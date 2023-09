Erst vor wenigen Stunden zeigten durchgesickerte Schaltpläne das kommende Samsung Galaxy A05 mit zwei Rückkameras und das A05s mit drei. Zuvor wurde der A05 auch in einer Google Play Console-Liste entdeckt, wiederum mit zwei hinteren Sensoren. Heute wurden einige Renderings veröffentlicht, die aussehen, als wären sie offizielle Werbebilder für den A05, die das Gerät in allen Farben zeigen, in denen es verkauft wird.

Das Galaxy A05 wird, wie Sie sehen können, in den Farben Schwarz, Silber und Hellgrün angeboten werden – das sind natürlich nicht die offiziellen Namen, wir sind sicher, dass sich Samsung etwas einfallenderes einfallen lässt.

Die Renderings zeigen, dass das Mobilteil über eine 50-MP-Hauptkamera, einen 2-MP-Tiefensensor und einen 8-MP-Selfie-Snapper verfügen wird. Außerdem gibt es unter diesem Display ein ziemlich deutliches „Kinn“. Oh, und es überrascht nicht, dass Sie mit diesem Telefon spielen können.

Allerdings bleibt abzuwarten, wie gut Sie spielen können, da das Gerät wahrscheinlich den MediaTek Helio G85-Chipsatz verwendet, wie ein Geekbench-Durchlauf Anfang August ergab.

Laut früheren Leaks wird das A05 über einen 6,7-Zoll-HD+-Bildschirm, 4/6 GB RAM, 64/128 GB Speicher, einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss, einen im Netzschalter integrierten Fingerabdrucksensor und einen 5.000-mAh-Akku verfügen Die Quelle des heutigen Lecks besagt, dass dies das Laden mit 25 W unterstützt und nicht mit 15 W, wie zuvor gemunkelt wurde.

