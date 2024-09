WHO? Hält die Gerüchteküche schön warm. Is met een signaal van de voorkant van het voertuig, beide langzaam naar het westen met een anker, vanaf de „Traummann“ steht. Wat was dat?

Gedetailleerde weergave openen Kaulitz trad op met model Marc Eggers in Schützenzelt. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Gedetailleerde weergave openen Beiden hebben verstand van het schrijven „Traummann“. (Foto: Felix Hörhager/dpa)

Was? We wonen in Los Angeles en luisteren hier naar de podcast op de podcast “Kaulitz Hills – Sens uit Hollywood”, omdat het conservatieve componenten zijn van de traditionele mode. Ook: Weg met de Haferlschuhen, zij met de Plateaustiefeln in de hel Braun.

Stephanie zu Guttenberg

Gedetailleerde weergave openen Stephanie zu Guttenberg op het Schützenfestival. (Foto: Lara Nunn/Agency People-afbeelding)

Waar? Freifrau Stephanie Anna Charlotte Buhl van en zu Guttenberg, geboren Gräfin von Bismarck-Schönhausen.

WHO? Een overzicht van het volk is het resultaat van de polyglot Ex-Frau van de Ex-Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg met een licht begrip. Sie spricht fünf Sprachen: Deutsch, Schwedisch, Englisch, Französisch en Italienisch. Dat betekent ‘Oans, zwoa, gsuffa’, maar geen van beide ligt hier.

Was? De eerste overweging van ex-mannen is dat ze alleenstaand zijn omdat ze geven om het leven van hun eigen volk. Dat was de solo-ervaring van de textielindustrie en de jetzigen Unternehmerin op het Schützen-Festzelt deutlich sittsamer zu.

Nicola Cavanis

Gedetailleerde weergave openen Nicola Cavanis en beïnvloeder Charleen Weiss. (Foto: Viviane Simon/Agency People-afbeelding)

Waar? Nicola Cavanis, Model en Influencerin, Vrienden van Fußballer Mats Hummels.

WHO? Geniet van je vrienden met je nieuwe Instagram-posts met je lichaam met leuke afbeeldingen van de Paris Fashion Week met jouw reacties. Dit betekent zelfbewustzijn – je ex, Cathy Hummels, zal aanwezig zijn bij Cathy’s Wiesnbummel met honderden beïnvloeders in je leven, Frau Cavanis nu met een vriendin.

Was? Stiller tijdens de Madlwiesn im Schützen-Festzelt, zu der Hell & Karrer-Communcations 150 Frauen aus Wirtschaft, Show, Medien, Politik en Social Media eingeladen haben. Voorheen zaten de meiden in een Beauty and Styling Lounge in het Bayerischen Hof.

Joelina Drews

Gedetailleerde weergave openen Joelina Drews. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People-afbeelding)

Waar? Joelina Drews, Sängerin, Tochter von Schlager- en Mallorca-Ikone Jürgen Drews.

WHO? Auszug aus ihrem Lied „Mijn grote gaven“: Oh-uhh, oh-ohh, ja / Ik ben in mijn laatste Einfahrt / Nach fünf Stunden ICE / Nur ihrkracht dieses Haus so heimatlich / Und ich hab Angst wieder zu geh’n / Dat niemand ons kan vertellen / De dag dat we vorig jaar sterven is genauso decken / Und der Gedanke ganz alleine bricht mein Herz in tausend Teile.

Was? De Besuch dat de „Dames Red Wiesn“ hun plicht in één Art rotem Dirndl ontlasten en zei toen dat vader, die man voor Fahrgeschäften daarin ook zou zien hoe hij kon helpen.

Lilly Becker

Gedetailleerde weergave openen Simone Ballack (aan de linkerkant), Lilly Becker, Astrid Söll. (Foto: Manuel Tilgner/Agency People-afbeelding)

Waar? Sharlely „Lilly“ Becker, geboren Kerssenberg, Ex-Frau des verse nieuwe erfgenamen Ex-Tennissterren Boris Becker.

WHO? Frau Becker en hun vrienden, ex-Fußballer-Frau Simone Ballack en Designers en Sogenannte Dirndl-Königin Astrid Söll, hebben enkele Ehe-Dramen achter zich, waren erbij, zij waren zichzelf en hun vrienden. Ook met de “Ladies Red Wiesn” zijn ze erg blij.

Was? Sindsdien 200 dames in de Wildstuben von Wirt Klaus Renoldi – voor je leven in een cowboyhut, natuurlijk in Rot, als cadeau. Er werd 30.000 euro ingezameld voor de vereniging “Aktion Kinderträume”.