Produktion im Fordo-Werk: Iran reichert Uran erneut auf 60 Prozent an

Stand: 22.11.2022 13:04 Uhr

Der Iran hat begonnen, in einer anderen Anlage Uran auf 60 Prozent anzureichern. Experten sind alarmiert: 90 Prozent werden für Atomwaffen benötigt. Diese höhere Anreicherung ist technisch nur einen Schritt entfernt.

Der Iran hat begonnen, in der Atomanlage Fordo Uran auf 60 Prozent anzureichern. Die iranische Atomenergiebehörde (AEOI) gab bekannt, dass die Anreicherung in der unterirdischen Anlage im Zentraliran eine Reaktion auf eine Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEO) sei.

Die IAEA hatte den Iran dafür kritisiert, dass er seinen Inspektoren den Zugang und die Überwachung von Nuklearanlagen verweigere. Die Behörde hatte indirekt damit gedroht, den UN-Sicherheitsrat einzubeziehen.

Der Iran machte keine Angaben zur Menge des in Fordo angereicherten Urans. Die Islamische Republik reichert in Natan bereits Uran auf 60 Prozent an. Technisch ist dies nur noch ein Schritt von einer Anreicherung auf 90 Prozent entfernt – aus dem bis dahin angereicherten Uran lassen sich Atombomben bauen.

Experten: Uran reicht für mindestens eine Atombombe

Die IAEA sagte Mitte November, sie glaube, der Iran habe seine Lagerbestände an hochangereichertem Uran erhöht, könne aber die genauen Bestände nicht überprüfen, weil der Iran den Zugang seiner Inspektoren zu Nuklearanlagen eingeschränkt und Überwachungsgeräte entfernt habe.

Experten haben in den vergangenen Monaten davor gewarnt, dass der Iran so viel Uran auf 60 Prozent angereichert hat, dass es weiterverarbeitet für mindestens eine Atombombe reichen würde.

Teheran: Atomprogramm dient friedlichen Zwecken

2015 einigte sich der Iran mit den fünf UN-Vetomächten und Deutschland darauf, sein Atomprogramm so umzugestalten, dass es keine Atombomben bauen kann. Im Gegenzug wurden die Wirtschaftssanktionen gelockert.

Nachdem die USA 2018 unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Atomabkommen ausgestiegen waren, begann Teheran mit der Anreicherung von Uran über die erlaubte Grenze von vier Prozent hinaus. Derzeit wird über eine Rückkehr der USA zu dem Abkommen verhandelt. Die Regierung in Teheran beteuert, nie Atomwaffen angestrebt zu haben – ihr Atomprogramm diene friedlichen Zwecken.