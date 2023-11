“Promi Big Brother”: Dat is hart! Fiese Strafe nach Regelverstößen | Unterhaltung

Met “Promi Big Brother” wordt de lucht steeds ijler…

In de volgende liveshow aan het einde van de dag zijn er vóór de uitgang drie nominaties. Zusätzlich kan de grote bruder een Strafe für Alle an. In deze verloren dagen zijn ze erg blij met hun tv-kanalen en doen ze dat ook graag.

De überraschende Rauswahl van „Big Brother“-Urgestein Jürgen Milski (60) in de vorige oorlog tijdens de oorlog met Thema. Tijdens de strijd met Reality-Sternchen Paulina Ljubas (26) oorlog tegen de Container-Oldie bij de TV-Zuschauern in Ungnade gevallen. We wegen een onschuldige kritiek af dat de kandidaat ‘Suppenhuhn’ noemt en dat hun relaties in datingformaten worden uitgedrukt. Moderator Jochen Schropp hämisch über Milskis Exit: „Gestern ist das Unglaubliche passionrt. “Ein älterer, witter Mann bekam de Konsequenzen seines Verhaltens zu spüren.”

Deze Bewohnerin zonk in de Beliebtheitsskala. Schauspielerin Manuela Wisbeck (40) zoekt naar een nieuwe optie. Realityster Matthias Mangiapane (40) merkte op: “Die Manu is zo’n gezinsvriendelijk mens. Het is tijd om nu te stoppen.“ Seiner Meinung nach spiele sie in „ganz billiges Schmierentheater“. Voor alle Paulina hatte met Manuela Probleme. Beide vrouwen hebben tenslotte hun eigen geest, ze zijn zich ook bewust van hun dierbaren.

Tränen fließen bei Paulina (r.) während ihrer Aussprache met Manuela Foto: SAT.1

Tijdens haar toespraak klaagde Paulina in Leiden: “Manuela was hier voor mij de eerste aanspreekpunt. Mijn hele leven leeft nu tenslotte, daarom was ik zo afwezig.” Offenbar alles nur Einbildung. Met een simpele oplossing zou het probleem snel opgelost kunnen worden. Manuela kon de tv-schermen helder maken: “Als het regende, zou ik het graag horen. Ik ben IMMER juist en direct.”

Maar sta nog steeds neuer Ärger ins Haus. “Promi Big Brother” was in staat containers en “onmorele” Angebot binnen te vallen. Als alle matratzen für 24 Stunden abgeben, erhalten sie a Blech Pizza. Iris Klein (56) was zo blij met vuur en vlammen. Dat je voor je zenuwen kunt zorgen. Die Katzenberger-Mama grapte: “Deze Haferflocken stehen mir bis hier. Dat is sinds de ‘Hunger Games’. Obwohl haatte alle machtige Kohldampf, hing die Mehrzahl am Ende maar een den Betten. Damit veld Pizza aus. Paulina ahnte Böses: “Denk an meine Worte! Dat hebben wij niet kunnen begrijpen.”

Tatsächlich kam es zo. In de liveshow deden de grote broers verslag van de tv-zender. Seine Ansage: “Schaut auf den Monitor. Oh, ik zou ook bevelen kunnen opvolgen. Uiteindelijk heb ik zo’n ervaring de afgelopen dagen niet gehad.“ Dan zullen de kandidaten in de toekomst kunnen deelnemen. Darunter waren meer ervaren Haferflocken-Klau, unerlaubtes Schlafen en de Fehlen des Mikros.

Die Stimme: “Eure Matratzen zijn net zo belangrijk als een Blech Pizza. Zo heb ik de Matratzen ook kunnen verwijderen.” Maar uiteindelijk zou het leuk zijn om in de Runde de mensen te ontmoeten die voor hen bestemd waren. Paulina, Matthias, Tiktoker Marco Strecker (21), ex-vrijgezel Dominik Stuckmann (31), Kicker-Gattin Dilara Kruse (32) en Yeliz Koc (30) zijn vrijwilligers. Paulina nach der Aktion: “Dat was een geweldige avond tijdens de nacht. Wij willen graag pizza eten.”

De levens van de bewoners waren hun laatste exit waard. Als Container Chef was Mangiapane verantwoordelijk voor het versturen van drie berichten op de lijst. Matthias‘ Wahl-veld met Iris, Dominik en Youtuber Ron Bielecki (25). Letzte Wort heeft de Mittwochnacht op TV Zuschauer. Als Iris de liveshow nog eens zou bekijken, zou het Herren-Duo aanwezig moeten zijn.

Die Stimme von „ Promi grote broer“ zu Ron: “Je moet Mal nominiert vieren. Drie keer heb je een goede tv-ervaring. Is het geduld dat hij succesvol is?“ Antwoord: „Heute retten sie dich nicht mehr. Haal de container weg tijdens uw verblijf, tijdens uw re-integratie.”

Vier Mal stand Party-hengst Ron Bielecki schon auf der Abschussliste, konnte sich immer wieder retten – bis Mittwochabend Foto: SAT.1

De Youtuber is sportief in de Rauswurf. Bielecki zu Moderatorin Marlene Lufen (52): “Zo is dat leven ook. Ik heb een hele leuke ervaring gehad in mijn leven.”

Als je er trots op bent een feesthengst te zijn, zul je een influencer zijn als je één flesje bier uitgeeft, met de legendes van de tornado die je gaat drinken: drink en drink de flessen. Ron nach der Aktion: “Dat was een bisschen schwer. Mijn Magen is in de verloren dagen echt klein geworden.

Er kan weinig worden gedaan om de zaken georganiseerd te houden…