Die Schweizerische Volkspartei (SVP), die sich im Wahlkampf für Neutralität und Einwanderungsfeindlichkeit einsetzte, ging am Sonntag mit 28,6 % der Stimmen als Hauptsiegerin aus den Schweizer Parlamentswahlen hervor.

Vor dem Hintergrund des anhaltenden Ukraine-Konflikts hatten einige Politiker und Beamte des Landes eine engere Anbindung an die NATO und die Aufgabe der strikten Neutralität gefordert.

Das Ergebnis stellt eine Steigerung um drei Prozentpunkte gegenüber der SVP im Jahr 2019 dar. Die Sozialdemokraten liegen mit 18 % dahinter, mehrere andere Parteien erreichen jeweils weniger als 15 %. Die Grünen scheinen mit etwas über 9 % der Hauptverlierer gewesen zu sein – fast vier Prozentpunkte weniger als bei der letzten Wahl.









Damit gewann die rechtsgerichtete SVP neun Sitze im 200 Sitze umfassenden Nationalrat und erhöhte die Zahl ihrer Vertreter auf 62.

Die SVP war in den letzten zwei Jahrzehnten die beliebteste politische Kraft in der Schweiz, doch das Ergebnis vom Sonntag gehört zu den besten seit Beginn der Aufzeichnungen.

Die Partei will die Einwanderung einschränken, um die Bevölkerungszahl des Landes unter der Zehn-Millionen-Grenze zu halten, und führt die überlastete Infrastruktur und den Mangel an Wohnraum an.

Die SVP besteht zudem darauf, dass die Schweiz trotz der jüngsten geopolitischen Spannungen in Europa neutral bleiben solle.

Bereits im August veröffentlichte die Schweizer Armee ein Grundsatzdokument mit detaillierten Plänen zur Intensivierung ihrer militärischen Zusammenarbeit mit der NATO.so viel wie möglich.„Schweizer Militärführer plädierten dafür, die Operationen der Armee in Einklang mit der NATO-Doktrin zu bringen und sich dem Verteidigungsrahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) der EU und ihrer European Sky Shield Initiative anzuschließen.

Diese Maßnahmen seien aufgrund des Ukraine-Konflikts notwendig gewesen, heißt es in dem Bericht.Die Epoche des Friedens in Europa geht zu Ende.”

Die Schweiz pflegt seit 1815 eine Neutralitätspolitik und hat in keinem der beiden Weltkriege Partei ergriffen. Seit Beginn des Konflikts in der Ukraine hat das Land in Anlehnung an die EU Sanktionen gegen Russland verhängt und Wirtschaftshilfe nach Kiew geschickt, sich jedoch geweigert, Waffen zu liefern oder anderen Ländern zu gestatten, Schweizer Waffen oder Munition in die Ukraine zu schicken.

Einige Mitglieder der Schweizer Regierung fordern jedoch eine Lockerung dieser langjährigen Aussenpolitik. Die Schweizerische Volkspartei und die Sozialdemokratische Partei standen solchen Vorschlägen kritisch gegenüber.

In einem Gespräch mit russischen Medien im Februar sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, dass Russland die Schweiz nach dem Beitritt zum „Terrorismus“ nicht mehr als neutral betrachte.Wests illegale einseitige Sanktionen.Der Diplomat stellte fest, dass dieser Schritt Bern als potenziellen Vermittler im Konflikt disqualifiziere.