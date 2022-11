Promis servieren saftige Thanksgiving-Mahlzeiten

Es ist offiziell Thanksgiving und wir können es kaum erwarten, eine gesunde Portion Truthahn-Tag-Köstlichkeiten zu verschlingen! Jedes Jahr werden Fotos von Promi-Tellern zu heißen Diskussionsthemen, und während die Kampfteller einiger Promis für Aufregung sorgen, gibt es tatsächlich einige Stars, die sich in der Küche niederwerfen können.

Achten Sie beim Scrollen durch unsere Liste der Promis, die Köstlichkeiten zum Tag der Türkei servieren, darauf, dass Sie es nicht verraten Trainer Stormy Wellington Damit sie diese herzhaften Thanksgiving-Portionen nicht beschriftet (und unsere gierigen Augen) „niedrige Schwingung“.

Hier drüben gibt es keine Katzenhaarküche! Schauen Sie sich unten ein paar herausragende Promis an, die vermutlich „schwache“, aber äußerst köstliche Thanksgiving-Teller servieren.

Tia Mowry

Tia Mowry ist ein knisterndes Maisbrot und geschmorter Blattkohl für Thanksgiving-Kenner.

Die Schauspielerin, die ihre Rezepte gerne auf YouTube und in ihrem Buch „Whole New You: How Real Food Transforms Your Life for a Healthyer, More Gorgeous You“ teilt, dreht sich alles um das Hosten und Servieren saftiger Thanksgiving-Mahlzeiten.

Im Jahr 2020 erzählte sie Today.com, dass Maisbrot und Blattkohl ein Grundnahrungsmittel bei ihren Abendessen am Truthahntag sind.

„Ich kann nie Gemüse ohne Maisbrot haben“, sagte sie. „Für mich ist es wie Erdnussbutter und Marmelade; Es ist die perfekte Kombination. „Ich koche jetzt seit einer Minute Kohl“, sagte Mowry und erinnerte sich an Ferien in ihrer Kindheit, als sie ihrer Mutter half, das Gericht in ihrer Küche zuzubereiten. „Collards sind auch so gut für dich. Sie haben viel Eisen und sind so lecker.“

Möchten Sie eine vibrationsarme Platte aus dem Hause Tia Mowry?

Wir nehmen zwei, bitte!

Patti Labelle

Komm schon, Patti!

Sagen Sie es Coach Stormy nicht, aber Patti LaBelle schmeißt IMMER zu Thanksgiving hin.

Die Ikone erzählte Yahoo News im Jahr 2020 alles darüber, was sie neben ihren berüchtigten Patti Pies servierte, und wir brauchen DEFINITIV einen Teller. Die Patin der Seele enthüllte, dass sie unter anderem eine umfangreiche Auswahl servierte, darunter Bruststück, frittierte Truthähne, Hummer-Mac und Käse, Grünkohl, Kohl und Pfirsichschuster.

Sie sagte auch, dass die Leute ein Gericht mitbringen, aber nicht in der Küche verweilen dürfen:

„Nur Patti kann in der Küche kochen“, sagte sie. „Niemand kommt an den Herd außer Miss Patti. Zwiebeln, Paprika und Sellerie früh für mich schneiden und dann in den Keller gehen.“

Ja gnädige Frau! Wir werden genau dort sein, genau wie Quest Love im Jahr 2015.

Schauen Sie sich Pattis Rezept für das Dressing „Don’t Block The Blessing“ an.

Premadonna

Premadonna versäumt es nie, einen saftigen Aufstrich mit Vibrationen bis zum Boden zu präsentieren, genau wie wir es mögen.

Wenn Sie Premadonna nicht kennen, sie ist die in Los Angeles ansässige Königin der Taillenformung, die wirklich ihren Fuß in ihr Essen setzt …

und sie hat eine Reihe von Kochgeschirr und Gewürzen entwickelt, um dem Rest von uns Nicht-Kulinarikern zu helfen, einen echten Südstaatenaufstrich zuzubereiten.

Jai Nizza

Apropos Instagram-Bösewichte mit gemeinen Kochkünsten, Jai Nice hat den Chat betreten.

Jai Nice sammelte ihre große Anhängerschaft, indem sie ihren erstklassigen Sinn für Mode postete, hat aber seitdem eine Kochbuch- und Kochgeschirrlinie eingeführt. Jai hat für so ziemlich alles ein Rezept, aber ihr Soul Food sieht immer aus wie eine schwingungsarme Köstlichkeit aus dem Kellergeschoss.

Der Koch/Influencer hat sogar ein spezielles Feiertagsmenü mit köstlichen Thanksgiving-Rezepten zusammengestellt und kürzlich ein Rezept für Schinken mit Honig-Ananas-Glasur geteilt.

Oprah

Wenn es um ein gutes Thanksgiving-Menü geht, legt Tante Oprah die Messlatte hoch.

Der ikonische Medienmogul liebt ein gutes Urlaubs-Setup und sie teilte auf Oprah.com mit, warum sie so dankbar für den Urlaub ist.

„Thanksgiving ist eine der besten Zeiten, um das zu teilen, was man als wahr kennt – und das mit großartigem Stil und großartigem Essen.“

Kenny Gilbert, der persönliche Koch von Lady O, kocht stundenlang, um den perfekten Promi-Aufstrich zuzubereiten, und alles, was wir wollen, ist ein [low vibrational] Platte zum Mitnehmen!

Letztes Jahr bereitete der Küchenchef von Lady O ein besonderes Abendessen mit afrikanischer Küche zu.

Lecker!

Kris Jenner

Kardashian-Klan-Matriarchin Kris Jenner enttäuscht nie mit ihren Feiertagstreffen. Von der Dekoration über die Speisekarte bis hin zur Gästeliste ist dies ein Thanksgiving-Dinner für Prominente, an dem wir sicherlich gerne teilnehmen würden.

Kris‘ Thanksgiving-Menüs bieten ein buntes Sammelsurium an vibrationsarmen Optionen und Kris‘ Kru liebt es, ihre extravaganten Mahlzeiten in den sozialen Medien zu präsentieren.

Schauen Sie sich das Rezept für Süßkartoffelauflauf von Kris unten an.

Zu wessen Haus versuchst du dieses Jahr zum Thanksgiving vorzufahren?