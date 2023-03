SPRINGFIELD – Met nog twee maanden te gaan voor de verdaging van de wetgevende voorjaarszitting in Illinois, is de staatsbegrotingstaak van gouverneur JB Pritzker dinsdag misschien gemakkelijker geworden.

De Commission on Government Forecasting Accountability verhoogde haar omzetraming voor het huidige fiscale jaar met $ 575 miljoen – alweer een positieve ontwikkeling in een maandenlange reeks van omzetgroei.

De commissie is een tweeledige, uit twee kamers bestaande groep wetgevers en wordt bemand door onpartijdige economische analisten.

“Je kunt in elke maand tot nu toe dit fiscale jaar zien dat we daadwerkelijk een winst hebben behaald waarbij we in dit fiscale jaar meer inkomsten hebben gegenereerd in vergelijking met dezelfde tijd een jaar geleden”, zegt Eric Noggle, senior omzetanalist voor COGFA, zei op de dinsdagvergadering van de commissie.

Alles bij elkaar verwacht COGFA dat de inkomsten voor het fiscale jaar dat eindigt op 30 juni de oorspronkelijke schattingen met 5,5 miljard dollar zullen overtreffen, tot een record van 51,9 miljard dollar.

Een groot deel van dat overschot is al toegeëigend. Wetgevers wezen ten minste $ 3,6 miljard aan aanvullend uitgavenpakket toe tijdens de lame duck-sessie in januari, en Pritzker stelde voor om tegen het einde van het fiscale jaar nog eens $ 490 miljoen uit te geven toen hij vorige maand zijn voorstel voor de begroting van volgend jaar presenteerde.

COGFA’s nieuwe schatting voor het lopende fiscale jaar is $ 545 miljoen boven het bedrag dat door het Governor’s Office of Management and Budget is aangenomen in het begrotingsvoorstel van Pritzker.

COGFA verwacht ook sterkere inkomsten in het komende fiscale jaar 2024 dan de meest recente schatting van GOMB. De COGFA-schatting van $ 50,4 miljard markeert een stijging van $ 465 miljoen boven de inkomsten die de gouverneur had voorgesteld.

Noggle merkte op dat de schatting van COGFA hoger was dan die van GOMB, omdat de commissie een extra helft van januari en heel februari had om rekening mee te houden in haar projecties. Omdat de basisomzet gedurende die periode sterk bleef groeien, kon de commissie de schatting verhogen. Dat dreef de basisinkomsten van het huidige jaar op, wat op zijn beurt de schattingen voor het volgende fiscale jaar opdreef.

Wetgevers hebben de afgelopen jaren overschotten aangewend voor het vervroegd aflossen van schulden, het verhogen van betalingen aan het staatspensioenstelsel en langetermijnsparen. Voor het komende fiscale jaar heeft Pritzker extra uitgaven voor de deelstaatregering voorgesteld, met name voor kinderopvang en onderwijs, en tegelijkertijd $ 200 miljoen extra aan het pensioenfonds.

De update van dinsdag zou de gouverneur extra ademruimte kunnen geven om zijn begroting door de Algemene Vergadering te loodsen en – als het verleden een leidraad is – mogelijk de pensioenbijdragen of langetermijnsparen te verhogen.

Noggle zei dat de verwachte groei werd aangedreven door sterke prestaties in de bron van de basisbelastinginkomsten van de staat – vennootschaps- en persoonlijke inkomstenbelasting en omzetbelasting, hoger gedreven door inflatie.

Het goede inkomstennieuws in COGFA’s update van maart was de voortzetting van een landelijke stijging van de staatsinkomsten, waarvan de Pew Charitable Trusts vorige maand voorspelden dat ze een “omslagpunt” zouden kunnen bereiken.

Dat rapport werd vorige week benadrukt door het Illinois Department of Revenue in zijn getuigenis voor een commissie van het Huis. Pew berekende de omzetgroei van Illinois na 2020 op 10,8 procent ten opzichte van wat werd verwacht op basis van pre-pandemische trends. Dat plaatste Illinois op de op twee na beste groei van alle staten.

Toch zijn IDOR, GOMB en COGFA het er allemaal over eens dat er een recessie op komst is – of ze vertrouwen tenminste op externe economische voorspellingen die een dergelijk scenario voorspellen.

Terwijl de presentatie van IDOR vorige week opmerkte dat er een recessie zou kunnen optreden in de eerste twee kwartalen van het huidige kalenderjaar, hadden COGFA en GOMB een andere mening.

“Tot nu toe zien we dat gewoon niet echt als we kijken naar onze inkomstenbelastinggegevens en onze omzetbelastinggegevens en de banencijfers”, zei COGFA-hoofdeconoom Benjamin Varner tijdens de vergadering van dinsdag. “Nu blijven de belastinginkomsten waarschijnlijk een beetje achter bij de economische activiteit, maar tot dusver denken we dat de vertraging waarschijnlijk iets later in het jaar zal plaatsvinden.”

Het COGFA-rapport wees op andere factoren die de inkomstenvooruitzichten van de staat in de toekomst zouden kunnen veranderen. Onder hen zijn de mogelijkheid van een nieuwe heropleving van COVID-19, een verslechtering van de oorlog in Oekraïne, en de gevolgen van inflatie en verdere mogelijke renteverhogingen door de Federal Reserve.

Maar het rapport merkte ook op dat de opwaartse herziening van $ 575 miljoen “zeer voorzichtig” was, gebaseerd op het feit dat de definitieve ontvangsten van de inkomstenbelasting het inkomstenlandschap drastisch zouden kunnen veranderen.

Eindbetalingen waren “bijzonder hoog” in het voorgaande fiscale jaar als gevolg van een instroom van vermogenswinstbelastingen te midden van een bloeiende aandelenmarkt. Maar dat tempo is vertraagd, wat leidt tot de voorzichtige aanpak, zei COGFA.

“De marktomstandigheden waren niet zo sterk in belastingjaar 2022, dus we verwachten dat de uiteindelijke inkomstenbelastingbetalingen zullen dalen tijdens dit laatste kwartaal van boekjaar 2023”, zei Noggle. “Maar we hebben nog steeds sterke lonen gehad, we hebben een sterk persoonlijk inkomen gehad… En dus denken we dat ze elkaar een beetje gaan compenseren. De vraag is in hoeverre er een daling zal zijn in de rest van boekjaar 2023?”

Alle drie de entiteiten voor fiscale prognoses zijn het de afgelopen maanden ook over een ander ding eens geworden: prognoses zijn moeilijk geweest in een tijdperk dat wordt gekenmerkt door de COVID-19-pandemie en ongekende niveaus van overheidsstimuleringsmaatregelen.

“We blijven verwachten dat er vertraging zal optreden”, zei Noggle aan het einde van de COGFA-bijeenkomst. “Maar het is gewoon nog niet gebeurd.”

Capitol News Illinois is een non-profit, onpartijdige nieuwsdienst die de deelstaatregering bestrijkt en wordt gedistribueerd naar meer dan 400 kranten over de gehele staat. Het wordt voornamelijk gefinancierd door de Illinois Press Foundation en de Robert R. McCormick Foundation.