Produktion: Studie: Deutscher Automarkt normalisiert sich weiter

Die deutsche Autoproduktion nimmt Fahrt auf, fehlende Komponenten gehören der Vergangenheit an. Wegen der Inflation sind viele nicht so geldschonend, Neuwagenkäufer könnten bald wieder Könige werden.

Steigende Produktionszahlen und eine verhaltene Nachfrage führen Experten zufolge zu einer allmählichen Normalisierung des deutschen Automarkts zum Vorteil der Kunden.

„Die Zeiten langer Lieferzeiten und Lieferengpässe gehen langsam zu Ende“, resümiert das Duisburg Center Automotive Research (CAR) in seiner Marktstudie für den Monat November. Nach vielen Monaten mit knappem Angebot könnten Kunden perspektivisch mehr wählen und auf Preisnachlässe hoffen. Dies gilt für Neuwagen ebenso wie für Gebrauchtwagen.

Die Rolle der deutschen Hersteller

Als Hauptgrund nennt Studienleiter Ferdinand Dudenhöffer, dass die Produktion der deutschen Hersteller wieder hochgefahren ist. Allein im Oktober wurden in Deutschland fast 278.000 Autos mehr gebaut als im Vorjahresmonat. Für das Gesamtjahr 2022 rechnet er daher mit 3,5 Millionen Autos aus heimischer Produktion. Von den Produktionsrekorden aus den Jahren 2015 und 2016 ist das zwar noch weit entfernt, aber im Vergleich zu 2021 mit seinen Produktionsengpässen immer noch ein Plus von einer halben Million Einheiten.

Mit Ausnahme von BMW bieten mittlerweile alle Hersteller ihre Autos im Abonnement inklusive Versicherungsleistungen auf eigenen Portalen an, gibt CAR an und verzeichnet mit insgesamt 621 Angeboten einen neuen Rekord für diese Verkaufsform. Für wichtige Volumenmodelle bieten etablierte Hersteller wie VW oder Ford wieder Internetrabatte von bis zu 20 Prozent für selbstkonfigurierte Neuwagen an.

dpa