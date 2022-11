Progressive wollen, dass Ron Klain bleibt. Eine demokratische Einheitsfront kann darauf angewiesen sein.

Als Kommunikator rund um die Uhr, der bereits vor Bidens Amtsantritt um die Basisgruppen der Demokraten buhlte, ist Klain laut Interviews mit mehr als einem Dutzend Führern und Gesetzgebern der Linken zu einem kritischen Verbindungsglied zwischen liberalen Führern und der oberen Ebene der Regierung geworden. Er bietet ein Maß an Zugang, das die Linke selten genossen hat – und von dem Progressive jetzt sagen, dass es entscheidend sein wird, um eine vereinte demokratische Front angesichts einer gespaltenen Regierung aufrechtzuerhalten.

Die Ausgießung der Unterstützung kommt inmitten wachsender Spekulationen darüber, ob Klain das Weiße Haus verlassen wird, was eine Umstrukturierung des Westflügels auslöst, die den Rest von Bidens Präsidentschaft umgestalten und in der Demokratischen Partei nachhallen könnte. Biden habe Klain gebeten zu bleiben, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person gegenüber POLITICO.

Progressive schreiben Klain zu, dass er geholfen hat, ihre Vorschläge in die politische Debatte des Weißen Hauses einzubringen und einen Apparat aufzubauen, der liberale Verbündete in Machtpositionen in der gesamten Regierung gebracht hat. Vielleicht genauso wichtig, sagten sie, er habe als hochrangiger Resonanzboden für den Flügel gedient, der traditionell vom demokratischen Establishment mit Misstrauen oder offenem Spott behandelt wird – und Liberale überzeugt, die Biden einst als nicht mit der progressiven Basis in Verbindung stehend empfanden.

„Er war nicht meine erste oder zweite Wahl als Präsident, aber ich bin ein Konvertit“, sagte Rep. Pramila Jayapal (D-Wash.), der den Congressional Progressive Caucus leitet, sagte über Biden. “Ich hätte nie gedacht, dass ich das sagen würde, aber ich glaube, er sollte für eine weitere Amtszeit kandidieren und diese von uns festgelegte Agenda zu Ende bringen.”

Klain, der in häufigem Kontakt mit Jayapal steht, hat als führender Botschafter für eine Vielzahl progressiver Gruppen und Gesetzgeber gedient, und viele sagen, dass sie sich darauf verlassen können, dass er ihre E-Mails und Texte innerhalb von 15 Minuten zurücksendet – egal zu welcher Tageszeit. Er bittet oft um Feedback und Ideen und führt die Befürworter bereitwillig durch Bidens politische Haltungen.

Dieses unermüdliche Engagement hat zeitweise gemäßigtere Demokraten verunsichert, die sich fragen, ob Klain sich mehr darauf konzentrieren sollte, Bidens Attraktivität bei Swing-Wählern zu erweitern – und seine Zustimmungswerte zu steigern. Insbesondere Klain und Sen. Joe Manchin sind gelegentlich in Streit geraten, unter anderem als der Demokrat aus West Virginia sagte, er könne Bidens ehrgeizigere innenpolitische Agenda, Build Back Better, nicht unterstützen. Das Weiße Haus veröffentlichte kurz darauf eine verheerende Erklärung über Manchin, die die Gespräche über ein abgespecktes Gesetz zurückwarf und die Beziehungen zwischen dem Senator und dem Stabschef eintrübte.

Der Stabschef des Weißen Hauses, Ron Klain, und Senator Joe Manchin treffen ein, bevor Präsident Joe Biden am Dienstag, den 16. August 2022, im State Dining Room spricht Susan Walsh/AP Foto

Dennoch konnten die Demokraten zentrale Komponenten von Build Back Better wiederbeleben. Und Berater sagen, dass ein Großteil der verletzten Gefühle hinter den beiden Seiten steckt. Klain half in der Zwischenzeit dabei, ein unwahrscheinliches Bündnis mit einigen der lautesten Kritiker an der liberalen Flanke der Partei zu fördern und die Art von Brüchen abzuwenden, die frühere demokratische Präsidentschaften heimsuchten.

„Wenn Sie sich den Unterschied zwischen der Obama-Administration und Rahm ansehen [Emanuel] und diese Verwaltung mit Ron, die Art und Weise, wie dieses Weiße Haus führt, ist ganz anders“, sagte Melissa Byrne, eine ehemalige Bernie Sander Wahlkampfmitarbeiter und Aktivist für die Kündigung von Studentendarlehen, der sich auf Barack Obamas ätzenden ersten Stabschef bezieht. „Man muss ihre Gesprächsthemen nicht nachplappern, um geschätzt zu werden.“

Das Wohlwollen gegenüber Klain hat auch Befürchtungen geweckt, dass, wenn er geht, dies den Fortschritten der letzten zwei Jahre einen vernichtenden Schlag versetzen würde – und die Liberalen wieder von außen nach innen schauen würden.

Während die Resignation darüber herrscht, dass mit den Republikanern, die das Repräsentantenhaus kontrollieren, gesetzgeberisch wenig erreicht werden wird, gibt es weniger Vertrauen in den Rest von Bidens innerem Kreis, progressive Prioritäten durch Exekutivmaßnahmen oder gegenüber Nominierten des Gerichts und der Exekutive voranzutreiben. Dies gilt insbesondere für liberale Gesetzgeber, die langjährige Berater wie Steve Ricchetti als eher auf den gemäßigten Flügel der Demokraten konzentriert betrachten.

Es gibt auch keinen Konsens über einen idealen Ersatzstabschef. Mehrere prominente Progressive lehnten privat die Aussicht ab, dass Jeff Zients – ein Unternehmensleiter, der Bidens Covid-Team leitete – übernehmen könnte, wenn Klain geht, und verwiesen auf seinen Hintergrund in Private Equity und Unternehmensberatung.

„Zumindest unter progressiven Gruppen herrscht die allgemeine Meinung, dass viel mehr Anrufe unbeantwortet bleiben würden, wenn morgen jemand anderes den Posten des Stabschefs übernehmen würde“, sagte Brian Fallon, Geschäftsführer der Gerichtsreformgruppe Demand Justice.

Klain sagte in einer kurzen Antwort, er wolle nicht über sich sprechen.

Das Weiße Haus lehnte es ab, sich zu Klains Beziehung zum progressiven Flügel zu äußern, obwohl Berater betonten, dass er eng mit Demokraten im gesamten ideologischen Spektrum zusammenarbeite. Mehrere andere Gesetzgeber gaben ebenfalls an, regelmäßig von Klain zu hören.

„Er wendet sich mehr an mich als ich an ihn“, sagte Sen. Chris Murphy (D-Conn.).

Die Unterstützung der Linken für Klain stellt so etwas wie eine Kehrtwende seit dieser Zeit im letzten Jahr dar, als die Demokraten in einen innerparteilichen Kampf darüber verstrickt waren, ob sie die Verabschiedung ihres Infrastrukturgesetzes vorantreiben sollten, ohne auch auf die breitere Build Back Better-Agenda zu reagieren.

Das weiße Haus nahm Wärme aus allen Ecken über seine scheinbare Unentschlossenheit, mit Klain am empfangenden Ende eines Großteils davon. Das Infrastrukturgesetz wurde schließlich verabschiedet und die Ausgabengesetzgebung verwandelte sich in das Inflationsminderungsgesetz vom August, das von den Progressiven nun als Schlüsselfaktoren für ihre überraschende mittelfristige Stärke angeführt wird. Doch obwohl die Wahlergebnisse einen Großteil der Unzufriedenheit kurierten, beseitigten sie sie nicht vollständig.

„Mal sehen, was passieren wird“, sagte ein demokratischer Gesetzgeber, der häufig mit dem Weißen Haus in Kontakt stand, und lehnte es ab, weitere zwei Jahre für Klain zu unterstützen. „Ich glaube, er hat letztes Jahr Probleme gemacht.“

Es gibt auch eine ähnliche Skepsis gegenüber Bidens Top-Mitarbeitern außerhalb der progressiven Sphäre – obwohl es ruhiger geworden ist, seit das Weiße Haus die von vielen Demokraten erwartete Halbzeitverprügelung vermieden hat. Einige Gemäßigte ärgerten sich immer noch über den Umgang der Regierung mit der Pattsituation über das Infrastrukturgesetz, und sagten, Klain hätte eine härtere Linie mit Progressiven einnehmen sollen.

„Er hat die Situation im Jahr 2021 einfach falsch eingeschätzt“, sagte ein führender gemäßigter Demokrat und führte Bidens Zustimmungsrate unter Wasser auf die Wahrnehmung zurück, dass die frühen Ausgaben die Inflation angetrieben hätten. „Es ist üblich, dass Regierungen nach der Halbzeit Änderungen vornehmen, und ich denke, dieses Weiße Haus sollte das, was letzte Woche passiert ist, nicht als Sieg betrachten. Einer Kugel auszuweichen ist nicht dasselbe wie ein politischer Sieg.“

Das Weiße Haus hat die Vorstellung, dass Klain sich den Forderungen der Progressiven zuneige, lange zurückgewiesen schob Jayapal damals für eine sofortige Infrastrukturabstimmung.

Trotz der geschmiedeten Verbindungen bestreiten die Progressiven, dass es Klain ist, der mit ihnen verbündet ist, und argumentieren, dass er lediglich Bidens eigene Ziele vorantreibt. Um dies zu erreichen, muss eine breite Koalition aufgebaut werden, die das wachsende politische Ökosystem auf der Linken umfasst. Wenn überhaupt, sagen sie, könnte Biden sie vor einer Wahl im Jahr 2024 mehr brauchen.

Angesichts eines gespaltenen Kongresses werden sich liberale Führer wahrscheinlich noch mehr auf das Weiße Haus konzentrieren – und Biden auffordern, in Themen wie Abtreibung exekutive Maßnahmen zu ergreifen und dem Druck der GOP zu widerstehen, die Ausgaben zu kürzen.

Biden kann all das nicht tun. Aber sie hoffen, dass es zumindest jemanden in seinem inneren Kreis gibt, der immer noch bereit ist, ihnen zuzuhören.

„Was der Präsident versteht, ist, dass Sie diese progressive Basis brauchen – junge Menschen, Farbige – und dass progressive Themen beliebt sind“, sagte Jayapal. „Wer auch immer im Weißen Haus ist, sollte das verstehen, denn es ist jetzt ein Grundprinzip, wie man Wahlen gewinnt.“