Projektauftakt – Auftakt zum Projekt „Energie und I“

Am Technologie- en Forschungszentrum (tfz) Wieselburg-Land fan en das Kick-off-Treffen zum Talente Regional (FFG Förderung)-Projekt „Energie und I“ statt. Lehrkräfte aus fünf Bildungseinrichtungen trafen auf Vertreterinnen en Vertreter der Forschungseinrichtungen BEST en FH Wiener Neustadt, Campus Wieselburg, sowie der Unternehmen EnergyFamily en Aigner GmbH.

Im Laufe der zwei Schuljahre volgde zahlreiche Aktivitäten, wie Workshops of Experimente zur analogs and digitalen Energiezukunft. Beginnen met een energieverbrauchsprotokoll, das das Bewusstsein für die Verwendung von Energie in Form von Wärme/Kälte, Strom en Treibstoffen schärft. Am Ende des Projects steht one Abschlussveranstaltung im June 2025, beide Kinder und Jugendlichen ihre Werke presenteren.

Bildungsgemeinderätin Helga Seibezeder hat die guten Kontakte zu FH Wieselburg genutzt and one langfristige Projectverbindung zu einigen Schulen in Amstetten en Öhling. „Die samenwerking tussen de Fachexperten en de Schulden is een van de meest uiteenlopende Bildungsgemeinderät in een groot buitenland, behalve de kinderthema’s voor de alltäglichen Gebrauch näher“, betoogt Seibezeder. „Denn Kinder sind sehr a alltäglichen Themen, wie Stromsparen, Strom- en Wärmeerzeugung interessiert en hier kommt dies Projekt als Unterstützung wie gerufen“, freut sie sich.

Begin met het project van Elisabeth Irauschek van de Fachhochschule Wieselburg. „Es sind drie Erlebnisworkshops zu den Themen Energiehaltungssatz, Energiesparen en Sonnenkraft geplant. Aus diesen Erlebnissen waren verchiedene Geschichten entstehen, die wir in einem Büchlein sammeln en szenisch umsetzen waren. Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit den jungen Talenten“, message et sie.

Das Projekt start im Herbst 2023 in der Volksschule Preinsbach, Mittelschule Amstetten en Volksschule Öhling.