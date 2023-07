Das Trainingslager der Bears ist nur noch wenige Tage entfernt. Für Spieler und Trainer beginnt eine sechswöchige Reise, die sich wie ein Marathon anfühlen kann. Erfahrene Spieler melden sich am Dienstag zum Camp an und das erste Training ist am Mittwoch.

Es ist viel zu früh, um genau vorherzusagen, wie der 53-Mann-Kader der Bears in Woche 1 aussehen wird. Aber wir werden es trotzdem versuchen.

Die Teams betreten das Trainingslager mit 90 Spielern im Kader, müssen diese Zahl aber bis zum 29. August, 15 Uhr, auf 53 reduzieren. Was während des Camps und während der drei Vorbereitungsspiele des Teams passiert, wird einige der härteren Aufgaben am Rande des Kaders bestimmen. Dies ist lediglich eine Prognose, die auf dem basiert, was wir jetzt vor dem Trainingslager wissen.

Quarterback (2)

Dienstplan: Justin Fields, PJ Walker

Schneiden: Nathan Peterman, Tyson Bagent

Peterman ist nach den neuen Regeln der Liga wahrscheinlich dazu bestimmt, der dritte Quarterback im Notfall zu werden. Dritte QBs sind technisch gesehen immer noch im Trainingskader. Bagent könnte ein Kandidat für die Übungsgruppe oder ein kompletter Kandidat sein.

Running Back/Außenverteidiger (5)

Dienstplan: Khalil Herbert, D’Onta Foreman, Khari Blasingame (FB), Roschon Johnson, Travis Homer

Schneiden: Trestan Ebner, Robert Burns (FB)

Homer sollte aufgrund seines Spezialteamwerts in den Kader aufgenommen werden. Ebner, ein Sechstrunden-Pick 2022, zeigte in der vergangenen Saison nicht viel. Die Bears listen Burns als Außenverteidiger auf. Es ist möglich, dass sie ihn im Trainingsteam behalten.

Wide-Receiver (6)

Dienstplan: DJ Moore, Darnell Mooney, Chase Claypool, Equanimeous St. Brown, Velus Jones Jr., Tyler Scott

Schneiden: Dante Pettis, Nsimba Webster, Joe Reed, Daurice Fountain, Thyrick Pitts, Aron Cruickshank

Pettis hat eine gute Chemie mit Justin Fields, was seinen Job retten könnte, aber es ist wahrscheinlicher, dass die Bears die Spieler beschützen, die sie mit Jones und Scott gedraftet haben. Jones lag letzte Saison im Kick-Return-Durchschnitt nahe an der Tabellenspitze. Wenn er zeigen kann, dass er sich als Punt-Returner verbessert hat, würde ihm das einen Vorsprung verschaffen.

Enges Ende (3)

Dienstplan: Cole Kmet, Robert Tonyan, Jake Tonges

Schneiden: Chase Allen, Stephen Carlson

Tonges bleibt als Blocking-Spezialist und Backup-Außenverteidiger im Einsatz. Das verschafft ihm einen Vorteil gegenüber Allen. In diesem Szenario würden die Bears Allen gerne im Trainingsteam behalten.

Offensivlinie (9)

Dienstplan: Braxton Jones, Teven Jenkins, Cody Whitehair, Nate Davis, Darnell Wright, Lucas Patrick, Larry Borom, Dieter Eiselen, Alex Leatherwood

Schneiden: Ja’Tyre Carter, Doug Kramer, Kellen Diesch, Gabe Houy, Lorenz Metz, Robert Haskins, Josh Lugg, Roy Mbaeteka

Backups können idealerweise mehrere Spots abspielen. Das gibt Patrick, Borom, Eiselen und Leatherwood gute Chancen, in den Kader zu kommen. Carter, Kramer und Diesch wären wahrscheinliche Kandidaten für die Trainingsgruppe. Es lohnt sich zu fragen, wie lange die Bears das Leatherwood-Experiment am Laufen halten wollen.

Verteidigungslinie (9)

Dienstplan: DeMarcus Walker, Justin Jones, Andrew Billings, Trevis Gipson, Gervon Dexter Sr., Zacch Pickens, Dominique Robinson, Terrell Lewis, Rasheem Green

Schneiden: Andrew Brown, Jalyn Holmes, Donovan Jeter, Travis Bell, Jalen Harris, D’Anthony Jones

Green und Lewis sahen bei OTAs viele Wiederholungen. Der defensive Endpunkt fühlt sich ziemlich dürftig und trocken an. Die Wildcard gilt, wenn die Bears immer noch auf der Suche nach einem zusätzlichen Edge Rusher sind. Jones, Billings, Dexter und Pickens würden den Bears eine schöne Rotation im defensiven Tackle ermöglichen.

Linebacker (6)

Dienstplan: Tremaine Edmunds, TJ Edwards, Jack Sanborn, Sterling Weatherford, Dylan Cole, Noah Sewell

Schnitte: DeMarquis Gates, Kuony Deng, Micah Baskerville

Linebacker machen oft den Großteil der Tackler der Spezialteams aus. Weatherford, Cole und Sewell werden allesamt wertvolle Special-Team-Spieler und Backups auf der Linebacker-Position sein.

Cornerback (6)

Dienstplan: Jaylon Johnson, Tyrique Stevenson, Kyler Gordon, Kindle Vildor, Josh Blackwell, Terell Smith

Schnitte: Jaylon Jones, Michael Ojemudia, Greg Stroman Jr.

Johnson, Stevenson und Gordon werden Schlüsselelemente des defensiven Spielplans sein. Vildor wird das primäre Backup sein. Die Bears lieben Blackwell als ihren Schützen bei der Punt-Coverage. Um den letzten Cornerback-Platz könnte es auf Smith vs. Jones hinauslaufen. Die Bears haben Smith im Frühjahr mit einem Fünftrunden-Pick gedraftet.

Sicherheit (4)

Dienstplan: Eddie Jackson, Jaquan Brisker, Elijah Hicks, Kendall Williamson

Schnitte: AJ Thomas, Adrian Colbert, Macon Clark, Bralen Trahan

Hicks erwies sich letzte Saison als wirklich guter Special-Teams-Spieler und spielte bei Bedarf gut als Backup-Sicherheit. Williamson wurde in diesem Frühjahr in der siebten Runde von Stanford ausgewählt.

Spezialteams (3)

Dienstplan: Cairo Santos (K), Trenton Gill (P), Patrick Scales (LS)

Schnitte: Andre Szmyt (K), Ryan Anderson (P)

Es wäre überraschend, wenn die Bears mit ihren drei wichtigen Spezialteamplätzen etwas ändern würden. Szmyt, ein lokaler, noch nicht gedrafteter Rookie, könnte im Trainingsteam bleiben.