Kiel. Das Verfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung gegen den Corona-Impfgegner Prof. Sucharit Bhakdi (76) wird vor dem Landgericht Kiel neu eröffnet. Das teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. In erster Instanz hatte der Sprecher der Querdenkerszene vor dem Landgericht Plön einen Freispruch zweiter Klasse erreicht.

Die Staatsanwaltschaft hatte bereits eine weitere Verfahrensrunde in Plön angekündigt, ließ jedoch offen, ob sie in Berufung (Landgericht Kiel) oder in Berufung (Oberlandesgericht Schleswig) geht. Aus der Berufungsentscheidung ergibt sich, dass alle Beweismittel wiederholt werden. Im Falle einer Revision hätte es lediglich eine Neubewertung des in Plön festgestellten Sachverhalts gegeben.

„Eine weitere Tatsachenfeststellung halten wir jedoch für erforderlich“, betonte die Oberstaatsanwältin der Staatsanwaltschaft Schleswig, Wiebke Hoffelner. Möglicher Hintergrund: Vor dem Landgericht Plön wurde nur am Rande darüber diskutiert, wie weit die Videos mit Bhakdis umstrittenen Aussagen in sozialen Netzwerken verbreitet wurden. Dabei könne es darauf ankommen, ob der öffentliche Frieden gefährdet sei und damit eine Voraussetzung für die Volksverhetzung gegeben sei.

Im Mai wurde Bhakdi in Plön von beiden Anklagepunkten freigesprochen, nicht weil seine Unschuld erwiesen war, sondern weil Zweifel an der Strafbarkeit seiner Aussagen bestanden. Konkret: Im April 2021 wetterte der Professor erstmals gegen die Impfpraxis in Israel und behauptete, das jüdische Volk habe sein Land in etwas Schlimmeres als Nazi-Deutschland verwandelt. Dabei konnte der Plöner Magistrat nicht völlig ausschließen, dass Bhakdi den Staat Israel kritisierte (erlaubt) und nicht gegen Juden hetzte (strafbar).

Im Zweifelsfall für den Angeklagten Bhakdi

Das Gleiche galt für den zweiten Vorwurf. Als Basispolitiker hielt Bhakdi im September 2021 bei einer Wahlkampfveranstaltung auf dem Kieler Rathausplatz eine Rede, in der er im Hinblick auf die Zulassung von Corona-Impfstoffen von einem zweiten Holocaust sprach. Der Richter sagte, das sei inakzeptabel. Aber: Der Holocaust-Vergleich fällt unter die Meinungsfreiheit, insbesondere im Wahlkampf. Zudem hätte Bhakdi zu einem friedlichen Diskurs auf dem Rathausplatz aufgerufen. Ansonsten konnte der Richter keine Gefährdung des öffentlichen Friedens erkennen.

In Plön wurde Bhakdi von mehreren hundert Anhängern vor dem Gerichtsgebäude gefeiert. Applaus gab es auch für seine drei in der Querdenkerszene beliebten Anwälte. Die Verteidiger hatten im Prozess behauptet, die Anklage wolle mit dem Prozess gegen den systemkritischen Medizinprofessor ein Exempel statuieren.

Oberstaatsanwältin Silke Füssinger, die Antisemitismusbeauftragte der Staatsanwaltschaft, hatte wegen Volksverhetzung ein Strafmaß von 180 Tagessätzen zu je 90 Euro gefordert. Bhakdi wäre im Falle einer Verurteilung vorbestraft gewesen.

Prozess in Kiel im Jahr 2023?

Der neue Prozess wird voraussichtlich vor einer der beiden kleinen Strafkammern (ein Richter, zwei Schöffen) des Landgerichts Kiel stattfinden, die über Berufungen gegen Urteile von Landgerichten entscheiden. Es gibt keinen Termin. Es gilt jedoch als möglich, dass der Prozess noch in diesem Jahr stattfindet. Anklage und Verteidigung könnten gegen ein Urteil Berufung einlegen und damit eine dritte Runde vor dem Oberlandesgericht Schleswig erzwingen.

