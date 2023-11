Profis müssen vor dem Fanblock ausharren

Nach der 1:2-Niederlage gegen RB Leipzig standen die Spieler von Roter Stern Belgrad wie ein Haufen Elend vor dem Block der Hardcore-Fans namens Delije („Helden“). Niemand rührte sich, während die Ultras nach dem Schlusspfiff etwa 20 Minuten lang im strömenden Regen lautstark sangen. Keiner der Roter Stern-Profis traute sich in die Kabine. Die Botschaft lautete: Schauen Sie sich jetzt an, was es bedeutet, sich für Red Star zu zerfleischen. Eher ein Bericht und eine Demonstration, wer bei Roter Stern den Ton angibt, als eine gemeinsame Aufarbeitung der Niederlage gegen Leipzig.

Es gab keine Pyroshow

In den vergangenen 90 Minuten hatten die berüchtigten Fans alles gegeben, um ihre Mannschaft nach vorne zu bringen. Selbst als RB in Führung ging, hörte die Unterstützung nicht auf. Der erwartete Überschuss an Pyrotechnik blieb aus, da Red Star unter Beobachtung der UEFA steht und gegen Manchester City die Gefahr eines Zuschauerausschlusses bestanden hätte, wenn der Block in Flammen aufgegangen wäre.

So gab es zu Beginn der zweiten Halbzeit nur einen Kracher, als die Belgrader nach der stimmungsvollen Stadion-Choreo zu Beginn, als die gesamte Fläche inklusive Vereinslogo in Rot und Weiß getaucht war, eine aggressive, heftige zweite Choreo zeigten. In der Nordkurve war ein bewaffneter Angreifer mit Totenkopf zu erkennen.

Rose über Belgrad-Fans: „Ich fand sie sehr fair“

Insgesamt war die Atmosphäre stimmungsvoll und beeindruckend, aber keineswegs feindselig gegenüber dem RB-Team oder den 550 mitgereisten Leipzig-Fans. Es war laut, aber nicht ohrenbetäubend, einschüchternd oder gar gefährlich. „Tolle Atmosphäre, tolle Fans“, kommentierte RB-Trainer Marco Rose. „Ich fand sie sehr fair, sie haben ihre Mannschaft mit allem unterstützt, aber überhaupt nicht über die Grenzen hinaus, aber das war auch respektvoll uns gegenüber.“ Ein cooles Erlebnis in so einer alten Schüssel.“

Dass RB vor so einer emotionalen Kulisse am Ende die Nerven behielt, ist ein Fortschritt für die Mannschaft, etwa angesichts des verlorenen Europa-League-Halbfinales bei den Glasgow Rangers.