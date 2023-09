Westover, einer der führenden britischen Anwärter auf den Prix de l’Arc de Triomphe, läuft auf Hochtouren und wird sich voraussichtlich über die ungewöhnlich trockene Prognose in Paris freuen.

Der Hengst von Ralph Beckett, der letztes Jahr beim Rennen auf extrem weichem Boden den sechsten Platz belegte, wurde direkt auf das Saisonendspektakel ausgerichtet, bei dem sich am 1. Oktober live auf Sky die weltbesten Stars im 1,5-Meilen-Rennen treffen Sportrennen.

Beim diesjährigen Wettbewerb gilt laut Wettmarkt Ace Impact als derjenige, den es zu schlagen gilt, es gibt aber auch einen faszinierenden Rückkampf zwischen Westover und Hukum, wobei letzterer im Juli in einem epischen King George-Turnier in Ascot als Sieger hervorgeht.

Im Gespräch mit Sky Sports Racing am Donnerstag sagte Barry Mahon, Rennleiter der Eigentümer Juddmonte: „Westover ist in guter Verfassung. Er war letzte Woche in Salisbury und Ralph und Rob (Hornby) waren begeistert von seiner Leistung. Das wird ihn gebracht haben.“ viel vorwärts.

„Ich erhalte immer wieder eine tägliche Aktualisierung der Wettervorhersage aus Frankreich, die besagt, dass es keine weiteren Regenvorhersagen gibt, also kann man davon ausgehen, dass es in Ordnung ist.“

„Wir haben gezeigt, dass wir auf dem Boden sehr vielseitig sein können, wir wollen nur nicht, dass es so schwer wird wie letztes Jahr. Rob war fest davon überzeugt, dass das Pferd im Schlamm stecken geblieben ist. Alles, was besser ist, wird uns gut tun.“

Es war eine konstante Kampagne für Westover, die mit einer tollen Leistung hinter dem japanischen Superstar Equinox beim Dubai Sheema Classic zurückkam, bevor sie erneut den zweiten Platz im Coronation Cup belegte.

Anschließend unternahm er im Juli eine erfolgreiche Reise nach Frankreich und gewann den Group One Grand Prix de Saint-Cloud, bevor er beim letzten Mal in Ascot mit einem Vorsprung hinter Hukum ins Ziel kam.

„Jeder seiner Läufe in diesem Jahr war eine Verbesserung“, sagte Mahon. „Sein letzter Lauf war der beste seiner Karriere, also hoffen wir, dass er sich noch verbessert.“

„Er hatte als Dreijähriger einen sehr großen Körperbau und wir hatten das Gefühl, dass er sich mit vier Jahren noch einmal verbessern würde.“

Hukum (9/2) wurde für Arc-Ruhm gut unterstützt, wobei Westover mit 9/1 etwas mehr übersehen wurde, aber Mahon glaubt, dass sie die Form umkehren könnten.

„Da war nichts drin und wir wissen, dass Hukum ein erstklassiges Pferd ist“, sagte Mahon. „Wir würden hoffen, dass wir mit einer anderen Strecke an einem anderen Tag ein anderes Ergebnis erzielen könnten.

„Es ist keine Selbstverständlichkeit und es ist der Prix de l’Arc de Triomphe, also sind von oben bis unten Spitzenpferde dabei. Es wird eine Erneuerung der Spitzenklasse sein und wir haben das Glück, ein Teil davon zu sein.“

Das Neueste über Juddmontes Stars…

Festnahme

„Ich war begeistert von ihm (im Leger, Zweiter). Bei einem Klassiker Zweiter zu werden, ist nie eine schlechte Sache.“

„Ein bisschen wie Westover ist er ein riesiges Pferd und wird als Vierjähriger ein viel besseres Pferd sein. Frankie (Dettori) hat das auch gespürt, als er vom Pferd stieg.“

„Es sieht so aus, als wäre er für das Jahr fertig. Er muss noch viel Kraft aufbauen. Ich würde sagen, er wird bei anderthalb Meilen beginnen und alles bis zu einer Meile und sechs (Furlongs). es wird ihm gut gehen.

Ryan Moore und Continuous entkommen Arrest (links) und gewinnen den St. Leger in Doncaster





Chaldäisch

„Für den QEII (in Ascot) sind alle Systeme auf Hochtouren. Ich habe gestern mit Andrew (Balding, Trainer) gesprochen und er ist sehr zufrieden mit ihm.“

„Wir werden in den nächsten Wochen einen Galopp auf der Rennstrecke absolvieren, nur um ihn auf den Punkt zu bringen. Nach Frankreich brauchte er eine Pause, aber jetzt ist er frisch und gesund.“

Griechischer Orden – Cambridgeshire

„Er ist in guter Form. Er ist ein schönes, großes Pferd. Wir waren zu Beginn der Saison ein wenig frustriert, als es für ihn einfach nicht lief, aber Ryan Moore sagte immer wieder, er solle den Glauben bewahren, und endlich hat es geklappt.“

„Wir brauchen noch ein paar, um aus dem Rennen herauszukommen, aber für Cambridgeshire sind alle Systeme in Ordnung.“

Nostrum

„Im Moment haben wir keine Pläne. Nach York hatte er ziemliche Rückenschmerzen, also brauchte er etwas Ruhe und Behandlung. Er ist wieder im Galopp, aber wir lassen uns Zeit.“

„Sein Rückschlag zu Beginn des Jahres hat uns nur ein wenig in die Defensive gebracht.“

Nostrum räumt ab und gewinnt die Sir Henry Cecil Stakes in Newmarket





Array

„Er ist am Wochenende im Mill Reef. Ich glaube nicht, dass der Boden ein Problem für ihn sein wird, weil ich immer das Gefühl hatte, dass er dort mit etwas Leichtigkeit zurechtkommt, also sieht er für Newbury am Samstag auf dem richtigen Weg.“

Irgendwelche Namen, die Sie im Auge behalten sollten?

„Ich möchte keinen von ihnen verhexen, aber wir haben ein paar nette Zweijährige und ein paar Frankel-Stuten zum Laufen.“

„Letzte Woche haben wir ein schönes Stutfohlen zur Welt gebracht Steigendes Zeichen für Ger Lyons in Punchestown und ein schöner Zweijähriger für Andre Fabre Zandy Wer wird wahrscheinlich zum Marcel Boussac gehen?