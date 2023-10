Eine Siemens Gamesa-Klingenfabrik am Ufer des Flusses Humber in Hull, England, am 11. Oktober 2021.

Während sich die größten Akteure der Windenergie darauf vorbereiten, Quartalsergebnisse vorzulegen, stehen Fragen der Lieferkettenzuverlässigkeit sowohl für Aktienanalysten als auch für Branchenführer im Mittelpunkt.

Siemens Energy Anfang des Jahres sorgte das Unternehmen für Schlagzeilen, als es seine Gewinnprognose aufgab und warnte, dass sich kostspielige Ausfälle bei der Windturbinentochter Siemens Gamesa über Jahre hinziehen könnten.

Es weckte Besorgnis über umfassendere Probleme in der gesamten Branche und rückte die Gewinne der europäischen Windenergiegiganten ins Rampenlicht.

Siemens Energy wird voraussichtlich am 15. November seine Ergebnisse für das vierte Geschäftsquartal veröffentlichen. Die Aktien des Unternehmens sind derzeit seit Jahresbeginn um mehr als 35 % gefallen.

Abgesehen von den Turbinenproblemen meldete der deutsche Energieriese im dritten Quartal Aufträge in Höhe von rund 14,9 Milliarden Euro (15,7 Milliarden US-Dollar), was einem Anstieg von mehr als 50 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, der hauptsächlich auf Großaufträge bei Siemens Gamesa und Grid Technologies zurückzuführen ist. Doch die Belastung in Höhe von 2,2 Milliarden Euro aufgrund von Gamesas Qualitätsproblemen veranlasste Siemens Energy, für das Geschäftsjahr einen Nettoverlust von 4,5 Milliarden Euro zu prognostizieren.

Im Vorfeld der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal deuteten die Analysten von Kepler Cheuvreux am Dienstag in einer Forschungsnotiz an, dass das Unternehmen trotz seiner bereits erfolgten Gewinnwarnung „weiterhin anfällig für große negative Cashflow-Schwankungen im nächsten Geschäftsjahr“ sei.