Washington

CNN

—



Procureur-generaal Merrick Garland verschijnt woensdag voor een Senaatscommissie en wordt geconfronteerd met vragen over van alles, van de twee onlangs aangestelde speciale raadslieden tot reproductieve rechten tot schoolbestuursvergaderingen.

Garland’s verschijning voor de door de Democraten gecontroleerde Senaatscommissie voor Rechtspraak markeert zijn eerste reis naar Capitol Hill dit jaar. Het komt omdat onderzoeken naar president Joe Biden en voormalig president Donald Trump de afgelopen maanden centraal hebben gestaan.

Garland zal waarschijnlijk te maken krijgen met agressieve vragen van Republikeinen als onderdeel van hun oorlog tegen de vermeende “bewapening” van het ministerie van Justitie.

“Toen u twee jaar geleden werd beëdigd, was de afdeling verwikkeld in een schandaal”, zei Dirk Durbin, voorzitter van de rechterlijke machtscommissie, een democraat uit Illinois. ‘U heeft zich ertoe verbonden de onafhankelijkheid te herstellen en ik geloof dat u woord hebt gehouden. Ik verwacht dat we vandaag beschuldigingen zullen horen van enkele van mijn Republikeinse collega’s die het tegendeel beweren, zoals bewapening van het ministerie van Justitie.”

Garland’s eigen openingsverklaring had betrekking op onderwerpen als inspanningen om de opkomst van gewelddadige misdaad en haatmisdrijven te bestrijden, het werk om reproductieve vrijheid in het hele land te beschermen en de prestaties van de afdeling in de samenwerking met de Oekraïense regering tegen Russische agressie.

“Elke dag werken de 115.000 medewerkers van het ministerie van Justitie onvermoeibaar om onze missie te vervullen: de rechtsstaat handhaven, ons land veilig houden en de burgerrechten beschermen”, zei hij, lovend over de inspanningen van de medewerkers om de nationale veiligheid en veiligheid te beschermen. “de democratische instellingen van ons land.”

“Elke dag, in alles wat ze doen, houden de medewerkers van het ministerie van Justitie zich aan de rechtsstaat die de basis vormt van ons regeringssysteem”, zei de procureur-generaal.

Durbin drong er bij Garland op aan of sociale-mediabedrijven aansprakelijk zouden moeten worden gesteld voor de illegale verkoop van dodelijke drugs, en vergeleek hun online verkoop met een ‘zelfmoordpact’.

“Ik wil je geen woorden in de mond leggen, maar ik denk dat sectie 230 een zelfmoordpact is geworden”, zei Durbin, verwijzend naar een sectie van de Communications Decency Act die ervoor zorgt dat technologieplatforms niet worden aangeklaagd vanwege de inhoud die gebruikers plaatsen. “We hebben in feite tegen deze bedrijven gezegd: ‘u bent vrijgesteld van aansprakelijkheid, verdient geld’… en er vallen doden, en wij hebben een verantwoordelijkheid.”

Garland was het ermee eens dat “we iets moeten doen om (technologieplatforms) te dwingen informatie te verstrekken, om hun eigen platforms te doorzoeken op de verkoop van illegale drugs”, en beloofde dat de commissie de steun van het DOJ krijgt bij het terugdringen van de online verkoop van dodelijke drugs. drugs en doelalgoritmen die hun verkoop kunnen stimuleren.

De procureur-generaal voegde eraan toe dat de afdeling “een betere manier ondersteunt om de socialemediabedrijven, of het nu civiel of strafrechtelijk is, ertoe te brengen dit soort dingen van hun platforms te halen.”

Een deel van de focus op woensdag zou kunnen liggen op de lopende federale onderzoeken naar geheime documenten die zijn teruggevonden in de kantoren en huizen van Biden, Trump en voormalig vice-president Mike Pence, inclusief waarom de afdeling ervoor koos om bepaalde acties weg te laten uit hun tijdlijn van de Biden. onderzoek, en of Garland een speciale raadsman zal aanstellen die de leiding heeft over het Pence-onderzoek als de voormalige vice-president een bod van het Witte Huis in 2024 aankondigt.

Senatoren kunnen ook vragen stellen over federale aanklachten tegen Charles McGonigal, het voormalige hoofd van de contraspionage van het FBI-kantoor in New York. McGonigal wordt beschuldigd van illegaal werken voor een van de meest beruchte oligarchen van Rusland, Oleg Deripaska, die in verband werd gebracht met het Rusland-onderzoek van de FBI dankzij zijn banden met Paul Manafort, die een tijdlang de campagnevoorzitter van Trump was.

De procureur-generaal zal echter waarschijnlijk aarzelen om vragen over lopende onderzoeken te beantwoorden, aangezien dit indruist tegen het al lang bestaande beleid van het ministerie van Justitie.

Republikeinen kunnen Garland ook onder druk zetten met ontkrachte beweringen dat hij ouders terroristen noemde omdat ze schoolbestuursvergaderingen bijwoonden of wilden bijwonen.

De bewering komt voort uit een brief uit 2021 van The National School Boards Association waarin het DOJ wordt gevraagd om de toename van bedreigingen tegen onderwijsambtenaren aan te pakken en die activiteit gelijk te stellen aan ‘binnenlands terrorisme’. Garland bracht een memo uit waarin hij de federale en lokale autoriteiten aanmoedigde om samen te werken tegen de intimidatiecampagnes op scholen, maar hij onderschreef nooit het idee van “binnenlands terrorisme”. De kwestie is aangegrepen door enkele van Garland’s luidruchtigste critici in het Congres, waarbij ten minste één lid van de Senaatscommissie hem heeft opgeroepen om af te treden.

Van hun kant willen de Democraten Garland misschien ondervragen over hoe de regering-Biden reageert op de gevolgen van de beslissing van het Hooggerechtshof vorig jaar om Roe v. Wade ongedaan te maken. De opties van de federale overheid om de bescherming tegen abortus te versterken zijn beperkt, maar DOJ beloofde eerder dit jaar om toezicht te houden op nieuwe anti-abortuswetten die in de staten sijpelen.

Wetgevers willen misschien ook bespreken of de afdeling meer kan doen om het politiegeweld te beteugelen na de dood van Tire Nichols, en het werk van de afdeling om GOP-inspanningen te bestrijden om het stemrecht in staten te ondermijnen.

En senatoren van beide partijen hebben misschien vragen voor Garland over het antitrustonderzoek van zijn afdeling naar Live Nation Entertainment, de eigenaar van Ticketmaster, dat de woede heeft gewekt van zowel wetgevers, regelgevers als muziekfans nadat de service vorig jaar een mislukking van de kaartverkoop had.

Dit verhaal is bijgewerkt met aanvullende ontwikkelingen.