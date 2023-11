Koop vanaf 2024 een nieuw Milch-product uit ons volgende palet. Aus gutem Grund.

Drastischer Schritt in Sachen Tierwohl: Kaufland hat angekündigt, Milch seiner Eigenmarke ab 2024 nur noch ab der Haltungsform 2 anbieten zu wollen. De Lebensmittelhändler volgt de prestaties van andere Ketten, die ihr Sortiment im Sinne des Tierwohls.

„Geniet van een gezonde en langdurige verbetering van de kwaliteit van uw leven, geniet van onze gemeenschap en geniet van ons grote aanbod. Wij willen in de toekomst graag producten van de beste kwaliteit kopen“, aldus Stefan Rauschen, Geschäftsführer E. inkauf Frisian in de buurt van Kaufland.

Met een flächendeckenden Angebot en Trinkmilch ab der Haltungsform-Stufe 2 wolle man es de kanden lichtere machen, sich beim Kauf für more Tierwohl zu gescheiden. Alle producten in Duitsland worden in meer dan 750 vestigingen verkocht en zijn verkrijgbaar in verschillende Europese landen.

Welchen Unterschied Kracht die Haltungsform?

Waren de Milchkühe in der Haltungsform 1 contenten, sieben sieschließlich in een stal met Liegeboxen en een Tier-Liegeplatz-Verhältnis van 1:1. Dat is het, dat is de plek om te liegen. Het is verstandig om de Frischluft te gebruiken.

In de Haltungsform 2 vergroot met de Liegeplatz voor een laag gewicht, en weegt ruim 350 kilogram, met vier kwadratmeters en meer Platz zu. U zult zich ongeveer 120 dagen van uw leven in uw tuin of in een bewegingsomgeving met een klein raampje frisse lucht en ontspanning bezighouden.

De keuken, die in de Haltungsform 3 woont, kan genieten van een tuin of een weide. Ze zijn niet verbonden en voelen zich prettiger op hun plek. Dieser Platz bevindt zich in de Premium Haltungsform 4 met zowel quadratmeters als etwas.