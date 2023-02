Medewerkers van Project Veritas vertelden bestuursleden eerder deze maand dat O’Keefe “ronduit wreed” was tegen zijn werknemers. meldde het Daily Beast .

“Soms ben ik een harde vent om voor te werken”, zei O’Keefe in de video die maandag werd vrijgegeven, waarmee hij erkende dat hij “erg gehaast” kon zijn in de omgang met het personeel.

Democratische adviesbureaus die het doelwit waren van Project Veritas wonnen $ 120.000 aan schadevergoeding van een jury van een federale rechtbank vorig jaar, in verband met de acties van een van de voormalige medewerkers van de organisatie.

O’Keefe zei in de video dat hij niet wist waarom hij was afgezet – “of, specifiek, waarom dit nu plotseling gebeurt.”

In de video vertelde hij over een wekenlang conflict met het bestuur van de organisatie dat uitmondde in zijn afscheiding van de groep. Hij liet de deur openstaan ​​om zijn werk voort te zetten.

“Onze missie gaat door. Ik ben nog niet klaar,’ zei O’Keefe. “Misschien krijgt de missie een nieuwe naam.”