Ich denke, wenn sie jemanden von ihrer Propaganda überzeugen, machen sie Videos wie ich und werden dafür bezahlt. Wenn ich sie im Chat treffe, sage ich ihnen gleich: Du bekommst kein Video von mir! Dann zeige ich ihnen ein offizielles Dokument, dass Russland die Ukraine angegriffen hat, und sie versuchen zuerst, das Gegenteil zu beweisen, und wenn ihnen die Argumente ausgehen, schalten sie ab. Denn dafür werden sie nicht bezahlt. Ich treffe auch oft Ärzte, Unternehmer oder Bauarbeiter.

In manchen Videos sprichst du auch mit Russen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben. Wie reagieren sie?

Wenn ich solche Russlanddeutschen oder Deutschrussen treffe, frage ich sofort: „Unterstützen Sie die ‚Sonderaktion‘?“ Zuerst haben sie geantwortet, aber jetzt haben sie Angst und schweigen. Weil einige wegen ihrer Aussagen mit einer Geldstrafe belegt wurden, befürchten sie, abgeschoben zu werden.

Woher nehmen Sie die Geduld, mit Menschen zu sprechen, die an die russische Propaganda glauben?

Wenn ich mit ihnen spreche, stelle ich mir vor, ich spreche mit Gemüse oder einer Wand. Ich nehme kein Wort ernst. Meine Hauptaufgabe besteht darin, die Videos zu nutzen, um Geld für die Jungs in den Streitkräften zu sammeln und ihnen zu zeigen, wie dumm diese russischen Propagandisten sind – oder jemanden davon zu überzeugen, dass sie falsch liegen.

Sehen die Russen wirklich nicht, was los ist?

Natürlich gibt es dumme Leute, die Wladimir Putin einfach blind glauben. Doch gerade die jüngere Bevölkerung lässt sich leicht vom Gegenteil überzeugen. Sie können den Älteren nichts beweisen. Sie glauben, sie seien gekommen, um die Ukrainer zu retten. Auch Ärzte können ihnen nicht helfen, es ist ein Morast [eine Erkrankung infolge von Mangelernährung].

Und wie viele Russen haben Sie überzeugt?

Das ist schwer zu sagen. Es könnten etwa 10 Prozent der 2.000 Menschen sein, mit denen ich gesprochen habe. Das sind die Leute, die sagen: „Okay, ich werde besser recherchieren, vielleicht hast du recht.“ Wir werden diese Leute auch in Zukunft brauchen, weil sie ihren Kopf benutzen. Deshalb poste ich ihre Videos nicht auf YouTube.

Sie haben bereits mehr als 200 Videos auf Ihren Kanal hochgeladen. Was willst du als nächstes tun?

Ich möchte den Russen zeigen, dass sie falsch liegen. Ich möchte auch, dass so viele Menschen wie möglich ihre Lügen, Propaganda und russische Kultur sehen. Denn ich werde von Menschen aus Finnland, Estland, Lettland, Litauen, Weißrussland, der Ukraine, aber auch aus Russland, Georgien und Polen beobachtet. Unter dem Video stehen auch Kommentare von Deutschen, die schreiben, dass sie früher Russisch gelernt haben. Ich möchte zeigen, dass die Wahrheit bei der Ukraine liegt, nicht bei Russland.

Was sind Ihre Pläne nach dem Krieg?

Ich könnte für den Rest meines Lebens den gleichen Inhalt machen und diese Dummheit der Russen filmen, weil ich befürchte, dass es nie enden wird.

Maryna Bratchyk sprach mit Mykhailo Medvedev