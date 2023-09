[ad_1]



Aidan O’Brien hat bestätigt, dass sein St. Leger-Held Continuous für den Prix de l’Arc de Triomphe nächste Woche ergänzt wird.

Der Sohn von Heart’s Cry musste sich bei seinen ersten drei Starts in diesem Jahr geschlagen geben, steigerte sein Spiel aber in der zweiten Saisonhälfte deutlich und verbuchte beeindruckende Siege beim Great Voltigeur in York und beim letzten Classic der Saison in Doncaster.

Continuous hat keinen Eintrag im Arc, aber O’Brien hat unmittelbar nach seinem Triumph in Doncaster die Möglichkeit angesprochen, den Dreijährigen zu einem Preis von 120.000 Euro zu ergänzen, und der Ballydoyle-Trainer bereitet sich nun darauf vor, ihn hinzuzufügen am Mittwoch aufs Feld.

Auf die Frage nach seinen Arc-Plänen im Curragh am Sonntag sagte O’Brien: „Ich würde sagen, es dreht sich alles um Continuous. Bei ihm sieht im Moment alles gut aus und wenn es bis Mittwoch gut läuft, wird er wahrscheinlich durch ergänzt.“ der Klang dessen, was die Jungs sagen.

„Schnelles oder schweres Gelände, für ihn spielt es keine Rolle – er hat auf jedem Gelände seine Form.“

Bild:

Moore, nachdem er den St. Leger auf Continuous gewonnen hatte





O’Brien bestätigte, dass Continuous sein einziger Starter im diesjährigen Arc sein würde, aber er wird voraussichtlich bei den Nebenrennen in ParisLongchamp gut vertreten sein.

Er fügte hinzu: „Emily Dickinson wird zum Cadran gehen. Unbestritten, die hier beim letzten Mal in den Boxen aufgeblüht ist, wird für das Zweijährige-Rennen über sieben (Prix Jean-Luc Lagardere) antreten, und vielleicht passt etwas zu ihm.“

„Opera Singer wird zum Stutfohlenrennen (Prix Marcel Boussac) gehen. Jackie Oh, die hier letztes Mal Zweite hinter Josephs Stutfohlen (Lumiere Rock) war, wird zum Prix de l’Opera gehen.

„Kyprios wird nicht gehen, es wird zu schnell für ihn sein und wir werden ihm Zeit geben und nach Ascot zurückkehren.“