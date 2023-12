“Promi Big Brother”: Désirée Nick ontmoet Peter Klein! | Unterhaltung

Wij zijn blij met Trash-TV-Star Peter Klein (56) Gericht, zu policyigen die Halfte der Frauen in Deutschland.

Bij „ Promi Big Brother” begroet de Noch-Mann van Iris Klein (56), waar er in de toekomst geen vrienden meer zijn: “Als je langzaam bent, is er geen interesse in je situatie en is je toekomst niet weg. Daarom drink ik geen Bock.”

Rum! De Empörung im Container blieb aus. Ik heb de anderen gevonden, jonge mensen die in een huis wonen met veel ruimte. Dafür heeft Désirée Nick (67) nooit in vrede ontmoet!

Die Entertainerin zegt over BILD: “Ups, mal eben salopp 20 Millionen Ü50-Frauen diskriminiert! Ik heb Peter, wij willen graag stoïcijns kijken en mijn ogen op de bank kijken voor mijn eigen begroeiing, zodat ik meer inhoud kan genieten. Het is duidelijk dat je zowel de Duitse auto als de Glocken kunt zien!”

Snel en niet meer juist dat Nick de reactie op zijn reactie heeft uitgevoerd. “Als je genoeg energie hebt om de jonge modellen die bovenop je werken aan elkaar te lassen, dan komt alles goed, dat is de energie van jouw energie.”

Frauen in seinem Alter? Darauf hoed Peter “keinen Bock”. Kijk of je „haast hebt, geen interesse hebt in meer tijd en graag komt“. Autsch! Foto: SAT.1

Voor een heel probleem. “Het is een schande dat we vrouwen boven de 50 hebben, na alle debatten over MeToo, Rassismus en Seksisme, die zijn getolereerd vanwege de discriminatie en ongestraft ausgekübelt.”

Er zijn „kleine jonge mensen, kleintjes die blij zijn met hun mening“. Nick: “Dat moet dringend zijn!”