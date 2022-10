Priyanka Chopra und Nick Jonas sind während der Date Night totale Lovebugs

Hals über Kopf im Moment.

Priyanka Chopra und Nick Jonas trat am 27. Oktober für eine Verabredungsnacht in Los Angeles in einem Catch Steak Restaurant aus. Das Paar, das sich ein 9 Monate altes Mädchen teilt Malti– waren für den Ausflug tadellos gekleidet, mit dem Baywatch Star trägt ein hautenges Kleid in Pink und Orange. Sie ergänzte ihren Look mit einer orangefarbenen Umhängetasche und einem Paar geschlossener Absätze.

Das Jonas Brothers Musikers Look war viel entspannter, wobei Nick sich für einen übergroßen schwarzen Blazer, graue Hosen und schwarze Anzugschuhe entschied.

Die Veranstaltung folgt auf die jüngste Feier der Eltern für Diwali mit Malti am 24. Oktober.

Zu Ehren des Feiertags teilte der „Jealous“-Sänger Fotos von sich, Priyanka und ihrer Tochter, die alle passende Outfits trugen. Er beschriftete seinen Beitrag: „So eine schöne Diwali-Feier mit meinem ♥️. Allen ein frohes Diwali. Ich sende euch allen Freude und Licht.“