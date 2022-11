Profitieren Sie von diesem Disney Plus-Angebot für Black Friday und Cyber ​​Monday

Diese Geschichte ist ein Teil von Geschenke-Guideunsere ganzjährige Kollektion der besten Geschenkideen.

Disney Plus ist eines davon beliebtesten Streaming-Dienste in der Welt, und wenn Sie derzeit kein Abonnent sind, dies Black Friday und Cyber ​​Monday ist die beste Zeit, um sich anzumelden.

Mit dem Abonnement haben Sie Zugriff auf gefeierte Klassiker, darunter 101 Dalmatiner und Der König der Löwen, sowie modernere Beiträge wie z Star Wars-Abenteuer The Mandaloriangeliebte Kindersendung Bläulich und eine Schar von Marvel-Shows und Filme. Sie sind es alle für den vollen Preis wert – aber im Angebot können Sie sie nicht verpassen.

Im Moment können Sie Disney Plus für 80 US-Dollar erhalten, was einer Ersparnis von 39 % entspricht, wenn Sie einen Jahresplan kaufen. Das Angebot gilt für die Premium-Abonnementversion, die keine Werbung enthält. Der Deal endet am 7. Dezember, Sie haben also weniger als zwei Wochen Zeit, sich anzumelden.

Wenn Sie Kinder haben und Disney Plus noch nicht nachgeben müssen, gibt es wirklich keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um den Streaming-Dienst zu abonnieren.

Normalerweise kostet das werbefreie Abonnement von Disney Plus 8 US-Dollar pro Monat (was 96 US-Dollar pro Jahr entspricht) – aber das wird nicht lange dauern. Am 8. Dezember Disney Plus erhöht seine Preise auf 11 US-Dollar pro Monat für seine No-Ad-Stufe. Eine neue Stufe mit Anzeigen wird ebenfalls eingeführt und kostet 8 US-Dollar pro Monat.

DisneyPlus



Sie können auch mehr sparen, indem Sie eine der Bundle-Optionen von Disney abonnieren, einschließlich Disney Plus (ohne Werbung), Hulu (mit Werbung) und ESPN Plus (mit Werbung) für 14 $ pro Monat oder das gleiche Paket, aber ohne Werbung für Hulu. für $20 im Monat.

Disney Plus ist auf Plattformen wie Apple TV, Roku, Amazon Fire TV, Google TV und mehr verfügbar.

