Promi Big Brother – Auftakt: Kurz nach dem Einzug knallt es!

Jeremy Fragrance will seinen „Signature-Look“ nicht ablegen, eine „Müllsau“ packt seine Brüste aus und auf dem Dachboden grassiert die Angst vor einem „Psycho mit Messer“. Alles über die große Show zum Auftakt von Celebrity Big Brother!

„Du denkst doch nicht ernsthaft, dass er euch alle umbringen wird!“ Jay Khan – mit bürgerlichem Namen übrigens Tariq – erzählt Sam Dylan vom Parfümschnüffler Jeremy Fragrance. Der Mann, dessen „Signature-Look“ ein weißer Anzug ist und dem Millionen von Menschen in den sozialen Medien folgen, ist für die neuen Bewohner „schwer zu fassen“ – und ein herzliches Willkommen zum Start in die Promi Big Brother-Jubiläumssaison! The Bumms gibt es seit zehn Jahren! Und tatsächlich bietet der Auftakt alles, was eine gute Saison braucht, denn kurz nach dem Einzug der Kandidaten gibt es einen Knall! Aber von Anfang an!

Statt zwei Bereichen gibt es dieses Jahr drei. Eine Garage und ein Dachboden – und natürlich ein Luxusbereich, der einem endlich nicht die Augen ausbrennt. Moderiert wird die Wahl weiterhin von „Marlenchen“ und Jochen Schropp, die mittlerweile natürlich ziemlich gut gegroovt sind, auch wenn offene Worte immer skurril wirken. Aber der Jochen trägt die Stoffreste der Berliner Verkehrsbetriebe von 1991 und dieser Look lässt selbst härteste Kritikerherzen weich werden.

Okay, es gibt also diese beiden Bereiche, die jeweils mehr oder weniger bekannte TV-Gesichter haben. Ebenfalls in der Garage sind die sehr liebenswerte Menderes, die Ex von Sido und Micaela Schäfer, die sich selbst als „Müllschwein“ bezeichnet und ihre Brüste so schnell entblößt, dass das Ganze auf der Stelle ermüdend wird. Denn wer die Schnecke, die seit 1988 offenbar abgehängt ist, nackt sehen will, muss nur googeln.

Der Mann im weißen Anzug – der Retter

Auf dem Dachboden sind „alte Männer“-Bandmitglied Jay Khan, irgendeine Dame aus einem der unzähligen „Bums-Formate“ und dann noch eine Blondine, die schon mal durch die Reality-TV-Prärie gehüpft ist und auf der Schönen den Namen Valentina Doronina hört. Bei Valentina wird es schnell ungemütlich, denn das Schleppen durch TV-Formate scheint für manche dieser Tage „der Ritterschlag“ zu sein. Damit sie nicht vergisst, welche Formate in ihrer Insta-Vita stehen, hat sich die 22-Jährige alle Shows auf den Oberarm tätowieren lassen. Zeiten regieren! Und Sie dachten tatsächlich, dass Arschgeweih-Tattoos in den späten 90ern schlecht waren!

Und dann ist da noch er – der Mann im weißen Anzug, der sich absolut nicht den Regeln von Big Brother unterwerfen will und sein eigenes Ding macht: Jeremy Fragrance, früher bekannt als: der Parfum-Taster-Virtuose. Der Typ wirkt, man kann es nicht anders sagen, wie eine Offenbarung für Trash-TV – ein Heilsbringer, ein wohlriechender Prophet, der eine Industrie wiederbeleben könnte, die wie das Sündenbabel verkommen war und am Boden lag. Mehr dieser Art und unser von oberflächlichen Influencern arg geschundenes Reality-TV ist gerettet! Stattdessen hören wir zurückhaltenden, dummen Menschen zu, die sich in ihrer Einfältigkeit für den Nabel der Welt halten.

„Normal zu sein ist einfach, jeder kann es sein“, erklärt Fragrance. Erinnert Sie sein Aussehen an eine Mischung aus „American Psycho“ und Hannibal Lecter? Ja. Pariert er? nein Schwimmt er gegen den Strom? Gott sei Dank! Braucht Trash-TV das dringend? Definitiv! Auch wenn Valentina „nicht versteht“, warum der Kölner Schnüffler nicht wie alle anderen sein schneeweißes Gewand wechseln will. Und „wer zwei Gehirnzellen hat“, nimmt sie sich an, für den Betrachter zu sprechen, „kann es auch nicht fassen.“ Schnell fallen die ersten Beleidigungen, Jeremy wird mit dem Serienmörder Jeffrey Dahmer verglichen und Sam Dylan kommt zu dem Schluss, wenn „der Psycho“ wirklich alle umbringen würde, wäre er auf einen Schlag weltberühmt und bekäme seine „eigene Netflix-Doku“.

„Dann bist du nur ein Zitronenbaum“

Fragrance weiß, dass oberflächliche Köpfe seine selbst auferlegte Mission niemals verstehen werden. Trotzdem ist er zunächst bereit, es zwei-, drei- und sogar viermal zu erklären. Letztlich aber sprach er fast wie Zarathustra zu denen, die ihn nicht verstanden: „Dann bist du nur ein Zitronenbaum, aus dem ich keinen Apfelbaum mehr mache!“

Wer etwas oder jemanden nicht versteht, wird schnell unsicher. Aber Ungewissheit ist so viel besser als langweilige Leute, deren Gespräche sich darum drehen, ob sie „ein blaues Häkchen“ haben. Jeremy Fragrance hat TV realisiert. Er stört, er spricht direkt in die Kamera, er lässt es knallen und krachen. Dazwischen ein paar nackte Fakten von Frau Schaefer, ein Abteilungswechsel und Menderes Einkaufen bei Penny.

Kurzum: Alles in allem ein sehr gelungener Auftakt, was natürlich vor allem dem Mann im weißen „Signature-Look“ zu verdanken ist. Vier Stunden Sendezeit werden jedoch nicht mehr damit gefüllt, die Kamera auf die nackten Brüste einer Frau zu richten, deren Job es ist, sich auszuziehen. Dann lassen Sie Katy Karrenbauer zwei Stunden im Telefonbuch lesen!