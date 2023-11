Priscilla Presley bestätigt, dass sie nach ihrem Tod neben Elvis auf dem Graceland-Anwesen begraben werden möchte – nachdem ein Richter ihren Wunsch genehmigt hatte

Priscilla Presley hat bestätigt, dass es ihr Wunsch ist, nach ihrem Tod neben ihrem verstorbenen Ex-Mann Elvis auf seinem Graceland-Anwesen in Memphis begraben zu werden.

In einem neuen Clip, der vor der Ausstrahlung ihres Interviews mit Piers Morgan Uncensored veröffentlicht wurde, spricht Priscilla über ihre Wünsche für ihre Beerdigung in Graceland.

Es kommt, als ihre Einigung mit Enkelin Riley Keough über das Testament ihrer verstorbenen Tochter Lisa-Marie heute offiziell von einem Richter genehmigt wurde.

Eines der Details der Einigung besteht darin, dass Priscilla in Graceland beigesetzt wird, so nah wie möglich an Elvis‘ Grundstück.

Piers ging in ihrem Interview auf den Streit ein und ging bei Priscilla auf die Meinungsverschiedenheit und die Ereignisse zwischen ihr und Riley ein.

Er sagte: „Im Kern schien es ganz klar zu sein, dass Lisa-Marie ihr Testament geändert und es Ihnen nicht gesagt hatte.“ Indem sie es änderte, hatte sie die Treuhänder zu ihren Kindern gemacht, was vollkommen verständlich ist, man wusste es einfach nicht.

„Als sie also plötzlich stirbt, tragisch jung, und das alles ans Licht kommt, wurdest du überrascht, oder so kam es mir vor.“

Priscilla antwortete: „Ja, das war alles.“ Ich denke, Riley wird großartig sein, sie hat mich ein paar Dinge gefragt, zum Beispiel, was ich mit Graceland machen soll.‘

Piers fragte: „Es könnte ein Problem mit der Tatsache geben, dass Sie eines Tages zusammen mit Elvis in Graceland begraben werden würden. Möchten Sie das klären?“ Was sind deine Gefühle?‘

Priscilla fügte hinzu: „Meine Gefühle sind großartig, das ist es, was ich will und wollte.“

Piers fragte: „Du wirst also dort begraben?“ und sie antwortete „Ja“.

Dies geschieht, nachdem die Einigung von Priscilla und Elvis‘ Enkelin Riley zehn Monate nach Lisa Maries Tod von einem Richter genehmigt wurde.

Die beiden hatten vor Monaten eine Einigung erzielt, die dazu führte, dass die Schauspielerin alleinige Verwalterin des Nachlasses ihrer verstorbenen Mutter wurde und Eigentümerin des legendären Herrenhauses Graceland in Memphis, Tennessee, wurde.

Priscilla wird eine Pauschalzahlung in Höhe von 1 Million US-Dollar erhalten, die durch Lisa Maries Lebensversicherungspolice im Rahmen des Vergleichs finanziert wurde, der kürzlich offiziell von einem Richter am Obersten Gerichtshof von Los Angeles genehmigt wurde, wie aus Dokumenten hervorgeht, die „People“ erhalten haben.

Darüber hinaus wird auch ihr Sohn Navarone Garibaldi ein Nutznießer des Vertrauens von Lisa Marie sein, und was vielleicht am wichtigsten ist: Priscilla wird nach ihrem Tod in der Nähe ihres Ex-Mannes Elvis in Graceland begraben.

Die Veröffentlichung erhielt eine ungeschwärzte Kopie der Vereinbarung, nachdem Rileys Anwalt Justin Gold dies beantragt hatte.

People berichtet, dass Priscilla für ihre Rolle als Sonderberaterin auch 100.000 US-Dollar pro Jahr erhalten wird, „für ihre Rolle als Sonderberaterin des Promenade Trust im Zusammenhang mit dessen Anteilseignerbeteiligung an Elvis Presley Enterprises, einer nicht treuhänderischen Rolle“.

Den Unterlagen zufolge werden diese Zahlungen in monatlichen Raten aufgeteilt, die für 10 Jahre oder Priscillas Tod garantiert sind, unabhängig davon, ob Riley Priscillas Sonderberaterrolle jemals beendet oder nicht.

Lisa Marie starb im Januar, nachdem sie in ihrem Haus in Calabasas einen Herzstillstand erlitten hatte.

Später wurde festgestellt, dass sie an einem „Dünndarmverschluss“ starb, der durch eine bariatrische Operation verursacht worden war, der sie sich laut Autopsie unterzogen hatte.

Bereits im August wurde Riley nach einem Streit mit ihrer Großmutter Priscilla zur alleinigen Verwalterin des Familienbesitzes ernannt, da ihr nun Graceland gehört.

Die Ernennung wurde heute während einer Anhörung vor Richterin Lynn Healey Scaduto vom Obersten Gerichtshof von Los Angeles genehmigt, berichtete Deadline.

Ihre Großmutter hatte im Januar eine Petition eingereicht, um die Gültigkeit des Testaments ihrer verstorbenen Tochter Lisa Marie anzufechten.

Die beiden waren seit dem Tod von Lisa Marie im Streit. Riley ist Elvis‘ ältestes überlebendes Enkelkind; Ihr Bruder Benjamin hat sich vor drei Jahren umgebracht und sie hat zwei 14-jährige Halbschwestern, Harper und Finley Lockwood.

In der Klage wurde eine Änderung des Testaments von Lisa Marie aus dem Jahr 2016 angefochten, die Priscilla als Nachlassverwalterin ausschloss.

Die Anwälte von Priscilla sagten, sie sei erst nach dem Tod ihrer Tochter auf die Änderung aufmerksam geworden.

Durch die Änderung wurde der frühere Geschäftsführer von Priscilla und Lisa Marie, Barry Siegel, entfernt und durch Lisa Maries Kinder Riley und Benjamin Keough ersetzt.

Benjamin starb im Jahr 2020, nachdem er sich im Herrenhaus der Familie erschossen hatte. Quellen zufolge hatte er damals Probleme.

