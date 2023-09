Pro-Senectute-Mitarbeiterin veruntreut Geld von Betagten

Een gewisser Robert Hudson uit Amerika doneert een Zürcher Rentnerin via Facebook Zuneigung. Deswegen verliest dat 76-Jährige geld viel.

Ik ben een post van psychiaters, terwijl de online-praktijk de beschuldigde jarenlang heeft geholpen met positieve emotionele reacties. Christian Beutler / Keystone

Als u een volwaardige onbeantwoorde levenservaring heeft, duurt dit 10 jaar de hoofdkast van een kantoor en 25 jaar persoonlijke chef-kok in een KMU met 200 jaar. Nacher Pensionierung rapporteerde dat het een vrijwillige financiering is van de Pro Senectute als Mitarbeiterin des Treuhanddienstes. Als u de Vollmacht over de Bankkonti van Betagten hebt verlaten, is de Zahlungen zo leeg. Als het 9 jaar duurt, is er een bonenstand.