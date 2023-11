Product schon 13 Jahre alt – Ergebnis überrascht

Startpagina Verbraucher

van: Lennart Schwenck

Jährlich landen in Deutschland Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Maar aangezien het product nog steeds goed is, noch geniaal? Ein Test zegt es.

München – Een verslaggever die alles weet en een zelfrapportage kan maken. In een supermarkt kun je goederen kopen die lange tijd niet verkrijgbaar waren, maar je kunt ook nog twee weken in je keuken winkelen. Danach was de Lebensmittel weit über ihrem Verfallsdatum. Aber ooit noch genie?

Dat ntv-Reporter Anna Acker wacht – met wat eten – op het eigen experiment: Een hele maaltijd met vers eten en lekkere tussendoortjes, twee weken gratis eten, vier dagen met een gezond tussendoortje, vier dagen afwisselend eten. Lees meer over de journalist van Ernährungsexpert Kerstin Obermoser. Je kunt de resultaten ook zien op je eigen sinne zu verlassen: Riechen, Sehen, Schmecken.

Reporter test abgelaufene Lebensmittel – en komt tot een einde Ergebnis

De geweldige ervaring: Schokopudding en Würstchen schmeckten en könnten verzinnen los verzehrt. Kijk anders naar de kaas. Dieser nach zehn Tagen met groene Schimmelflecken frissen – ungenießbar. Dit betekent dat u blij zult zijn met een paar Bauchschmerzen die u worden gebracht. Der Lachs heeft scharnieren na de Verzehr keine Beschwerden verursacht. Echter, Vorsicht: Auf visprodukte nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum sollte verzichtet. Het eerste dat u moet weten, is het risico op salmonellavergiftiging.

Vooral omdat de Reporter een geweldige redacteur van het rapport is. Deze zijn het resultaat van veel bewuste inspanning, en ze zijn nog steeds goed voorbereid en in staat om over hun gedachten na te denken.

Nudeln, Reis, Salz: Viele Product is een onbedoelde mindesthaltbarkeitsdatum © IMAGO / Christian Ohde

Federaal Ministerie en Experts: “De Mindset Barkeitsdatum is leeg en Richtwert”

„De Mindesthaltbarkeitsdatum is leeg in Richtwert. Ik wil graag beide producten zelf uitproberen. Het beste is altijd langer“, aldus Ernährungsexpert Kerstin Obermoser. Ook het Federale Ministerie voor Ernährung und Landwirtschaft mahnt: „De Mindesthaltbarkeitsdatum (MHD) is geen datum voor de aanleg van wegen“. Het beste van hun studies. Grundsätzlich gilt: Angechimmelte Produkte nicht konsumieren .

Er kan echter aanzienlijke schade ontstaan ​​door de schade veroorzaakt door de schimmel en de schade is niet altijd zichtbaar. Anders kun je er nog lang van genieten Hartige kaas of vers gebakken Fleisch producten met Italiaanse Salami of Spaanse Serrano Schinken. Hierbij konden in veel gevallen gebreken worden verholpen en kon het product niet worden verwijderd.

Mindesthaltbarkeits- und Verbrauchsdatum: Das sinds die Unterschiede

Mindfulness- en zorgdata zijn vastgesteld door Hersteller. Het huidige schriftelijke formulier, voorzien van de datum, is niet in Duitsland. Gemäß Lebensmittelkennzeichnungsverordnung muss zum Beispiel bei Speisesalz kein Mindesthaltbarkeits-oder Verfallsdatum werden aangekondigd. Zeg het anders tegen jezelf met je eigen zout. De Mindset Barkeitsdatum (MHD) voor voeding is een punt van zorg, dat op langere termijn kan worden teruggebracht. Efficiënter dan de verpakkingsmaterialen kan de MHD immers niet zijn.

Er moet bijzondere aandacht aan worden besteed om ervoor te zorgen dat de informatie geldig is en dat de informatie in de Loss-Kennzeichnungsverordnung, voorzien van een verzendnummer, is gewijzigd, zodat het product kan worden geïdentificeerd. De 100 miljoen jaar Alpine Salz kan ook in alle Ruhe- en Generationen-später worden bereikt. De Verbrauchsdatum is strenger: Bei Konsumgütern mit Verbrauchsdatums bestht nach dessen Ablauf eine Gesundheitsfahr for Menschen durch Keime. Dat luidt:

Hackfleisch

Fluisterende producten

Melk

Visproducten

Meeresfrüchte, wie Muscheln, Garnelen, Krabben, Hummer etc.

Lebensmittelverschwendung: EU start campagne

In Duitsland runde Jedes Jahr elf Millionen Tonnen Lebensmittel in der Mülltonne. En de beoordelingen werden uitgevoerd in de EU-omgeving voor het jaar 88 miljoen ton aan kosten van levensonderhoud. Dies entspricht umgerechnet etwa 173 Kilogramm pro Person. Je komt meer te weten over de Europese Commissie en de resultaten van 2017 en de verbetering van de kwaliteit van je leven na 30 jaar tot 2025 en 50 jaar in 2030. In Duitsland mochten sommige Politicerinnen und Politiker das MHD zich volledig onthouden.

Supermarkten en discounters waaronder Lidl, Edeka, Aldi en Co. streven ernaar ervoor te zorgen dat we een beter leven hebben. Deshalb sind artikel, de nur noch kurze haltbar sind, laut Mindesthaltbarkeitsdatum, reduziert. En zwart Duits. Manche-producten waren gar, um bis zu 90 Prozent reabgesetzt. Boven de 20 of 30 procent merk je de kassabon in de som. We leven in online winkels voor het welzijn van ons leven, die vooral belangrijk zijn als het gaat om onze Mindset Barkeitsdatum. Festzuhalten ist: Wer beim wöchentlichen Einkauf auf Produkte kurz form Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums zurückgreift, gefährdet niet eenbedingt seine Gesundheit, zonder dat u voor al het geld hoeft te betalen. (ls)