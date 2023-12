Promi Big Brother“ – Iris redet Klartext met zijn nieuwe vriend

Das Wichtigste in Kürze

Iris Klein is betrokken bij de Promi-Wohngemeinschaft en geniet samen met haar man Peter Klein van „Promi Big Brother“ 2023. Dieser ist daüber nicht erreut. Bei Iris herrscht Gefühlschaos.

+++ Update, 30 november 2023 +++

Iris Klein is enthousiast over details over mijn nieuwe vrienden

Het Drama met Noch-Ehemann Peter Klein brodelt meer. Auf Frage von Dilara Kruse zegt dat Iris Klein nog steeds blij is met mijn nieuwe vrienden. “Er is wel een verschil in de logistieke sector”, zegt Iris. En er zit niets in die openheid. Daraufhin volgt een overzicht van de feiten: Wie heeft zijn zuster al lang geleden gezien?

“We zullen blij zijn op 25 april op een Parkplatz. Ik zag er vervallen uit, ongeverfd en volledig verborgen.“ Met Dilara teilt Iris Details over de eerste date op Mallorca en verdere ontmoetingen in Duitsland. Samen zullen we beide medio mei zien.

En er was de Zoff met Peter angeht: „Het is allemaal helemaal compleet. Macht is niets op Instagram, dat is voor mijn Zeitverschwendung. Er is iets, dat is het ding.“, aldus Iris. „Er zit alles achter deze leugens, het deel is niet mijn einde.“ Was er sprake van een onderbreking van de ex-heleute in de „Promi Big Brother“-container?

+++ Update, 29 november 2023 +++

Reflectie op Ehe met Peter: Iris werd emotioneel

Het kleine ontwikkelingsdrama duurt langer – het kan ook een bad zijn in een warme container-hottub die niet goed weegt. Big Brother speelt Iris Klein en Noch-Ehemann Peter Baden, omdat ze allebei die mooie momenten van twintig jaar geleden konden bespreken. Maar dat is wat er gebeurt na een hint: Met Badekappe en nog steeds Rustig Scheenten fliegen wieder die Fetzen. Am Ende kann sich Iris – die sinds zijn geboorte daar in het verleden weinig mooie momenten heeft gekend – maar dat zou blijven duren, ik zou liever genieten van zijn dierbare momenten: als het geen kinderen en ook niet klein waren. Deze emotionele herinnering is dan aber maar viel voor die 56 jaar: Met de gevoelens en tranen in de toekomst wordt gezegd: „Ik kan die mooie momenten niet aan.“

+++ Update, 28 november 2023 +++

Peter’s Songwriting-soorten voor Wut und Tränen

Gefühlschaos bij Iris Klein: Ihr Noch-Ehemann Peter zingt met Manuela Weihnachtslieder. Damit raakt ze allebei met Iris offenbar einen Nerv. Uit het spontane gesprek ontstaat 56 jaar schmerzliche Erinnerungen en fröhliche Weihnachtserlebnisse met Peter Hervor. Iris fladdert in bad en vloeit van tranen. Manuela blijft in leven en woont nooit in haar huis. Neben Trauer empfindet Iris in dieser Situatie offenbar auch a gehörige Portion Wut auf Peter: „Ben ik geliefd omdat ik de maul stop, dat er hier geen teken is. Als je wit bent, is dat 20 jaar met de kinderen immer gesungen haben an Weihnachten . Dat is bitter“, schluhzt sie.

+++ Update, 23 november 2023 +++

Iris: „Peter, de enige man, ik hou van je!“

Iris Klein heeft drie keer in de Bund der Ehe gewoond. Dat is de eerste keer dat ik daar was in de afgelopen zeventien jaar, als dat de eerste keer was dat ik nog leefde. De Beziehung is uiteindelijk verdwenen. „Weil ich nicht kochen konnte!“, dus die 56-Jährige. Het kan zijn dat uw jeugd is getroffen. „Er komt een kind en vier kinderen die blij zullen zijn. Het nummer is ook de vader van Jenny“, legt Iris uit.

Maar allemaal goede dingen sinds drie: Dus gingen we met Peter mee voor het huwelijk. Iris zei: „Peter was de enige man, ik hield van je!“ Als je denkt dat het in de Tränen-uitspraak is: „Het is niet allemaal slecht. Het was nog geen 20 jaar voler horror!“

+++ Update, 22 november 2023 +++

Drocht de schnelle Aus für Iris?

Der Streit zwischen Iris en mijn Noch-Ehemann Peter bestimmt das Geschehen in Container. De beide andere bewoners komen te weten dat ze welkom zijn: dat Iris blij zal zijn met hun wensen voor de kale mensen die graag als eerste genomineerd willen worden, maar niet teleurgesteld zullen worden. Voor alle „Big Brother“-legende Jürgen Milski stößt Iris‘ Einzug in de Container trotz der schwierigen Situatie met Peter zuur op. Der 59-Jährige spricht nach de Nominierungen Klartext.

Ze hebben geen Iris, maar ze zijn hier, dus ze kunnen „terecht uit elkaar gaan“. Het hele drama in de open omgeving, zo hoort Jürgen bij de Strich. Offenbar nicht nur inhm: Neben dem Partyzanger heeft Ron Bielecki, Marco Stecker, Peter Klein, Philo en Matthias Mangiapane Iris genomineerd. Wie houdt het 56 jaar vol met dezelfde wind of container?

Darum heeft Iris en Peter Klein geen gemeinsamen Kinder

Binnen een paar minuten viel Iris Mitbewohnerin Yeliz Koc Privates een. In de Innenhof las ik mijn Beziehungshistorie Revue passeren: Na de Beziehung zum Vater von Sohn Tobias und Promi-Tochter Daniela Katzenberger in de Brüche gegangen oorlog, met Iris ihre Grundschulliebe Andreas met Kellnern wieder. Er is de vader van ebenfalls berühmten Tochter Jenny Frankhauser.

Volg Peter Klein, met de Iris-militair, die in Clinch liegt. Gemeinsame Kinder heeft Peter en Iris alles niet. Auf Yeliz‘ Frage, ob sie noch Kinder gewollt hätte, antwoordt Iris: Three haben geicht. Zum Zeitpunkt ihres Kennenlernens wäre Peter was gesteriliseerd gewesen, dus stierf 56-Jährige. Peter zelf heeft Iris da bereits vier Kinder.

+++ Update, 20 november 2023 +++

Peter is immers blij met de andere bewoners: hij of zij kan met de Versie van Iris naar de anderen luisteren. De rest is niet lang en niet ingepakt.

Iris deelt de vriendschap van Peter met het nichtje van Yvonne Woelke

Iris glundert Peter nicht, dat Yvonne Woelke nu goede vrienden heeft. „Ik zeg dat mijn beste vrienden niet zijn: ‚Ik hou van je!‘. Bevor Peter met Lucas Cordalis in onze Dschungelcamp ist, sei noch alles gut gewesen. „We waren 20 jaar oud, 17 jaar geleden en waren er altijd blij mee.“ Iris legt uit: „Ik was niet erg gelukkig, maar ik ben geen goed mens.“ Daarna habe Peter immer Yvonne in seinen Instagram-Stories gelinkt.

Ik ben de grond onder de Füßen kwijtgeraakt. Iris Klein2023

Iris: „Promi Big Brother“ met Unterschrift zur Scheidung verlassen

En wie wil er meer weten? Scheiding? Voor Iris een heldere Sache. Peter verzen laut Iris aber bisher die Unterschrift. Vielleicht kann der Grosse Bruder Helfen en een gemeenschappelijke Nachtwatch zullen worden geregisseerd. „Ja, dat is mijn ziel. Ik kom hier in alle rust. Dan kan ik genieten van de zon en met mijn vrienden. En dan zijn we allemaal blij!“

+++ Ursprüngliche-melding +++

Überraschung für Bewohner Peter Klein: Seine Ex Iris Klein ziet ebenfalls in de Promi-WG. Toen Peter in 2023 op 56-jarige leeftijd begon, is hij beter geworden. Het volgt een open pad en de ontwikkeling van beide. Bei „Promi Big Brother“ ontmoet de Noch-Eheleute live in SAT.1 voor de nieuwste camera’s.

Iris heeft het ‘Big Brother’-erfgoed verworven

Die Mama von Daniela Katzenberger ziet nicht zum ersten Mal in het Haus des großen Bruders. Bereits 2010 oorlogssie Bewohnerin de „Big Brother“ Containers. Samen met elkaar was ex-Man Peter er met Iris in de “Sommerhouse of the Stars” 2020. Je kent Yeliz Koc als de “Kampf van de Reality Stars” en Patricia Blanco van anderen die met jou samenwerken voor “Promi Big Broeder – van de Countown“: Je bent nu hier.

Iris Klein speelt „Promi Big Brother“ met Ex Peter

Want Iris Klein wordt zonder problemen bedankt voor je gesprekken. „Er zijn 24 camerawerkzaamheden uitgevoerd. Ik heb vele jaren ervaring op dit gebied en kan ervan genieten“, zegt de Reality-Star.

Ik was blij voor mezelf! Iris Klein2023

In het gesprek over de „Countdowns“ legt Iris uit – er is wat feedback voor Peter. Maar volledig gebakken blijkt dat de ontwikkeling nog niet voltooid is. Er zijn acht mensen die allebei contact hebben met Iris en anderszins geblokkeerd zijn. Er wordt gezegd „we zijn weg met een fluitje van een cent“.

Iris über ihren Ex: „Hätte ihn angezündet“

Wil je weten dat de ex-Eheleuten een gefrituurd milieu hebben? „Ik heb een normaal leven, ik ben gelukkig“, zegt Iris over het leven van de bewoners: over de Schlammschlacht in januari 2023. Nu zijn we dus blij met onze gitaren. Aber Iris sei nicht nur auf Streit aus: „Vielleicht entschuldige ich mich dafür.“

De „Promi Big Brother – 24 Stunden Livestream“ start op zaterdag 18 november 2023 om 18.00 uur en daarna op dat uur live bij Joyn PLUS+.