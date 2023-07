Prinzessin Kate am 5. Juli in Schottland.

Kate begeisterte in einem leuchtend blauen Outfit bei Charles‘ schottischer Krönung. Sie ehrte die verstorbene Königin mit einer Kette.

Nach der Krönung von König Karl III. (74) und Königin Camilla (75) am 6. Mai in London, symbolisch wurde die britische Monarchin am 5. Juli in Schottland erneut gekrönt. Wie schon beim Großereignis vor etwa zwei Monaten stach die Prinzessin zu Kate (41) wiederum mit einem auffälligen Blick der rund 100 anwesenden Gäste, wie aus einem Bericht der „Daily Mail“ hervorgeht. Die Herzogin von Rothesay, wie Kate in Schottland offiziell genannt wird, erschien zum Gottesdienst in der St. Giles‘ Cathedral in Edinburgh in einem kobaltblauen Look – und stand dort neben Charles, Camilla und Ehemann Prinz William (41) in ihren dunklen Gewändern hart vermissen.

Ein besonderes Schmuckstück zu Ehren der Königin



Zu diesem Anlass hat sich der 41-Jährige auch ein ganz besonderes Exemplar ausgesucht Juwel von – zu Ehren von Königin Elizabeth II. (1926-2022). Zu ihrem Mantelkleid und dem passenden Hut trug Kate eine auffällige Perlenkette, die einst der verstorbenen Monarchin gehörte. Sie trug das Schmuckstück unter anderem bei der Beerdigung der Queen im September 2022.

Und mit ihren Ohrringen erinnerte sie auch an eine ganz besondere königliche Frau: Die Perlenohrringe, die Kate beim Gottesdienst trug, gehörten zur Schmuckkollektion ihrer verstorbenen Schwiegermutter. Prinzessin Diana (1961-1997).

Aufmerksamen königlichen Beobachtern dürfte auch aufgefallen sein, dass Kate zum ersten Mal ihr kobaltblaues Mantelkleid präsentierte. Sie trug das Stück der Designerin Catherine Walker unter anderem beim Ostergottesdienst im April 2023 und beim Commonwealth Day-Gottesdienst im März 2022.

Wie die Krönung in Schottland verlief



Im Rahmen des Dienstes CharlesZur schottischen Krönung wurden dem Monarchen am Mittwochnachmittag die schottischen Kronjuwelen, die „Honours of Scotland“, überreicht. Die königlichen Insignien bestehen aus Krone, Zepter und Schwert. Bei den Feierlichkeiten wurde ein neues Schwert verwendet, das „Elizabeth Sword“, das für diesen Anlass in Auftrag gegeben und nach der verstorbenen Königin Elizabeth II. benannt wurde.

Dann beobachtete König Karl III. und Königin Camilla und Prinz William und Prinzessin Kate eine Flugshow vom Holyroodhouse Palace.

