Het toekomstige Duitse Economisch Instituut verwacht voor het jaar 2024 een lichte daling van het bruto binnenlands product. Dat is het resultaat van de prognose.

Statt eines leichten Wachstums um 0,1 Prozent erwarten die Experts im laufenden Year nun een leichten Rückgang der Wirtschaftsleistung um 0,1 Prozent, wie het Instituut in zijn sogenannten Gemeinschaftsdiagnose am Donnerstag mittelten.

Die deutsche Wirtschaft komt niet meer in Schwung. Stattdessen nun der Wirtschaftshammer: Recessie!

Heißt der Schrumpfkurs der Wirtschaft wordt later. Keine Trendwende, dus wie is er in de zomer aanwezig.

Het bedrijfsinstituut heeft een positieve relatie met elkaar. Diagnose voor zowel de resultaten van een jaar van succes met 0,8 procent (2025) als 1,3 procent (2026). Gegenüber der Prognose vom Frühjahr sterft een Abwärtsrevision um 0.2 (2024) en 0.6 (2025) Prozentpunkte.