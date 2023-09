Priyanka Chopra Jonas geht mit ihrem Modestil mutige Risiken ein.

Der Baywatch Die Schauspielerin erschien zur Victoria’s Secret World Tour 2023 in einem schimmernden, durchsichtigen Kleid über einem schwarzen Bralette und Shorts. Der 41-Jährige – der verheiratet ist mit Nick Jonas– ergänzte ihr gewagtes Outfit mit einem Metallgürtel und schwarzen Absätzen sowie Goldschmuck.

Es ist der erste öffentliche Auftritt eines Jonas-Familienmitglieds seit Priyankas Schwager Joe Jonas die Scheidung eingereicht Sophie TurnerIn Gerichtsdokumenten schrieb sie, dass ihre Ehe „unwiederbringlich zerrüttet“ sei. Seitdem hat das Duo zu seiner Trennung Stellung genommen und am 6. September in einem gemeinsamen Instagram-Statement geschrieben: „Es gibt viele spekulative Erzählungen darüber, warum, aber es ist wirklich eine gemeinsame Entscheidung.“

Priyanka und Nick haben die neue Familiendynamik nicht öffentlich kommentiert.

Bisher haben sie zusammen mit ihrer Tochter einen unvergesslichen Sommer verbracht Malti, 19 Monate. Tatsächlich dokumentierte Priyanka ihre August-Abenteuer in einem Instagram-Karussell mit Fotos von sich selbst in schicker Kleidung und entspannten Familienausflügen im New Yorker Central Park. Wie sie damals schrieb: „Augustmagie.“