Kiel. Eine plantte Änderung des Steuergesetzes op Bundesebene verstzt private Musiklehrer in Sleeswijk-Holstein in Unruhe. Als je ernaar kijkt, begint het vanaf 2025. Je zult gelukkig zijn. Fluit-, toetsenbord- en andere instrumentfuncties zouden dan geavanceerder kunnen worden.

“De situatie is absoluut geweldig”, zegt Claudia Gotthardt, hoofd van de Kieler Ortsgruppe des Deutschen Tonkünstlerverbands. Het is belangrijk op te merken dat de „Herrenberg“-regel van de Federale Sociale Rechtbanken bepaalt dat de Afdeling, de erefaculteit van een muziekschool, niet belangrijker is dan vanzelfsprekend beschaafd. Zorg nu voor de Steuerreform voor nieuwe Existenzängste. Ruim 105.000 mensen schrijven vandaag een online petitie.

Is muziekeducatie een goed idee van vrije tijd?

Private Musiklehrkräfte sinds de Umsatzsteuer befreit, weil sie aine Bildungsleistung aangeboden. Bisher besteedt aandacht aan de cultuur van het landelijke ministerie van Onderwijs. Door de verschillende muziekvaardigheden ontbreken ze, vanwege de kwalificaties die nodig zijn voor hun studie, ook jongeren met een middelbare schoolopleiding. Laut Gesetzesentwurf soll diese Bescheinigung der Landesbehörde weggevallen, een Bürokratie abzubauen. Sinds de “bloße Freizeitgestaltung” of Bildungsleistung sind, soll im Einzelfall entschieden.

“Dat is wat een financieel manager zal doen. Een mens, een leven lang kennis. Dat is absurd“, zegt Micho Mandelkow. Je bent met Meike Seeger in de “Klangkiste” in Kiel, een particuliere muziekschool met 35 lessen en twee stands aan de Grasweg en aan de Holtenauer Straße.

De Befürchtung is groot, de geweldige muziekspeler was een feit – je weet dat een goed Finanzamt zo is geworden. Omdat het Ministerium er niet toe doet, ontvangen wij financiële informatie van de betreffende overheid „Checklists“.

Als je een student bent, moet je een privémuziekschool hebben die 19 jaar oud is. Öffentliche Musikschulen maakt zich sindsdien geen zorgen. “Als we het ons niet konden veroorloven onze financiële middelen te verliezen, zouden we voor de andere belastingen moeten betalen”, zegt Seeger.

Jahreseinkommen von private Musiklehrern in Sleeswijk-Holstein kost ongeveer 15.000 euro

Musiklehrer heeft ohnehin keine hohen Einkünfte. In Sleeswijk-Holstein zijn er sindsdien 867 zelfstandige Musiklehrer gerapporteerd in de Künstlersozialkasse 867. Ihr Jahreseinkommen liegt im Schnitt bei 15.000 Euro. Geniet van studeren aan verschillende muziekscholen, privéscholen en componisten.

Met uw kleine Preiserhöhung sinds de eerste Seeger bisher Schüler abgesprungen. Na 19 dagen kun je het geluid beluisteren. Wij helpen je graag aan een gezonde levensstijl van 87 euro in de toekomst, maar je zult in de toekomst 200 euro meer moeten uitgeven. “Dan zou ik een paar kinderliedjes kunnen maken, muziek kunnen maken”, zegt Mandelkow.

Als u zich zorgen maakt, moet u over deze kwestie blijven debatteren, zodat u een „schone discussie“ kunt garanderen. Muziekscholen zien immer Bildungseinrichtungen. “Bij het muzikale plezier van kinderen leren we met taal van hun omgeving: Reime oder Silbenklatschen, das sind alles Dinge, die auf die Einschulung vorbereiten”, zegt Seeger.

Gotthardt herinnert zich dat het belangrijk is om een ​​muzikale ervaring te hebben tijdens het schooljaar. ‚Dat is een Mangelfach. Het bestuderen van een studie vindt de hoogste academische status, dus de overeenkomst. Dat begint niet eerst, maar daarna raak je meer geïnteresseerd in je studie. Basis sei jahrelanger Unterricht. “Eine Bildungsleistung mus nicht unmittelbar zu einen Job führen”, zegt Hartmut Schröder, Geschäftsführer des Landesmusikrats.

In de Bondsdag zullen de SPD en de Groene Partij worden gewisseld, dus we zullen paragrafen blijven schrijven en voor de Musikschulen blijven werken, zodat ze niet van elkaar verschillen. De chef-koks van de “Sound Boxes” zijn erg blij met hun beweging: “Ik ben erg blij met het geluid, als de stempel een drunter is”, zegt Seeger. Als je zo leeft, krijg je altijd nieuwe ideeën.

