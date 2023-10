Inhalt Lesen Sie auf einer Seite Inhalt

Seite 1 —

„Es hat keinen Sinn, Hunderte Menschen zu verhaften“ Seite 2 —

„Sie haben meine Vorfahren abgeschlachtet“

Die Rufe sind unverkennbar und laut. Stundenlang hallten sie durch die Londoner Innenstadt: „Israel ist ein Terrorstaat!“ Mehr als 100.000 Demonstranten marschierten aus Solidarität mit den Palästinensern durch die Straßen Britische Hauptstadt. Vielleicht sind es 500.000 Menschen, wie die Organisatoren glauben. Das Ausmaß lässt sich nur schätzen.

Diesen Samstag kamen sie mit dem Bus aus Städten wie Leicester und Sheffield an: Zehntausende mit familiären Wurzeln aus Pakistan, Bangladesch, Indien, Israel, dem Libanon, dem Gazastreifen und dem Westjordanland. Allein in London leben 1,3 Millionen Muslime. Es ist ein Meer aus palästinensischen Fahnen und Schals. Mehr als 1.000 Sicherheitskräfte sind im Einsatz. Aber sie tun so, als würden sie die Gesänge nicht hören. „Vom Fluss bis zum Meer – Palästina wird frei sein„Die Menge singt, während Hubschrauber in der Luft stehen.“Von London bis Gaza – wir werden eine Intifada haben.“ Der Polizei greift nicht ein, selbst wenn Demonstranten zur Intifada, dem bewaffneten Kampf gegen Israel, aufrufen.

Israel :

Krieg im Nahen Osten

Bodenoffensive im Gazastreifen :

Hamas veröffentlicht Video von mutmaßlichen Geiseln

Nachrichten-Podcast :

UN-Resolution zum Nahen Osten – Süden gegen Westen

Hamas-Angriff :

Verzweiflung bedeutet, sensibel zu sein

mehr Kommentare



Was in Deutschland undenkbar und teilweise verboten wäre, findet derzeit jede Woche im Vereinigten Königreich statt, organisiert von der Palestine Solidarity Campaign (PSC), der größten palästinensischen Solidaritätsorganisation des Landes. Auch der britische Zweig der Freunde von Al-Aqsa ist bei den Demos stark vertreten. Die in Leicester gegründete Gruppe steht der Hamas nahe und befürwortet die Ausrottung des Staates Israel. Seit den Anti-Brexit-Protesten sind solche Menschenmengen in der britischen Metropole nicht mehr auf die Straße gegangen.

„Wir könnten viel härter gegen Extremismus vorgehen“

In Großbritannien haben die Demonstrationen eine Diskussion über die bestehende Rechtslage im Umgang mit Extremismus entfacht. Seit der Eskalation im Nahen Osten ist der Antisemitismus im Land deutlich sichtbarer geworden. Am Montag traf sich Innenministerin Suella Braverman mit der Sicherheitsbehörde Cobra, um über die erhöhte Terrorgefahr zu sprechen. Sie selbst würde gerne härter gegen die Demonstranten und die Sprechchöre vorgehen, insbesondere gegen Aufrufe zum Dschihad und zur Zerstörung des Staates Israel, die der Slogan „Vom Fluss bis zum Meer – Palästina wird frei sein“ impliziert.

Doch die Metropolitan Police weigert sich einzugreifen, weil es dafür keine Grundlage gibt. Sir Mark Rowley, Kommissar der Metropolitan Police, sagte am Wochenende: „Es hat keinen Sinn, Hunderte von Menschen zu verhaften, wenn sie später nicht angeklagt und verurteilt werden können.“ Die Gesetze sollen gegen Terrorismus vorgehen, nicht aber gegen politischen Extremismus. „Wir könnten deutlich härter gegen Extremismus vorgehen, aber die Gesetzeslage lässt das derzeit nicht zu. Wir setzen das uns gegebene Recht strikt durch und es wird in naher Zukunft noch mehr Verhaftungen geben. Aber im Moment tun wir das nicht.“ „Wir haben keine rechtliche Situation, die es uns erlaubt, diese Art von Extremismus zu bekämpfen. Lasst uns fortfahren.“

„Dschihad, Dschihad“

Die Unsicherheit der Polizei wurde vor zwei Wochen am deutlichsten, als Mitglieder der in Deutschland verbotenen Islamistengruppe Hizb ut-Tahrir in London eine Protestaktion organisierten und ein Redner in die Menge rief: „Was muss getan werden, um die Menschen aus ihrer Konzentration zu befreien?“ Lager in Palästina geworden?“ Die Antwort der Menge: „Dschihad, Dschihad!“ Die Polizei teilte daraufhin mit, dass das Wort Dschihad mehrere Interpretationen zulasse, was ebenfalls auf Terrorismus schließen lasse – eine Straftat könne in diesem Fall aber nicht festgestellt werden. Schließlich ging es dem Redner nicht darum, eine konkrete Person zu einem Terroranschlag zu verleiten. Die Polizei forderte die Betroffenen auf, die Rede nicht zu wiederholen. Das Problem: Aus rein rechtlicher Sicht stellt eine solche Demonstration keine Volksverhetzung oder Hassrede dar.

Das Argument, die Demonstrationen im Hinblick auf die Meinungsfreiheit zuzulassen, gewinnt also. Dabei handelt es sich um Demonstrationen gegen den „Vernichtungskrieg“ in Gaza, wie viele Demonstranten es nennen, für einen Waffenstillstand und für ein Ende der israelischen Besatzungs- und Siedlungspolitik. Jeden Samstag fährt der Zug über die Westminster Bridge entlang der Themse zum Trafalgar Square und zum Regierungsviertel Westminster. Es kommt selten zu Zusammenstößen. Der Protest verläuft friedlich.