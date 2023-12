“Promi Big Brother” – Peter Klein: “Frauen in meinem Alter sind zu träge” | Unterhaltung

Hat er mit Diesen Aussagen Sympathien verpilelt?

Bij “Promi Big Brother” bijvoorbeeld Peter Klein (56) bisher wenig an. Viele Trash-Fans glauben sogar, dass der Noch-Ehemann von Iris (56) op de Könnte Show am Ende. Maar er was een livestream op Samstag über Frauen in seinem Alter vom Stapel ließ, kon de Blatt niet normaal maken.

Laten we eens kijken naar de inhoud van ons bezoek aan Peter, influencer Marco Strecker (31) en ex-bachelor Dominik Stuckmann (31). Het Mannen-Trio prees de Dating-Shows. Stuckmann en Peter zag de perfecte Rosenkavalier op tv.

Stuckmann zu seinem Container-Kumpel: „Is dat wat je wilt? Jij als bachelor? “Aber Peter wonkte ab, kijk of de volgende Schnittblumen-Verteiler, eh de mooie Frauen buhlen is. Er stond: „Dat was echt stressvol.“ Vertel me alstublieft dat de kandidaten jong zijn. Als de oorlog van Thema nog niet is geëindigd.

Peters Traumfrau mijmerde in de 40e eeuw

De ex-vrijgezel schrapte het altijd graag, maar was ook nieuwsgierig: „Waren wij in de toekomst?“ Er: „Nee, dat zal mij niet gebeuren.” Seine Traumfrau müsse um die 40 sein.

Een in seinem Alter wolle is stattdessen nicht haben. Peter behauptete: „Aangezien dit langzaam gaat, is er geen belangstelling voor mijn situatie en zal er geen gebrek aan tijd zijn. Daarom drink ik geen Bock.”

Zur Erinnerung: Es selbst ist 56. Dus wie seine Ex Iris, aangezien er al twintig jaar altijd oorlog is geweest.

In de halve finale op Sonntagagend worden die dagen niet uitgesproken.

Een toneelstuk met veel drama

Nadat ex-vrijgezel Dominik in de vorige uitzending van het tv-programma was geproduceerd, waren er nog geen kandidaten beschikbaar.

Een toneelstuk met veel drama. Deze Promis bekamen juwelen zijn een sieraad met foto’s of een meubelstuk. Auf böse Fragen des großen Bruders musten sie nacheinander das Foto des passende TV-Knastis in een Urne werfen.

„ Promi grote broer“Wil je nog iets verwijderen: “Hebben we het niet verdiend, en hier is het ook niet?” Oder: “Waren we onsympathiek?” Realityster Yeliz Koc (30) behauptete: “Ik kan hier voller Stolz zeggen, maar er zijn geen falsches.” Spellen spelen.“

Yeliz Koc (30) houdt van zichzelf in het huis van zijn zoon bij zijn schoonvader Matthias Mangiapane (40) is verliefd op elkaar, maar wil graag op voorhand „streitsüchtig“ zijn Foto: SAT.1

Läster-Schwester Matthias Mangiapane (40) is anders.

Er is nog steeds geen verschil, dus er staat meer op de Exitlijst. In zijn toespraak grapte hij over het beleid: “Ik heb Yeliz altijd al gewild, omdat hij de Messer hier de Rücken in rijdt. Dit is de grootste Schlachterin vom Ganzen.‘ Je kunt ook een conflict aanbieden, maar je geeft ze niet beide dagen. Matthias zu Yeliz: ‚Je bent een schijnvertoning!‘ Darauf sie: ‚Und du bist streitsüchtig!‘ Dat Wortgefecht was ooit later Yeliz glaubte, ihren erzfeind durchschaut zu haben. Sie ätzte hinter seinem Rücken: „Er weiß, wie der Hase läuft. There weiß, wie ich verkaufen muss.“

Met Dilara en Paulina zijn ze verbonden aan de Zeitpunkt en de Band of Friends. Aber auch das hatte nicht File. Weil Paulina in de liveshow op dezelfde show als Container Chef Matthias voor het volgende Exit Voting-evenement en zo ja, direct in de Finale geschickt hatte, entbrannte in den Damen in Streit. Dilara wetterte im Sprechzimmer über Paulina: „Sie hat mir des Gefühl gegeben, wir sind gut miteinander und drei ins Finale kommen.“ Auch Yeliz was geschokt en schimpfte: „I hätte mir ein Finale mit ehhrlichen Menschen gewünscht.“ Beide hatten bis zum Schluss glaubt, Paulina würde een von ikhnen nehmen.

Zorg ervoor dat u vóór het Paulina-besluit van Matthias Mangiapane stemt. Aan het einde van de dag bekijken we de tv-programma’s die een paar minuten duurden en moesten we de halve finales bekijken. De rest van het plezier kon nog worden besteed aan de Belegering en 100.000 euro.