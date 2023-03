Pro-Trump-demonstranten claimen lage opkomst ‘by design’

Maandagavond beweerde Wax dat de kleine opkomst opzettelijk was omdat de club wilde dat het een “low key” evenement zou zijn.

Bragg onderzoekt Trump voor een zwijggeldbetaling aan volwassen filmactrice Stormy Daniels tijdens de presidentiële campagne van 2016.

Wax wierp de sonde op als een politieke truc die bedoeld was om Trump te vertragen terwijl hij zijn campagne voor de verkiezingen van 2024 begint op te voeren.

“Dit is een gepolitiseerde vervolging en vervolging zonder enige verdienste”, beweerde Wax.

Andere Trump-aanhangers zeiden dat ze teleurgesteld waren door de magere opkomst, maar gaven de schuld aan angst voor arrestatie.

Norman Ross, 59, een personal trainer, zei dat mede-Trump-aanhangers elkaar waarschuwden om naar buiten te komen om te protesteren, en zeiden dat ze konden worden gearresteerd in vallen die waren georkestreerd door democraten in de grotendeels liberale stad. Ross zei dat hij geloofde dat er een groter protest om de hoek was. Maar afgezien van een paar Trump-aanhangers buiten het Fifth Avenue-gebouw van de voormalige president, was het protest in het gerechtsgebouw de grootste bijeenkomst op maandag.

“Veel van de conservatieve groepen schrijven elkaar op dit moment om thuis te blijven. Ze zijn nerveus dat dit een opzet zou zijn, ‘zei hij, eraan toevoegend dat ze vreesden’ dat ze op 6 januari zouden worden gearresteerd.

Een organisator van de club, die alleen haar voornaam Chelsea zou noemen, zei dat het protest klein was omdat de groep individuen van tevoren had “gescreend” en de locatie van het protest alleen om “veiligheidsredenen” met vrienden deelde.

“We hebben iedereen hier doorgelicht, we kennen ze goed omdat we geen slechte acteurs wilden”, zei ze. “Het was zo ontworpen.”

Vish Burra, uitvoerend secretaris van de club en een medewerker van New York Republikeinse Rep. George Santosherhaalden andere conservatieve critici die zeggen dat Bragg soft-on-crime is omdat hij sommige lichte overtredingen niet vervolgt.

“Alvin Bragg moet zijn werk weer gaan doen, de misdaad schiet door het dak in New York City”, zei Burra. “We hebben hem nodig om zich te concentreren op zijn werk, het opruimen van de misdaad in de stad en het vullen van dit gebouw achter ons tot de rand met criminelen en niet een publiek van één, Donald Trump.”

Het kantoor van Bragg reageerde maandag op die kritiek en bracht een verklaring uit waarin stond: “New York blijft een van de veiligste grote steden in de VS met een veel lager aantal moorden dan de meest populistische steden.”

Een DA-woordvoerder noemde tot dusver dit jaar een daling van 32 procent in moorden en een daling van 14 procent in schietpartijen onder Bragg.

Supporters waren verdeeld over de vraag of ze zouden blijven protesteren.

Wax waarschuwde andere conservatieven om dinsdag niet naar buiten te komen om te protesteren, zoals aangemoedigd door Trump op zaterdag.

“Ik ben het op dat vlak niet met hem eens”, zei Wax.

Wax waarschuwde dat het gevaarlijk zou kunnen zijn en moedigde in plaats daarvan conservatieven aan om later in de week te protesteren.

Ross is echter van plan terug te keren als Trump wordt aangeklaagd. Hij zei dat hoewel hij strikt tegen geweld was, de protesten de potentie hadden om chaotisch te worden.

“Natuurlijk zullen ze weerbarstig zijn, welke keuzes hebben mensen? Alles accepteren wat deze regering wil dat we accepteren? Om onze energie te vernietigen?”, zei Ross met stemverheffing.

“Als het gewelddadig is, komt het van links. Dat is wat ze doen en dat is wat ze geleerd hebben te doen. Pas op als ze een masker dragen. Vooral als ze het buiten dragen. Ze dragen het niet omdat ze bang zijn voor het coronavirus, maar omdat ze hun gezicht verbergen”, beweerde hij.