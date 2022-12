Priyanka Chopra Jonas sagt, sie verdiene endlich so viel wie ihr männlicher Co-Star

CNN

—



Priyanka Chopra Jonas sagt, dass sie nach zwei Jahrzehnten in der Filmbranche endlich so viel verdient wie ihr männlicher Co-Star.

In einem Interview mit der BBC verriet die Schauspielerin und Aktivistin, dass sie in all den Jahren, in denen sie in Bollywood arbeitete, nie eine „Pay Parity“ hatte.

Chopra Jonas gehörte zu den Frauen, die in der am Dienstag veröffentlichten Liste der 100 inspirierenden und einflussreichen Frauen des britischen Senders aus aller Welt aufgeführt wurden.

Die BBC veröffentlichte auf ihrer Website einen kurzen Videoclip aus einem umfassenden Interview mit dem indischen Star, das nächstes Jahr ausgestrahlt werden soll.

In dem Clip sagte Chopra Jonas: „Ich hatte in Bollywood noch nie Lohngleichheit. Ich glaube, ich habe Filme in den 60ern gemacht, aber ich habe nie das gleiche Gehalt bekommen wie mein männlicher Co-Schauspieler. Ich würde etwa 10 % meines männlichen Co-Schauspielers bezahlt bekommen.“

Neben dem Videoclip hat die BBC Auszüge aus dem Interview in einen Artikel auf ihrer Website aufgenommen.

Darin gab die Schauspielerin und ehemalige Miss World bekannt, dass sie für ihre Rolle in der kommenden Sci-Fi-Spionageserie „Citadel“ von Amazon Prime Video zum ersten Mal überhaupt eine Lohnparität erhalten hat.

Sie verglich die Situation in Hollywood mit der in Bollywood und sagte: „Nun, das erste Mal, als es mir passiert ist, ist es in Hollywood passiert. Ich weiß also nicht, wie es weitergeht. Weil dies meine erste Show mit einem männlichen Schauspieler als Co-Hauptdarsteller war.“

Chopra Jonas wurde ein Hollywood-Stammgast, nachdem er von 2015 bis 2018 als FBI-Agent in ABCs „Quantico“ mitgespielt hatte.

Obwohl sie ihn in dem Interview nicht nannte, spielt „Citadel“ auch „Game of Thrones“-Absolvent Richard Madden.

Die Schauspielerin drehte ihren ersten Bollywood-Film im Jahr 2002, nachdem sie zwei Jahre zuvor den Miss-World-Wettbewerb gewonnen hatte. In dem schriftlichen Interview mit der BBC erinnerte sie sich daran, wie Männer am Set unterschiedlich behandelt wurden.

„Ich fand es absolut in Ordnung, stundenlang am Set zu sitzen, während sich mein männlicher Co-Schauspieler einfach seine eigene Zeit nahm und entschied, wann immer er am Set auftauchen wollte, wann wir drehen würden“, sagte sie.

Sie sprach auch über ihre Erfahrungen mit Bodyshaming im Unterhaltungsgeschäft und beschrieb in dem Videoclip, wie ihr Namen wie „schwarze Katze“ und „dusky“ genannt wurden.

„Ich dachte, ich sei dunkelhäutig. Ich dachte, ich sei nicht hübsch genug. Ich dachte, dass ich viel härter arbeiten müsste, obwohl ich dachte, dass ich wahrscheinlich ein bisschen talentierter war als meine hellhäutigen Co-Schauspieler. Das fand ich richtig“, sagte sie.

„Ich dachte, dass, weil es so normalisiert war, ich glaube, als ich aufwuchs, Dinge in meiner Karriere sah, von denen ich nicht einmal wusste, ob sie richtig oder falsch waren, und ich musste mich weiterbilden und nebenbei lernen.“

Neben ihrer internationalen Schauspielkarriere hat Chopra Jonas ihre eigene Produktionsfirma und ist auch UNICEF-Botschafterin des guten Willens, die sich für Kinderrechte und Bildung für Mädchen einsetzt.

Vor der Kamera sprach sie darüber, dass Ruhm ein zweischneidiges Schwert sein kann.

„Ich zähle mich zu den Glücklichen, zu den wenigen Glücklichen, die in der Lage sind, für sich selbst einzustehen“, sagte sie. „Ich bin mit Rassismus konfrontiert worden, Leute haben mich beschimpft oder sie haben gemeine Dinge zu mir gesagt, aber Menschen auf der ganzen Welt werden dafür getötet.“

Diese Position in der Öffentlichkeit bringt eine gewisse Verantwortung mit sich, sagte sie.

„Ich bin kein Politiker, ich bin Entertainer und ich kann keine Gesetze ändern, ich kann keine Gesetze schaffen, aber ich habe Einfluss. Ich denke nur darüber nach, was ich jeden Tag tue, kann ich ein guter Mensch sein und sicherstellen, dass ich in meinem eigenen Leben Handlungen erschaffe, die vielleicht einen Schmetterlingseffekt haben.“