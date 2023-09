Zehntausende Demonstranten versammelten sich in der nigerianischen Hauptstadt Niamey, um den Abzug der französischen Truppen zu fordern.

In Niger ist die antifranzösische Stimmung gestiegen, seit die Regierung am 26. Juli durch einen Putsch gestürzt wurde.

Reporter der Nachrichtenagentur Reuters sagten, es sei die größte Versammlung seit dem Putsch gewesen.

Die Demonstranten versammelten sich in der Nähe eines Stützpunkts, auf dem französische Soldaten untergebracht waren, und trugen Transparente mit der Aufschrift „Französische Armee verlässt unser Land“.

„Wir sind heute bereit, uns zu opfern, weil wir stolz sind“, wurde der Demonstrant Yacouba Issoufou von Reuters zitiert. „Sie haben unsere Ressourcen geplündert und wir sind darauf aufmerksam geworden. Also werden sie rauskommen.“

In den letzten Jahren kam es in ehemaligen französischen Kolonien in Zentral- und Westafrika zu mehreren Militärputschen. Am Mittwoch stürzte eine Militärjunta den gabunischen Präsidenten Ali Bongo.

Beziehungen zwischen Frankreich und Niger

Frankreich unterhält freundschaftliche Beziehungen zum gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum und hat rund 1.500 Soldaten in dem westafrikanischen Land stationiert.

Am Freitag sagte der französische Präsident Emmanuel Macron, er habe jeden Tag mit Bazoum gesprochen und dass „die Entscheidungen, die wir treffen werden, wie auch immer sie aussehen mögen, auf dem Austausch mit Bazoum basieren werden.“

Die Junta bezeichnete Macrons Äußerungen als spaltend und sagte, sie würden die neokolonialen Beziehungen Frankreichs zu Niger belasten. Außerdem warf man Paris eine „offensichtliche Einmischung“ in die Angelegenheiten Nigers vor.

Am Montag kündigte Macron an, dass Paris ein von der Junta gestelltes Ultimatum zur Ausweisung des französischen Botschafters Sylvian Itte ignorieren werde. „Unsere Politik ist klar: Wir erkennen die Putschisten nicht an“, sagte er damals.

Am 3. August gab die Junta bekannt, dass sie ihre Militärabkommen mit Frankreich aufgegeben habe.

SDI/SMS (Reuters, AFP)