Promi-Reaktionen und Ehrungen – Hollywood Life

Nachrichten von Schau wer spricht Stern Kirstie AlleyIhr Tod brach am 5. Dezember ein, und viele ihrer ehemaligen Co-Stars und Hollywood-Kollegen trauerten nach den tragischen Nachrichten über die sozialen Medien um die Schauspielerin. Tim Allen69, die mit Kirstie in der Hauptrolle spielte Für Reicher oder Ärmer nahm zu Twitter eine süße Nachricht für seinen verstorbenen Freund zu schreiben. „Ein süßer Seelenpass in Kristie Alley. Traurige, traurige Nachricht. Gebete für ihre ganze Familie“, schrieb er. Eine weitere Berühmtheit, die über die verstorbene Emmy-Gewinnerin schrieb, war ihre ehemalige Schauen Sie, wer jetzt spricht Costar John Travolta, 68. „Kirstie war eine der besonderen Beziehungen, die ich je hatte. Ich liebe dich Kirsti. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden“, kommentierte er die Rückfallfotos.

Ein Ausbruch der Liebe für die Es braucht zwei star fuhr fort, als der düstere Abend fortschritt, einschließlich eines Instagram-Posts von Schreiköniginnen Stern Jamie Lee Curtis, 64. „Ich habe gerade die traurige Nachricht gehört, dass Kirstie Alley gestorben ist. Sie war eine großartige Comic-Folie in @tvscreamqueens und eine wunderschöne Bärenmama in ihrem sehr realen Leben“, lautete Jamies Bildunterschrift. „Sie hat mir damals geholfen, zu Weihnachten Strampler für meine Familie zu kaufen. Wir waren uns einig, dass wir uns über einige Dinge nicht einig waren, hatten aber einen gegenseitigen Respekt und eine Verbindung. Traurige Nachrichten.“

Eine süße Seele vergeht in Kristie Alley. Traurige, traurige Nachricht. Gebete für ihre ganze Familie. – Tim Allen (@ofctimallen) 6. Dezember 2022

Jamie war nicht der einzige Schreiköniginnen Alaun, um über Kirsties Tod zu posten, entweder als Abigail Breslin, 26, ging auch zu Instagram, um über ihre Trauer zu sprechen. „RIP @kirstiealley, du warst eine großartige Frau. Ich bin so froh, dass ich mit dir arbeiten durfte Schreiköniginnen Staffel 2 und habe immer darüber gekichert, wie du deinen Namen in mein Handy eingegeben hast. Ich hoffe, du ruhst dich jetzt friedlich aus. Liebe Kirsties Familie und Freunde. Xx“, schrieb die Schauspielerin. Ihr Screenshot enthielt Kirsties Telefonkontakt mit der Aufschrift „Kirstie (wie durstig)“.

Das ist so eine traurige Nachricht. Eine schöne, mutige, lustige und geliebte Frau. Ruhe in Frieden, Kirstie Alley. https://t.co/3kUpIkV7QB – Megyn Kelly (@megynkelly) 6. Dezember 2022

Die Nachricht vom Tod des Golden-Globe-Gewinners wurde über Instagram verbreitet und Twitter am 5. Dezember über ihre Familie. „An alle unsere Freunde weit und breit auf der ganzen Welt … Wir sind traurig, Ihnen mitteilen zu müssen, dass unsere unglaubliche, wilde und liebevolle Mutter nach einem Kampf gegen Krebs verstorben ist, der erst kürzlich entdeckt wurde“, begann die Erklärung. „Sie war von ihrer engsten Familie umgeben und hat mit großer Kraft gekämpft, was uns die Gewissheit ihrer unendlichen Lebensfreude und aller bevorstehenden Abenteuer hinterlassen hat. So ikonisch sie auf der Leinwand auch war, sie war eine noch erstaunlichere Mutter und Großmutter.“

RIP Kirstie. Ich habe dich so geliebt. Wir werden uns wieder treffen. – Kristin Chenoweth (@KChenoweth) 6. Dezember 2022

„Wir sind dem unglaublichen Team von Ärzten und Krankenschwestern im Moffitt Cancer Center für ihre Fürsorge dankbar. Die Lebensfreude und Leidenschaft unserer Mutter, ihrer Kinder, Enkel und ihrer vielen Tiere sowie ihre ewige Freude am Schaffen waren beispiellos und inspirieren uns, das Leben in vollen Zügen zu genießen, so wie sie es getan hat“, ihre Kinder, Lilie28 und WAHR, 30, Fortsetzung. „Wir danken Ihnen für Ihre Liebe und Ihre Gebete und bitten Sie, unsere Privatsphäre in dieser schwierigen Zeit zu respektieren. Immer in Liebe, True und Lillie Parker.“ Obwohl ihre Familie bekannt gab, dass sie an Krebs gestorben war, wurde zu diesem Zeitpunkt eine offizielle Todesursache bekannt gegeben.

Ein paar andere Prominente, die nachdenkliche Social-Media-Nachrichten über Kirstie hinzufügen, waren ebenfalls ehemalige Fox News Gastgeber Megyn Kellyund Ein Tag nach dem anderen Stern Valérie Bertinelli. Megyn schrieb, „Das sind so traurige Neuigkeiten. Eine schöne, mutige, lustige und geliebte Frau. Ruhe in Frieden, Kirstie Alley.“ Und auch Valerie hat via Twitter eine nette Nachricht geschrieben. „Oh Kirstie, ruhe in Frieden“, schrieb sie.

Radiomoderator Adam Carolla58, schrieb eine Nachricht über Twitter über die späte Schönheit. „Ich hatte das Glück, dich @kirstiealley zu kennen. Ruhe in Frieden, mein Freund“, schrieb er. Vier Weihnachten Darstellerin Kristin Chenoweth54, teilte auch eine Reihe von Fotos um ihre Freundin zu trauern. „Ich liebe dich, Kirstie. Ich werde dich eines Tages wiedersehen. Ich kann nicht glauben, dass du weg bist“, schrieb der Broadway-Star. „RIP Kirstie. Ich habe dich so geliebt. Wir werden uns wiedersehen“, fügte auch Kristin in a hinzu vorheriger Tweet.