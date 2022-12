Priyanka Chopra im gelben Badeanzug auf Dubai Getaway: Fotos – Hollywood Life

Galerie ansehen





Bildnachweis: Newslions Media / MEGA

Priyanka Chopra Es sah so aus, als ob sie sich keine Sorgen über die bevorstehenden kalten Wintermonate machte, als sie eine Reise ins sonnige Dubai genoss! Die hinreißende Schauspielerin ging am Sonntag, den 4. Dezember, auf ihr Instagram, um ein unglaubliches Fotoalbum ihres Besuchs in der Stadt der Vereinigten Arabischen Emirate zu teilen, einschließlich eines frechen Schnappschusses von sich selbst, wie sie in einem leuchtend gelben Badeanzug auf dem Deck einer gigantischen Yacht faulenzt. Priyanka posierte wie ein Profi und erwies sich als würdig, als eine der schönsten Frauen der Welt bezeichnet zu werden.

Die internationale Reise kommt, nachdem der hinreißende Star mit seinem Ehemann ihren 4. Hochzeitstag gefeiert hat Nick Jonas. Es folgt auch dem verliebten Paar, das seine brandheiße Romanze kürzlich auf die Konzertbühne des Global Citizen Festival in New York brachte, wo sie sich nach Nicks Auftritt einen süßen Kuss teilten. Mit dem „Levels“-Hitmacher im roten Anzug und dem Baywatch Die Schauspielerin, die einen wilden, farbenfrohen Hosenanzug rockte, war das Paar bei der jährlichen Musikgala eine ziemliche Ausstellung.

Unterdessen bestätigte das A-Listen-Paar am 21. Januar, dass sie ihr erstes Kind willkommen geheißen hatten. „Wir sind überglücklich zu bestätigen, dass wir ein Baby per Leihmutter empfangen haben“, heißt es in der offiziellen Erklärung des Paares. „Wir bitten Sie in dieser besonderen Zeit respektvoll um Ihre Privatsphäre, da wir uns auf unsere Familie konzentrieren. Ich danke dir sehr.“ Obwohl das Geschlecht oder das Geburtsdatum des Babys zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt waren, wurde berichtet, dass ein kleines Mädchen am 15. Januar angekommen ist.

Während es den Anschein hatte, dass das Paar die Schwangerschaft sehr privat hielt, war es für langjährige Fans keine Überraschung, da Priyanka in der Vergangenheit lautstark über ihre Pläne für die Mutterschaft sprach. Der Stern teilte mit Heute Gastgeber im Oktober 2019, dass sie „es kaum erwarten konnte“, eine Familie zu gründen. „Ich meine, es passiert so viel in unserem Leben, dass wir beide definitiv etwas wollen, wenn Gott uns damit segnet.“

Und Priyanka und Nick werden zweifellos Elternratschläge zur Hand haben und vielleicht ein wenig Babysitter-Hilfe von Nicks Familie! Nicks Brüder – Jo und Kevin Jonas – sind bereits Väter. Joe teilt Tochter Willa und ein Neugeborenes mit Frau Sophie Turnerund Kevin teilt Töchter Alena und Valentina mit Frau Danielle.