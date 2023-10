Der Protest in Kapstadt am Mittwoch, 11. Oktober 2023.

Pro-palästinensische Proteste in Johannesburg und Kapstadt verliefen am Mittwoch friedlich – mit einem angespannten, aber kurzen Zwischenfall in Johannesburg –, da Städte in Europa ähnliche Versammlungen unter Berufung auf Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Sicherheit verboten hatten.

In Johannesburg entführte die Polizei einen einzelnen Gegendemonstranten mit einer israelischen Flagge, während Demonstranten vor dem US-Konsulat in Sandton Drohungen und Beleidigungen schleuderten. Einige Demonstranten folgten ihm und einer versuchte, die Flagge zu ergreifen, bevor ein Protestmarschall eingriff.