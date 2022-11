Profi-Wrestler liebten es früher, gehasst zu werden. Aber die heutigen politischen Spannungen machen das gefährlich

Stickleyville, Virginia

CNN

—



Damals in den späten 1980er Jahren, als Beau James mit dem Profi-Wrestling anfing, kamen die Massen zu einer Show zwischen Gut und Böse, um eine Geschichte über Helden und Schurken zu sehen, um die Kämpfe zu genießen und dann nach Hause zu gehen.

James genoss es, der Held zu sein, aber es war nichts im Vergleich dazu, den Bösewicht zu spielen.

„Sie haben mich vorgestellt und die Leute haben mich fast zwei Minuten lang ausgebuht. … Es ist ein Hoch. … Und ich war dort in der gleichen Situation, in der sie mich lieben – ich glaube nicht, dass es mit dem Höhepunkt des Hasses vergleichbar ist.“

Wrestler bauen eine Persönlichkeit mit einer Hintergrundgeschichte auf, damit das Publikum das Gefühl hat, dass der Einsatz hoch ist, wenn sie ins Gesicht geschlagen werden. Obwohl sie oft Themen aus Nachrichten und Popkultur aufgreifen, sind sie normalerweise nicht offen politisch. Aber das Präsidentschaftsrennen 2016 zwischen Donald Trump und Hillary Clinton löste eine Idee zwischen James und dem Wrestler Dan Harnsberger aus.

Zusammen entwickelten sie „The Progressive Liberal“ Dan Richards, oft der Bösewicht bei den Spielen in den republikanisch wählenden Bergbaustädten der Appalachen und einiger Südstaaten. Der Liberale würde angehört und sogar einige Jubelrufe erhalten, wenn die Menge die inszenierte Gewalt in einer Nacht des Pro-Wrestlings beobachtete.

In den letzten fünf Jahren ist diese Atmosphäre jedoch viel dunkler geworden, sagten James und Harnsberger diesen Monat.

Nachdem die Zwischenwahlen in diesem Monat für viele von Trump unterstützte Kandidaten eine Niederlage gebracht hatten, räumten sogar einige Wahlleugner ihre Rennen ein. Es deutete darauf hin, dass zumindest einige bereit waren, Trumps Weigerung, seine Niederlage im Jahr 2020 zu akzeptieren, und die von ihm aufgestachelte Menge von Unterstützern, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gewaltsam stürmten, hinter sich zu lassen.

Aber in den Bergstädten der Appalachen hat diese Rhetorik eine nachhaltige Wirkung, sagte Harnsberger, selbst bei Fans, die wissen, dass Wrestling Unterhaltung ist.

„Die Menge ist mir gegenüber gewalttätiger geworden“, sagte Harnsberger, der den Progressiven Liberalen im Ring spielt. „Ich wurde mit Steinen beworfen. Eine Dame zog ein Feuerzeug heraus und versuchte, meine Badehose anzuzünden, während sie auf mir waren. Und jemand anderes hat ein Klappmesser herausgezogen.“

Ein Profi-Wrestler lebt oder stirbt durch die Beteiligung der Menge, die sogar noch wichtiger ist als die Fähigkeiten derer im Ring.

Als er während der Präsidentschaftswahlen 2016 Wälder von Trump-Flaggen in ganz West Virginia sah, fragte sich James, wie er diese Leidenschaft – im Wrestling-Jargon als „Hitze“ bekannt – anzapfen könnte.

„Mein Gott“, erinnert er sich, zu einem Kumpel gesagt zu haben. „Wenn wir einen Typen hätten, der der Anti-Trump wäre, und wir könnten ihn in diesen Städten zum Ring schicken, wie viel Hitze würden wir bekommen?“

Sie versuchten, eine Hillary-Clinton-Flagge im Ring zu tragen, und bekamen eine sehr starke Reaktion. Am nächsten Wochenende traf James zum ersten Mal seit langem auf Harnsberger. Sie hatten Jahre zuvor zusammen gerungen. Unabhängig davon hatte Harnsberger getestet, wie seine Politik spielen würde.

Die beiden kamen zusammen, um den Progressiven Liberalen zu gründen und zu fördern. James half Harnsberger dabei, seine Meinung zu schärfen, um die Menge zu verärgern, und wie man sie anpasst – wie zum Beispiel, wenn man sagt: „Wir kommen, um eure Waffen zu holen.“

Und es ging gut. Sie unterhielten. Einmal ließ ein Fan eine 9-mm-Pistole an seiner Hüfte aufblitzen und sagte Harnsberger, er solle kommen und sie nehmen, sagte James. Gelegentlich hatte Harnsberger die halbe Menge auf seiner Seite, wie bei einem Match in den Arkansas Ozarks.

Als eine Sportwebsite 2017 Harnsbergers Gimmick bemerkte, kam eine Welle von Reportern, einschließlich mir, um zu sehen, wie seine Hillary-Trunks in den Bezirken spielten, die die größte Unterstützung für Trump zeigten.

„Die Hitze, die Sie wollen, ist die Hitze, bei der die Leute sich darüber aufregen, wofür Sie stehen … und sie wollen sehen, wie Ihnen in den Arsch getreten wird“, sagte Harnsberger.

Dann investieren die Massen und sehen zu, wie Sie gewinnen oder verlieren und das nächste Mal wiederkommen.

Im Jahr 2022 wurden die Hillary-Koffer durch ein Paar mit der Aufschrift „Riding with Biden“ ersetzt.

Der Progressive Liberale ist immer noch der Bösewicht, aber Harnsberger und James sagten, das Publikum habe sich geändert.

„In den letzten fünf Jahren ist es einfach außer Kontrolle geraten“, sagte James. Die Menschen seien frustrierter und gespaltener geworden, sagte er. Und der Progressive Liberale bietet ein Ventil für diese angestaute Energie.

„Also, hier ist dieser Typ in unserer Stadt, der diese Dinge sagt, die wir im Fernsehen sehen, denen wir nicht zustimmen. Wir können diese Leute nicht bekommen [on TV], wir können die Politiker nicht bekommen. Holen wir ihn“, sagte James und beschrieb die Einstellung.

„Dan kann gehen und das, was er glaubt, was er fühlt, seine Frustrationen einem Publikum entfesseln, das ihn aufregt [and] dass sie es ihm direkt zurückgeben können, weil er dem, worauf sie wütend sind, am nächsten kommt, mit dem sie tatsächlich interagieren können“, sagte er.

Und während die meisten Politiker nicht in diese kleinen Städte kommen, tun es die Progressiven Liberalen. „Du kannst ihn verfluchen. Du kannst ihn ausbuhen, ihn schlagen oder es versuchen. Sie können etwas auf ihn werfen. Er ist gleich da“, sagte James.

Harnsberger ist ein Liberaler und James ein Konservativer. Sie sind sich über Politik nicht sehr einig und sprechen außerhalb des Rings nicht darüber, außer um an ihrer Show zu arbeiten.

„Wir sind komplette Gegensätze“, sagte James. „Ich bin ein bewaffneter, Tabak kauender, bibelgläubiger Bergmensch; Dan ist es nicht. Aber Dan und ich können miteinander auskommen. Und wenn wir uns streiten, haben wir einen Luxus, den die meisten Menschen nicht haben – wir wissen, dass wir in den nächsten Tagen zusammen im Ring stehen werden, damit wir dem anderen einfach auf den Hinterkopf schlagen können. ”

Aber das ist Bühnenkunst. Und das ist nicht, was mit dem Publikum passiert ist.

James legt einige Regeln fest, um zu verhindern, dass die Menge hässlich wird – es gibt keine Kritik oder Scherze über die Bibel oder die Opioidkrise in diesen Städten.

Aber in einer kürzlichen Nacht in Stickleyville, Virginia, wo Trumps Stimmenanteil von bereits überwältigenden 78 % im Jahr 2016 auf 84 % im Jahr 2020 anstieg, wurde es schnell hässlich.

Als Harnsberger versuchte, mit den Zuschauern in Kontakt zu treten, wurde er von Buhrufen übertönt.

Vieles davon wurde erwartet. Ein Mann im Publikum, Alex Adkins, sagte CNN, dass die Meinung des Progressiven Liberalen nicht gut ankommen würde: „Jeder will ihm ins Gesicht schlagen!“

Und ein Mann mit Trump-Flagge, der seinen Namen nicht nennen wollte, sagte, er wolle Harnsberger zusammenschlagen sehen. „Zuallererst lieben wir Wrestling“, sagte er, warum er dort war. „Aber zu kommen und den Liberalen zu zeigen, hey, wir wissen, wofür wir stehen. Ja, und definitiv nicht die linke Seite.“

Als einige im Publikum ihren Nachbarn sagten, sie sollen Harnsberger sprechen lassen, kochte es über. Schläge wurden geworfen. Jemand wurde mit einem Stuhl angefahren.

„Es ist über den Punkt der Hitze hinausgegangen, um gefährlich zu werden“, sagte James und erklärte, warum sie den Kampf abbrachen.

Weitere Kämpfe brachen aus und die Schlägerei breitete sich auf dem Parkplatz aus.

Als James und Harnsberger hinter der Bühne saßen und darauf warteten, dass es ruhig genug war, um sicher gehen zu können, waren sie sich einig, dass sie die Situation besser hätten bewältigen können.

Aber keiner hat gesagt, dass sie das Problem verursacht haben.

„Ich denke, wenn es mich nie gegeben hätte, würden sie dasselbe empfinden“, sagte Harnsberger. „Aber ich habe eine einzigartige Fähigkeit, diese Reaktion aus ihnen herauszuholen, wenn ich vor ihnen stehe, seit ich hier bin.“