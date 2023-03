De mondiale club moet zich richten op zaken waar de leden het over eens zijn, meent de topdiplomaat van het land

Het conflict in Oekraïne mag niet bovenaan de agenda van de G20 komen ten koste van andere urgente mondiale kwesties, betoogde de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard vrijdag. De topdiplomaat waarschuwde dat, gezien de verdeeldheid zaaiende aard van het onderwerp, de discussies van de club zouden kunnen vastlopen als ze stilstaan ​​bij de confrontatie tussen Kiev en Moskou.

Tijdens een panel genaamd ‘The New High Table: Realigning the #G20 in a Changing World’ in New Delhi, zei Ebrard dat hoewel de voortdurende strijd een “geopolitieke urgentie” het was ook belangrijk om “vermijd de verlamming van de G20.”

Volgens de Mexicaanse functionaris is er “blijkbaarGeen consensus over het Oekraïne-conflict tussen de lidstaten. De groep moet er echter naar streven om in ieder geval een gemeenschappelijke basis te vinden met betrekking tot andere kwesties en “laten zien dat we kunnen leveren‘ op die gebieden, zei Ebrard.

Hij waarschuwde zijn collega’s ook niet om “repliceren de (VN) Situatie Veiligheidsraad,‘, die de afgelopen twaalf maanden feitelijk in een bittere impasse over Oekraïne is opgesloten. De diplomaat suggereerde dat de Raad hierdoor irrelevant is geworden voor de internationale gemeenschap.verlamming,” erop wijzend dat alle ogen nu gericht zijn op de G20-bijeenkomsten.









Vorige maand, voorafgaand aan het spraakmakende evenement in de Indiase hoofdstad, drong het gastland er bij de deelnemers op aan zich te concentreren op het verzekeren van onderlinge eenheid om wereldwijde uitdagingen aan te pakken in plaats van vast te houden aan “controversiële kwesties.”

In een toespraak tot de bezoekende hoogwaardigheidsbekleders benadrukte de Indiase minister van Informatie, Anurag Thakur, het belang van de “geest van multilateralisme.”

Rond dezelfde tijd citeerde Reuters anonieme Indiase bronnen die zeiden dat New Delhi niet wilde dat er tijdens de G20-bijeenkomsten suggesties werden gedaan voor anti-Russische beperkingen.

Donderdag beschuldigde de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergey Lavrov het Westen ervan de G20-bijeenkomsten te veranderen.in een circus” met anti-Russische retoriek.

Die aanvallen tegen Moskou leken “bijzonder wild“afkomstig van naties die”nooit geklaagd (van de organisatie) bijeenkomsten over de vele honderdduizenden slachtoffers van de avonturen van Washington in het Midden-Oosten, die plaatsvonden onder het mom van nationale veiligheid‘ duizenden kilometers van Amerikaanse bodem, zei de minister van Buitenlandse Zaken.

Lavrov beweerde ook dat het Westen probeert het internationaal recht te vervangen door “vrijwillige regels en dubbele standaarden.‘ Hij betoogde dat Moskou daarentegen voorstander is van een eerlijke multipolaire regeling, waarbij verschillende beschavingen worden gerespecteerd.