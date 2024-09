Prinzessin Kate ist nach ihrer Genesung an ihren Arbeitsplatz zurückgekehrt.Bild: AP Pool / Kin Cheung

Royal-Fans auf der ganzen Welt können aufatmen: Prinzessin Kate hat ihre vorbeugende Chemotherapie beendet und kehrt ins Berufsleben zurück, nachdem sie im Frühjahr ihre Krebsdiagnose öffentlich gemacht hatte. Ab sofort wird sie wieder häufiger auftreten.

Offenbar ist sie nun bereit, einen Konflikt beizulegen, der das Königshaus seit Jahren belastet. Dabei geht es um das Verhältnis zu Harry, der (unter anderem in seinen Memoiren „Spare“) immer wieder scharf auf die anderen Royals reagierte. Wird Kate eine Friedensstifterin?

Prinzessin Kate: Friedensangebot an Prinz Harry

Vor allem zwischen Prinz Harry und seinem Bruder William herrscht offenbar noch immer Eiszeit. Beide nahmen jüngst an der Beerdigung ihres Onkels Lord Robert Fellowes teil, sollen aber nicht miteinander gesprochen haben. Eine Versöhnung scheint in weiter Ferne.

An diesem Punkt könnte jedoch Williams Frau Kate als Vermittlerin ins Spiel kommen. Diese Möglichkeit verrät ein Insider gegenüber „New Idea“. Ihm zufolge habe Prinzessin Kate in den vergangenen Monaten einen Sinneswandel erlebt, der mit ihrer Krebserkrankung zusammenhänge.

„Die Auseinandersetzung mit der eigenen Sterblichkeit verändert Menschen“, erklärt die Quelle. Weiter heißt es: „Kate weiß, wie kostbar das Leben ist und dass man seine Zeit nicht mit der Vergangenheit verschwenden sollte.“ Kurzum: Der 42-Jährige zeigt sich mittlerweile nachsichtiger und ist wohl bereit, Harry zu vergeben.

Während ihrer Chemotherapie las Kate Theorien, denen zufolge Krebs mit unterdrückter Wut und Stress zusammenhängt. Sie versucht deshalb sehr, „jeglichen Groll loszulassen“.

Kate hat bereits die Vermittlerrolle übernommen

Kate unterhielt sich nach der Beerdigung von Prinz Philip im Jahr 2021 mit Harry und trat dann beiseite, um ein Gespräch zwischen dem Herzog von Sussex und William zu ermöglichen. Sie wird jetzt unbedingt als Vermittlerin gebraucht, denn ihr Mann versteht sich noch immer nicht gut mit Harry.

„Harry ist in Williams Welt immer noch persona non grata“, so der Insider gegenüber „New Idea“. Doch Kate hat noch ein Ass im Ärmel, denn am Ende des Tages wird William wohl auch daran interessiert sein, Harry davon abzuhalten, seine schmutzige Wäsche zu lüften.

Die Quelle behauptet sogar noch weiter: „Harry ist in einer wirklich schwierigen Lage und wird von Schuldgefühlen wegen der Art und Weise geplagt, wie er Kate behandelt hat.“ Er sollte daher für den Dialog offen sein.