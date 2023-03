Een groot deel van de productie van McHenry County groeide uit kleine winkels en garages.

Simpele ideeën, grote dromen en een beetje knutselen zijn uitgegroeid tot wat de belangrijkste economische motor van het graafschap is geworden.

Toch blijft de industrie in veel opzichten een onbekende.

“Ik maak een grapje en zeg dat we producten maken die je elke dag gebruikt, maar waarvan je nooit denkt dat iemand ze heeft gemaakt”, zegt Scott Jessup, vice-president strategie en technologie bij Jessup Manufacturing Co. in McHenry.

De grootvader van Jessup, wijlen Paul Jessup, startte het bedrijf in 1956 in zijn garage. Hij werkte toen als verkoper voor een leerbewerkingsbedrijf. Hij wilde zijn eigen bedrijf, zodat hij meer tijd met zijn gezin kon doorbrengen. Hij zou striemen van echt leer maken – het stuk leer dat langs de buitenzool van de schoen loopt – en boekbinden.

Dat bedrijf heeft nu meer dan 100 mensen in dienst in twee productiefaciliteiten, waaronder een locatie in Lake Bluff, en produceert materialen die in duizenden producten over de hele wereld worden gebruikt. Jessup is vooral bekend om zijn griptape, wat in feite een zelfklevend vel is dat skaters helpt om op hun board te blijven.

Producten zoals antisliptape, films met een kleeflaag, fotoluminescente materialen en grafische media betekenen misschien niet veel voor de gemiddelde consument, maar Scott Jessup beschrijft de waarde erachter: “We maken de wereld veiliger om te werken en te spelen.”

Wat het bedrijf doet, is veel verder ontwikkeld dan Paul Jessup zich ooit had kunnen voorstellen.

Scott Jessup, vice-president van Jessup Manufacturing Company, vertelt op woensdag 1 maart 2023 over enkele van de producten die het bedrijf McHenry maakt. In februari werd Jessup door Digital Output Magazine genoemd als een van de Top 50-bedrijven van 2023, mede vanwege zijn unieke producten, zoals griptape voor skateboards, grafische media en lijmen. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver voor Shaw Media)

“(Paul Jessup) heeft een mooi, lang leven geleid”, zegt Scott Jessup, die nu samen met zijn broer, Robert Jessup, die president en CEO is, het bedrijf helpt leiden. “Tegen het einde kwam hij onze winkel binnen en maakte de opmerking: ‘Ik weet niet eens zeker wat jullie hier nu allemaal doen.’ ”

Het is een soortgelijk verhaal bij andere productiebedrijven die in McHenry County zijn geworteld. Velen groeiden van een bescheiden begin tot een van de beste werkgevers in het gebied. En ze blijven groeien.

‘Hier gemaakt’

Productie vormt de grootste sector in de provincie en produceert 63% van de goederen en diensten van de provincie, zei Jim McConoughey, president van de McHenry County Economic Development Corp.

“We zijn een grote maker van dingen, en er is een breed scala aan bedrijven,” zei hij.

Kunststoffen. Metaal. Ingeblikte goederen. Verwerkt voedsel. Gezondheidsproducten. De lijst gaat maar door.

“Het is een breed scala van alles wat mensen in Amerika en in het buitenland gebruiken en dat alledaagse voorwerpen zijn, maar ze worden hier gemaakt,” zei McConoughey.

Zo erkende Newsweek onlangs Medela uit McHenry County voor het vijfde jaar op rij als het “meest vertrouwde merk borstkolven” voor Noord-Amerika. Toen het bedrijf naar de VS kwam, was het oorspronkelijk gevestigd in Crystal Lake voordat het in 1999 naar McHenry verhuisde en in 2014 een distributiecentrum in Elgin toevoegde.

Met 515 medewerkers in McHenry assembleert en verpakt Medela borstkolven en afkolfkits voor ziekenhuizen, evenals producten en apparatuur die worden gebruikt op de neonatieve intensive care-afdeling en in klinische omgevingen.

“Anderen in onze categorie kijken naar ons”, zegt Jeff Castillo, executive vice president van Medela Americas. “Ze repliceren onze technologie en gebruiken het onderzoek dat we financieren om elders in de wereld producten te ontwikkelen.”

Op de locatie van Medela in McHenry worden borstkolven en afkolfsets voor ziekenhuizen van Medela geassembleerd en verpakt. Teams op de locatie onderhouden ook Medela-apparatuur die wordt gebruikt op neonatale intensive care-afdelingen en andere klinische omgevingen, zoals producten voor negatieve druktherapie voor wonden. (Foto geleverd door Medela)

Bij Scot Forge in Spring Grove zijn producten die zijn gemaakt door metaal te verhitten en het in verschillende onderdelen te vormen – metaalsmeden – overal terechtgekomen, van de bodem van de oceaan tot aan de buitenste grenzen van de ruimte.

De wielen en achterplaat van NASA’s Mars Science Laboratory-rover die in 2012 op Mars landde, zijn vervaardigd door Scot Forge.

“In Little Spring Grove, Illinois, zetten we de wielen op de Mars-rover, wat gek is”, zegt Riley Schmucker, marketingcommunicatiespecialist voor het bedrijf.

Het 130 jaar oude bedrijf, eigendom van de werknemers, begon als vier broers uit Schotland die in 1893 in een kleine hamerwinkel in Chicago werkten. Scot Forge is nu gevestigd in Spring Grove en heeft vijf vestigingen in het hele land en 500 werknemers-eigenaren. Het bedrijf organiseert ook een leerprogramma voor studenten, waardoor tieners van 16 tot 18 jaar de kans krijgen om vaardigheden te leren terwijl ze nog naar de middelbare school gaan.

Ondanks programma’s als deze, hebben degenen in de industrie gezegd dat zowel het concept van productie als de banen die de industrie biedt een beetje ongrijpbaar blijven.

Pogingen zoals een Manufacturing Pathways Consortium en McHenry County College Workforce Development zijn erop gericht om daar verandering in te brengen.

Het consortium, opgericht in 2019, bestaat uit 200 lokale fabrikanten, docenten en gemeenschapspartners die samenwerken om de werkgelegenheid in de maakindustrie te versterken. Tegelijkertijd blijft McHenry County College doorgaan met het uitbreiden van trainingsprogramma’s, leerlingplaatsen en stages om studenten bewust te maken van en voor te bereiden op een loopbaan in de productie.

‘Veel werk verzet’

“Ik denk dat productie momenteel verkeerd wordt begrepen,” zei Jessup. “Mensen denken vaak dat de productie in de VS dood is, of ze stellen zich fabrieken van rond de eeuwwisseling voor. Beide kunnen niet verder van de waarheid zijn. De productie gaat goed en veel van onze apparatuur is geautomatiseerd en computergestuurd.”

Jessup ontving afgelopen zomer 10 middelbare scholieren als onderdeel van een roterend stageprogramma aangeboden door het Manufacturing Pathways Consortium. Via het gedeeltelijk gesubsidieerde programma worden studenten betaald om vijf weken bij het ene bedrijf te werken voordat ze de laatste vijf weken naar een ander overstappen.

Het programma is een van de vele lopende projecten en biedt studenten een praktische kans om te zien hoe productie eruitziet in deze provincie, zei Catherine Jones, associate vice-president van personeelsontwikkeling bij MCC, dat fungeert als organisator van het consortium.

Griptape voor skateboards wordt woensdag 1 maart 2023 gemaakt bij Jessup Manufacturing Company in McHenry. In februari werd Jessup door Digital Output Magazine uitgeroepen tot een van de Top 50 bedrijven van 2023, mede vanwege de unieke producten. (Gregory Shaver – gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver voor Shaw Media)

De banen zijn niet donker, vies of gevaarlijk. Het gaat om zeer technische vaardigheden, laboratoriumjassen en kantoorbanen. Ze omvatten alles van klassieke productiefuncties tot engineering, marketing, boekhouding, financiën, human resources, informatietechnologie en verkoop.

Deze zomer zullen 22 werkgevers middelbare scholieren ontvangen, zei Jones, met tot nu toe ten minste 112 sollicitaties voor de ingediende stages.

“Ik denk dat productie onze belangrijkste economische motor is in deze provincie”, zei Jones. “Het is niet bekend in de mate dat we zouden verwachten dat een belangrijke economische drijfveer bekend is, maar er wordt veel werk verzet.”

MCC biedt tal van diploma’s en certificaten op het gebied van productie die zijn ontworpen voor studenten om binnen twee jaar of minder een opleiding te volgen en door te stromen naar het personeelsbestand, en MCC’s vacaturesite, Hire a Scot, helpt studenten en werkgevers met elkaar in contact te komen.

Ongeveer 25% van de werknemers in de productie in het gebied is 55 jaar en ouder, zei Jones.

“We hebben veel werk aan de winkel om ervoor te zorgen dat we klaar zijn met de volgende generatie talent”, zei ze.

Via het consortium hebben werkzoekenden toegang tot een gemeenschappelijke wervingstoepassing, waarmee ze productiebanen kunnen verkennen en hun interesse kenbaar kunnen maken zonder een cv in te dienen.

“We nemen alle belemmeringen weg”, zei ze.

Hoewel enorm, kunnen de kansen in de productie ook lonend zijn, zei Jessup.

Door een samenwerking met Nike creëerde zijn bedrijf ReCon, de allereerste antisliptapes en loopvlakken gemaakt van postindustrieel rubber dat is gerecycled uit schoenen.

“We maken de wereld niet alleen veiliger om te werken en te ontspannen, we proberen ook de wereld te redden en mensen te helpen hun ecologische voetafdruk te verkleinen”, zei hij.